5 razones para definir el voto: El reordenamiento de las coaliciones y la búsqueda de gobernabilidad

Llegó el momento del quinto y último capítulo de 5 razones para definir el voto, programa organizado entre La Tercera y Radio Duna, que abordó diversos aspectos sobre los programas de José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad). Esto, en la antesala del balotaje del próximo domingo 19 de diciembre.

Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, y Nicolás Vergara, conductor de radio Duna, moderaron la conversación entre el diputado Giorgio Jackson (Revolución Democrática) desde la vereda de Gabriel Boric, y el exdiputado UDI y actual coordinador político de José Antonio Kast, Arturo Squella (Partido Repúblicano).

Por primera vez habrá en segunda vuelta dos candidatos que postularon por fuera de las coaliciones tradicionales. ¿Cómo se acomodará el esquema político tras la elección? ¿Qué rol jugarán las colectividades que han dado su apoyo para el balotaje? Estos fueron algunos de los puntos que se trataron en el programa de este viernes.

El “Día D”: conocer al ganador

En el caso hipotético de que Gabriel Boric sea electo Presidente de Chile, Giorgio Jackson señaló que “esperamos que el domingo podamos celebrar la fiesta de la democracia, (...) y que todas las fuerzas lo reconozcan”. Sin embargo, Jackson apuntó que representantes de la derecha, “como el senador (Francisco) Chahuán (RN), que dijo que ‘lo más probable es que vayamos a tener una pugna legal’” o “Sebastián Izquierdo, que llamó derechamente a hacer trampa, no ayudan a que el clima de ese día sea lo más tranquilo posible”.

Asimismo, el parlamentario de RD indicó que “el ánimo de la campaña ha sido poner mentiras por delante”. “Cuando alguien te acusa de que eres drogradicto, se va enmarcando el tono de la campaña, y ese es el tono que ha puesto José Antonio Kast, que lo ha querido centrar en ataques personales”, dijo.

Arturo Squella, por su parte, sostuvo que “nosotros también esperamos la fiesta de la democracia. Tanto ganemos o perdamos se debe reconocer por ambas partes”. En respuesta a Jackson, Squella planteó: “Tú dices que se ha instalado la mentira y eso no es así. Vas con una determinación de determinar que nuestra campaña instaló cosas falsas”.

“No quiero dejar pasar de que nos atribuyan lo que dijo un ‘loquito’ llamando a hacer trampa. Eso es bien injusto. Tratar de que una persona de ese tipo, de ese nivel, tenga que ver con nosotros”, recalcó Squella.

La oposición a enfrentar

El exdiputado de la UDI -actualmente militante del Partido Republicano- reconoció que “sin ninguna duda va a ser un escenario complejo gane quien gane”. Aún así, Squella destacó: “Quiero ser optimista. La oposición tiene que asumir un rol propositivo. Va a ser complejo avanzar, pero hoy es tan básico todo lo que se tiene que lograr, que es volver a crecer, reestablecer el orden, frenar el narcotráfico, terminar con el terrorismo en el sur. Creo que sí se va a poder avanzar (...)”.

En cambio, el diputado militante de RD advirtió que “es distinto hablar del Partido Republicano que con otros sectores”. Al respecto, continuó: “Está Gonzalo De La Carrera o el mismo (Johannes) Kaiser, que tienen una salida bastante escandalosa porque muestran una intolerancia y un tono burlesco”.

Arturo Squella rebatió: “Te vas a llevar una buena sorpresa con los parlamentarios del PR. Me da la impresión de que no has hablado mucho con ellos”.

Las caras del nuevo oficialismo

En alusión al actual rol que ha jugado Chile Vamos en la campaña de Kast, Squella destacó que “desde el Partido Republicano nos hemos llevado una sorpresa con el conglomerado, que ha actuado en colaboración y ha podido armar un programa en conjunto”.

¿No quedaron huellas cuando el PR se proclamó como “opositor” del gobierno de Piñera? Squella aseguró que no.

Jackson, por otra parte, afirmó que “una de las tantas cosas que habría que hacer es instalar una conversación con la ex Concertación, con los independientes. Entendemos que va a ser un escenario difícil, pero tenemos que encontrar una forma de unir las distintas fuerzas del Congreso y lograr gobernabilidad”.

Orden público en el futuro gobierno: ¿Continúa la discusión de la Ley de Indulto?

Arturo Squella interpeló la propuesta de su contraparte de “no usar armas disuasivas” durante las manifestaciones. “Su uso está en la lógica de evitar el enfrentamiento. Lo que se está viviendo en manos del narcotráfico es impresionante. Hay secuestros todos los días. Uno tiene que estar preparado y decidido”, dijo.

Por su parte, el parlamentario del Frente Amplio enfatizó que “no equipararía nunca lo que es una protesta social con el tratamiento que se tiene que hacer con el narcotráfico. Lo que nosotros proponemos es saber qué está pasando, como hacer una terapia, para revisar cuáles son las distintas formas de resolver el conflicto”.

En alusión a la Ley de Indulto, Squella resaltó: “Yo estoy hablando de los incendios, de barricadas, de ‘el que no baila, no pasa’. No puedo creer que se busque minimizar el delito de incendio y buscar una salida legislativa. ¿Cómo va a ser una manifestación ´política quemar locales de Pymes?”, preguntó.

En respuesta, Jackson aseveró: “No hay personas que estén imputadas o condenadas por la quema de iglesia, y por lo tanto, no van a ser beneficiarios del proyecto de indulto. Todavía no sabemos quién quemó el Metro y las únicas personas imputadas cumplieron 10 meses en prisión preventiva siendo que eran inocentes”.

La discusión no quedó allí. Squella acusó una “intervención sobre la autonomía del Tribunal de Justicia y el Ministerio Público”. En ese sentido, expresó: “Hay algo que me violenta, que es cuando a uno no le gusta cómo está procediendo la justicia, va y le dobla la mano. El gobierno no tiene nada que ver en decretar la prisión preventiva, solo hace uso de las herramientas que tiene legalmente dada la entidad que tiene el delito”.

Hacia el fin de la discusión, Jackson afirmó que “para que estén los votos (para aprobar la Ley de Indulto), tendrá que tener modificaciones”.

Señales económicas

El actual integrante del comando de Gabriel Boric indicó que desde su vereda están “dispuestos a dar señales”. “Creo que Gabriel va a tener toda la capacidad para que el país ande bien, y para eso hay que dar múltiples señales. Si hay que adelantar decisiones para levantar mejores niveles de confianza, no se descarta”.

Consultado respecto del eventual nombramiento de un ministro de Hacienda en los próximos días para dar una señal al mercado, el diputado frenteamplista sostuvo que “por supuesto que no se puede descartar. Si hay que tomar decisiones para generar mayores niveles de confianza, yo creo que Gabriel es una persona que podría animarse a eso”.

Desde el bando de José Antonio Kast, Squella sostuvo que “en nuestro caso no hay que dar señales”. Y en cuanto a la definición de roles para un futuro ministro de Economía o Hacienda, señaló como “difícil que uno ande poniendo nombres sobre la mesa”.