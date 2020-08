A tres bandas y con la disyuntiva de si aprobar o rechazar: Cómo el plebiscito cruza la interna de Evópoli

22.413 militantes. Ese es el padrón que este fin de semana podrá votar en la elección interna de Evópoli, definida como la “más grande” que ha realizado el partido desde su fundación en 2012. A ocho años de ese hito, la colectividad “liberal” de Chile Vamos tendrá -por primera vez en su corta vida- una elección de directiva nacional con más de una lista en competencia.

Por eso, desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas, este sábado 15 y domingo 16, la organización de la elección dispondrá tanto de sedes virtuales como presenciales para votar. De estas últimas, solo habrán en comunas que están en el “paso 3″ de las medidas impuestas por la autoridad sanitaria y se calcula que serán ocho los locales de votación presenciales para 10 comunas: habrá dos en el Maule y dos en Biobío.

Sin embargo, en las comunas que aún no salen del confinamiento, los militantes podrán votar a través de “sedes virtuales”, donde con carnet en mano tendrán que conectarse vía Zoom con su mesa correspondiente y recién ahí se les entregará un link para poder sufragar. La empresa a cargo de este sistema es “Neovoting”, que no tiene experiencia en elecciones internas de partidos políticos pero sí, agregan en Evópoli, en votaciones de sindicatos. Además, el partido contrató a una empresa de “ethical hacking” que durante toda esta semana harán pruebas para “estresar al sistema” y así evitar algún error, como se ha visto en elecciones internas de colectividades que han optado por lo virtual (Ciudadanos y la UDI).

Asimismo, el fin de semana se elegirá a la directiva de la juventud del partido (hay dos listas en competencia en esa elección), a las directivas regionales y a los consejeros del partido. Serán estos últimos quienes podrían votar en una posible nueva votación sobre la posición de Evópoli de cara al plebiscito de octubre.

Y es que el paso de algunos parlamentarios que estaban en reflexión o en el “apruebo”, hacia el “rechazo”, abrió la discusión de si es necesario volver a hacer la votación de enero de este año cuando un 59,3% de los consejeros se inclinaron por abrir un proceso para la elaboración de una Nueva Constitución. En esa oportunidad se transformaron en el único partido de Chile Vamos en adherir colectivamente al apruebo.

El rol de Evópoli y la posición constitucional

Pero, evidentemente, la elección de directiva -en la que se enfrentan tres listas- es la que genera más expectación, pues estará a la cabeza de la tienda los próximos dos años, con un proceso constituyente y una elección municipal y presidencial en el calendario. Qué rol debe jugar el partido en los últimos meses de gobierno, cómo enfrentar las elecciones que vienen y también resolver si Evópoli debe plegarse a otros candidatos presidenciales del sector o levantar uno propio.

La primera lista, que se ha posicionado como de “continuidad” a la que dirigía Hernán Larraín Matte, es conducida por el diputado por La Araucanía y actual timonel interino, Andrés Molina (54). El parlamentario, exintendente durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, fue una de las autoridades de ese tiempo que, junto al senador Felipe Kast y otros, comenzaron a idear la conformación de la “nueva derecha”, con tintes liberales, dentro de la coalición.

Para Molina, el desafío que tiene Evópoli para los próximos dos años “es hacer crecer el partido”. “Nos interesa extender nuestros esfuerzos para dar estabilidad y una mirada país que refleje a todas las regiones. Tenemos un sello regional y no centralista”, comentó.

La segunda lista llamada “Sigamos Evolucionando” está compuesta solo por mujeres. Se definen como feministas y la encabeza Javiera Zúñiga (32), exmilitante de RN y Amplitud, quien proviene de una familia con pasado en la política: sus padres son Julio Zúñiga (exconcejal de Coyhaique por RN) y Pilar Cuevas. Ésta última también militó en RN, fue seremi durante la dictadura e intendenta de Aysén en el primer gobierno de Piñera.

“Evópoli debe asumir un rol más ciudadano, que ayude al gobierno a entender mejor lo que la gente necesita. El problema del gobierno es que les falta ‘cambiar los antojos', mejorarlos para que encuentre al fin la sintonía con las chilenas y chilenos. Sin duda es una pérdida para el gobierno la salida de (Gonzalo) Blumel, pero aún esta Briones y Hutt, por lo que eso no puede como partido impedirnos seguir siendo influyentes para que el gobierno logre la sintonía que necesita”, comentó Zúñiga.

