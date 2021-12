A 6 meses de la derrota, los dispares rumbos que tomaron cuatro emblemáticos exalcaldes

El 16 de mayo se realizó la inédita megaelección de constituyentes, gobernadores, concejales y alcaldes. Y aunque fueron unos comicios del todo sorprendentes, a nivel comunal hubo sonadas derrotas -sobre todo en la Región Metropolitana- que dejaron a emblemáticos nombres fuera de carrera tras uno o varios periodos al frente de un municipio.

A seis meses de la derrota, cuatro de estos exalcaldes han tomado distintos caminos para reinventarse. Los RN Felipe Alessandri y Andrés Zarhi están hoy alejados de la política, dándose un tiempo para la reflexión, los nuevos proyectos y retomar sus profesiones.

La extitular de Maipú, Cathy Barriga, luego de su derrota, nunca más entregó declaraciones a un medio y solo aparece en su cuenta de Instagram. Los tres enfrentan investigaciones tras las denuncias de sus sucesores, todos militantes de Apruebo Dignidad.

Pero quien tiene un escenario judicial más complicado es el ex PS Miguel Ángel Aguilera, quien está en prisión preventiva por enriquecimiento ilícito, cohecho reiterado y lavado de activos.

La estrecha pérdida de Alessandri en Santiago

Recién pasadas las 23:00 horas del 16 de mayo, se confirmó que la PC Irací Hassler había obtenido el 38,8% de las preferencias en la comuna de Santiago, mientras que Alessandri se quedó en un 35,2%. Así de estrecha fue la derrota del entonces alcalde RN, quien buscaba un segundo periodo.

A casi siete meses de conocerse el resultado, el abogado de la Universidad Finis Terrae retomó sus labores en la firma de abogados Ossa & Alessandri. “Estoy full trabajando, incluso, más que antes”, dice, y asegura que no está activo políticamente en RN, aún cuando de vez en cuando publica videos para defender su gestión o para criticar al municipio de Hassler: esta semana, por ejemplo, lo hizo por el comercio ambulante.

Sobre cómo vivió el dejar su cargo que ejerció desde 2016 a 2021, afirma que “di vuelta la página el día siguiente. Tenía mi oficina y mis socios feliz con el retorno”.

Una de las cosas que extrañará en esta época, dice, es no estar en las calles de la comuna tras las celebraciones de Año Nuevo. “Salía cada año con los funcionarios de aseo en la limpieza matutina”, relata.

Tras su salida, en agosto fue nombrado por parte del Ministerio de las Culturas, como presidente del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), lo que fue criticado por parte del mundo cultural. Alessandri cuenta que “estamos haciendo las gestiones para que se reinicien el primer semestre las obras” de la gran sala que fue detenida en 2018.

A pesar que el cambio de autoridades se dio en buenos términos, la administración de Alessandri no ha estado exenta de críticas por parte de Hassler. En octubre pasado, la nueva administración comunal presentó ante el 7° Juzgado de Garantía una querella en contra de tres exfuncionarios clave de la administración anterior -Juan Francisco García, exadministrador municipal, Agustín Romero Leiva, exdirector de Asesoría Jurídica, y José Ignacio Labbé Martínez, exjefe de gabinete-, acusando presuntos delitos de fraude en contra de la municipalidad y falsificación de instrumento público.

Los antecedentes son relativos al pago por concepto de trabajos extraordinarios que supuestamente habrían realizado a continuación de la jornada laboral ordinaria entre 2017 y 2021. La querella indica que en los tres funcionarios se desembolsó por concepto de trabajos extraordinarios, la suma total de $ 147 millones. Al ser consultado por esta situación, Alessandri prefirió no referirse.

Barriga, diplomado en la UC y full redes sociales

Con un 47,4% contra un 22,6%, el candidato del Frente Amplio, Tomás Vodanovic (RD), derrotó a Cathy Barriga, quien desde diciembre de 2016 se desempeñaba como alcaldesa de Maipú, cargo al que llegó como independiente UDI. Barriga mantuvo el silencio. Sólo al día siguiente realizó una declaración en su cuenta de Instagram donde indicó que “quiero agradecer la maravillosa oportunidad de estar casi cinco años dirigiendo una de las comunas más importantes y más grandes del país”.

La exconcejala (RN) Karen Garrido -quien fue cercana a la exfigura de TV en el municipio- dice que la entonces alcaldesa, al enterarse de su derrota, se lo tomó con calma. “Nunca la vimos gritar o desesperada, como se dijo. Se refugió en su círculo más cercano, principalmente la familia”, sostuvo.

Un mes antes de dejar su cargo, Barriga publicó una foto en su Instagram con el siguiente texto: “Cuando despierto pienso que tuve una pesadilla. Pero no, estoy viviendo esto, es real, cada mentira y cada injuria deberá ser comprobada y es ahí cuando todo cobrará sentido”, escribió.

Vodanovic asumió el 28 de junio la alcaldía de Maipú, en una ceremonia a la que la exautoridad no acudió. Nunca se reunieron. Y quienes se vincularon con ella en el municipio aseveran que no mantiene contactos políticos ni con su exequipo.

Cinco meses después, la administración del Frente Amplio presentó una querella en contra de Barriga, por el delito de fraude al Fisco avaluado en una cifra que supera los $ 21 mil millones.