La tercera lista en competencia la encabeza el empresario Andrés Gutiérrez (41), quien militó por 20 años en RN y hace tres está en Evópoli. Hoy es presidente del partido por la provincia de Petorca y es el vocero nacional de “Así No”, la plataforma donde se aglutinaron las personas del partido que están por el “rechazo”.

“Llegué a Evópoli por el sueño de los niños primero. (...) Y ahora debemos tener un rol que aúne a la coalición. Más allá del gobierno, los partidos y las coaliciones son los que continúan en el tiempo y no podemos ser agentes de división”, dijo Gutiérrez.

Como la próxima directiva dirigirá el partido por los próximos dos años, le tocará administrar tanto la campaña para el plebiscito y una posible convención si es que gana el “apruebo”. Por eso, el tema constitucional es clave.

La lista de Molina -quien públicamente ha dicho que votará “rechazo” en octubre- está compuesta por personas que están por las dos opciones. Mientras que la de Zúñiga sólo por mujeres que están a favor de un cambio constitucional y, la de Gutiérrez, está por el “rechazo”.

“Espero que esto no sea relevante en la elección. El partido ya tiene una posición que fue democráticamente resuelta en el consejo de enero, tomamos la posición del “apruebo” y si se quiere hacer otro será una decisión de la nueva directiva y los nuevos consejeros. Nuestra lista muestra justamente la realidad de los militantes, tenemos de los dos lados y eso nos enriquece”, comentó Molina.

Por su parte, Zúñiga señaló que “lo democrático es estar por el apruebo”. “Hoy decir apruebo es un voto de confianza de que somos capaces de configurar el Chile de futuro. Y si después de eso, no nos gusta, se puede rechazar en el plebiscito de salida. Hoy, todo demócrata debería estar por el apruebo”, señaló.

En el caso de Gutiérrez, comentó que “el plebiscito se dio luego de la amenaza de la violencia y el terrorismo”. “Como liberal, nunca puedes entregar una rendición ante la violencia, es distinto que ésto haya sido por un acuerdo por la paz, eso fue una rendición, porque la violencia no terminó”, agregó.

Las críticas y la elección presidencial

Tanto Zúñiga como Gutiérrez tienen ciertas críticas a cómo se ha manejado la interna del partido desde su formación. Mientras este último cree que “Evópoli es un partido de nicho por lo tanto necesitamos reflejar la diversidad del partido en su directiva”, para Zúñiga que vaya Molina como candidato “no se condice con la realidad del partido, hay muchos jóvenes en el partido que se deben potenciar”.

“A Larraín Matte le tocaron momentos difíciles para ser presidente. Pero creo que se podría haber manejado mejor el tema del apruebo y el rechazo y haber generado un partido más firme y unido. Se genera una fractura de pensamiento que se pudo haber conducido mejor. Deberíamos haber hecho lo que hizo RN, algo así”, comentó Gutiérrez.

Asimismo, Zúñiga señala “hoy hay una distancia entre la dirigencia y la militancia porque no siempre piensan igual. No se ha oxigenado el propio partido que es uno de nuestros esloganes para la política. Y la diversidad del partido nunca se ha hecho en serio, además no existen los temas de mujer, en Evópoli es necesario instalar la perspectiva de género”.

Consultados por el tema presidencial, Zúñiga y Gutiérrez comparten que todo está “abierto” y no es el momento para levantar cartas a La Moneda. “En Evópoli hay rostros como Gloria Hutt e Ignacio Briones que podrían potenciarse, sigue el cariño a Felipe Kast pero hay que definirlo en base a la mayoría de lo que el partido quiera. (...) Obviamente me gustaría que el candidato sea de Evopoli, pero si no, (Joaquín) Lavín me parece una excelente carta”, dijo Zúñiga.

Por su parte, Gutiérrez cree que Evópoli debe ampliar “sus horizontes” y pactar “siempre con la derecha y no con el progresismo”. En esa línea, cree que el partido debe acercarse a figuras como José Antonio Kast del Partido Republicano y sobre los candidatos presidenciales también nombra al único senador de Evópoli y al diputado Luciano Cruz-Coke.