Ante dicha acusación, la exalcaldesa indicó que “una vez pueda tomar conocimiento de la querella en cuestión, iniciaré acciones legales en contra del actual alcalde de la comuna de Maipú por injurias y calumnias con publicidad, por imputarme falsos delitos”, sentenció.

La Tercera intentó comunicarse con Barriga, pero no se obtuvo respuesta. También se tomó contacto con su marido, el diputado UDI Joaquín Lavín León, quien dijo que ninguno de los dos “daba declaraciones a la prensa”.

Hace casi una semana, la exjefa comunal de Maipú finalizó un diplomado en Trastorno del Espectro Autista (TEA) en la Universidad Católica. “Mientras Cathy fue alcaldesa le llegó mucho el tema de los niños, niñas y adolescentes con autismo, sobre todo por el esfuerzo de los padres, por eso decidió involucrarse profesionalmente”, cuenta Garrido.

A pesar de su silencio, Barriga se mantiene activa en Instagram, donde periódicamente sube contenidos con su familia y las actividades que realiza, últimamente realizando patinaje e incluso vendiendo su propia ropa. Garrido relata que no se ha reunido con Barriga recientemente, pero que “por lo que sé y veo de ella en redes sociales, debe estar bien”.

La molestia de Zarhi con RN

“Estoy esperando que RN me dé una mano para encontrar trabajo”, dice de forma irónica Andrés Zarhi al teléfono desde Concepción. El periodista y exalcalde de Ñuñoa entre 2016 y 2021, está con la línea cortada con la tienda luego de que no lo apoyaran para ir a la reelección y optaran por el concejal Guido Benavides. Este terminó perdiendo ante la RD Emilia Ríos.

“No sé por qué el partido no me eligió, sabían que yo ganaría. Creo que lo que hicieron conmigo es la suciedad más grande reconocida por todo el mundo”, dice Zarhi aún molesto.

Tal fue su malestar y decepción, que el 14 de enero de 2020 ingresó al Servel una solicitud de renuncia a su partido. En una carta que emitió al entonces presidente de RN, Rafael Prohens, dijo que “me niego a ser parte de la política sucia, de la traición y del poder por el poder y sus privilegios”.

Recientemente, Zarhi fue operado del corazón y se ha dedicado estos meses fuera de la política a estar con sus nietos, hijas y con su esposa. “Mi señora por muchos años que no me veía, por mi trabajo en televisión y la alcaldía, ahora me ve todos los días y está aburrida”, comentó a carcajadas.

En septiembre, la nueva alcaldesa -Emilia Ríos-, presentó una denuncia por el presunto delito de malversación de caudales públicos a raíz del millonario pago de indemnizaciones a cinco exdirectivos de las corporaciones municipales de Desarrollo Social de la comuna. Las indemnizaciones alcanzan, según los antecedentes, los $ 500 millones de pesos en total.

Ante la consulta, el excomunicador reiteró que la acusación es falsa y que “las condiciones contractuales de los directivos de esas corporaciones son las mismas desde hace muchos años, incluso antes de que yo fuera alcalde”.

Sobre este tiempo, dice estar en reflexión y que no tiene definido qué hará, eventualmente evalúa hacer algo en comunicaciones o en la academia. Dice que en marzo pretende tomar una decisión clara sobre proyectos laborales. Ante un acercamiento con la política, dice que “solo colaboraré con proyectos que sean serios”.

Aguilera, tras las rejas

El próximo 7 de enero termina el plazo de la investigación en contra del exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, quien desde el 26 de julio se encuentra en prisión preventiva en el penal Santiago 1, luego de ser formalizado por el Ministerio Público por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho reiterado y lavado de activos. Al menos en dos ocasiones su defensa ha apelado a esta medida cautelar, pero sin tener éxito.

Uno de sus abogados, Eduardo Lagos, cuenta que de vez en cuando visitan a Aguilera y monitorean su estado de salud, pero que no dará mayores antecedentes de su estancia en la cárcel. Según ha explicado su defensa, el ex PS padece enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión arterial, apnea del sueño, trastorno del sueño, colon irritable y rinitis alérgica. “Hasta que nuestro cliente no salga en libertad, no nos referiremos. Queremos que esto continúe lo más bajo perfil que se pueda”, dice el defensor al teléfono.

En junio pasado, un mes después de las elecciones, el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana decretó que los comicios de alcaldes y concejales en la comuna de San Ramón quedaran parcialmente nulas, tras la presentación de un recurso en el que se acusaron graves irregularidades en el proceso que aseguró la segunda reelección de Aguilera. Las votaciones se repitieron en 65 mesas el domingo 11 de julio, y el resultado final dio por ganador a Gustavo Toro (DC) con 8.280 votos, ante los 7.768 sufragios que logró Aguilera.

Luego de eso, Aguilera fue formalizado por los delitos de enriquecimiento ilícito por más de $ 263 millones, cohecho por $ 17 millones, y lavado de activos, entre el año 2013 y 2017. Por ello arriesga una pena que comienza desde los 541 días hasta cinco años.

Lo más reciente que se supo del exalcalde, es que a mediados de noviembre acusó haber recibido una golpiza al interior del recinto penitenciario donde se encuentra. El hecho fue aclarado por Gendarmería, que descartó el suceso. Se consultó a Lagos por lo ocurrido, y confirmó que Aguilera no fue atacado.