Adverso conteo de votos: La Moneda se prepara para eventual nueva derrota en nominación del fiscal nacional

“Si alguien quiere, si algún senador o senadora quiere hacer un gallito con el gobierno o tratar de darle una derrota política al gobierno que no sea en este tema (...). Tengo certeza de que los votos del oficialismo los vamos a tener, espero que la derecha también concurra para que podamos fortalecer la Fiscalía. La Fiscalía es el órgano encargado de la persecución del delito en Chile, por lo tanto, eso no puede seguir esperando”.

La frase del Presidente Gabriel Boric marcó la antesala de la votación en el Senado para dar el visto bueno (o no) como fiscal nacional a la abogada y jefa de la Unidad Anticorrupción de la fiscalía, Marta Herrera. Y es que el Ejecutivo ya va por su segundo intento de ratificación de un nombre para ese cargo. Con el fiscal José Morales no obtuvo los votos necesarios y, hasta el cierre de esta edición, los cálculos en la Cámara Alta -y de la misma Moneda- avizoran que el escenario con Herrera podría repetirse, propinando una nueva derrota al gobierno en esta designación.

Un escenario que, de hecho, transparentó la ministra del Interior, Carolina Tohá. “Todavía no están garantizados los votos. Se ha hecho un trabajo estos últimos días y se han conseguido nuevos apoyos en distintos sectores, mientras que hay otros que aún siguen en reflexión. Acá el llamado que se hace es que los senadores dudosos estén abiertos a ser persuadidos por la candidata, que la escuchen y no lleguen con una idea prejuzgada”, dijo a La Tercera PM la secretaria de Estado.

Y agregó: “El espíritu de la norma no apunta a que el Senado elija el nombre que más le gusta para Fiscal Nacional sino que acepte o rechace la propuesta del Presidente y de la Corte Suprema. Marta Herrera ya ha sido visada como idónea por la Suprema y por el Presidente, sería muy extraño que por segunda vez el Senado considere que esa propuesta no es idónea”.

El nombre propuesto por el Mandatario desde un inicio cayó mal de manera transversal en la Cámara Alta, porque tanto desde el oficialismo como desde la oposición se les advirtió a las ministras Marcela Ríos (Justicia), Ana Lya Uriarte (Segpres) y Tohá (Interior) que sus preferencias estaban con el abogado Angel Valencia y el fiscal Carlos Palma, y que había reticencias importantes respecto de Herrera, sobre todo, por representar una supuesta continuidad de la era de Jorge Abbott.

Esta mañana, el senador PS -y parte de la comisión de Constitución- Alfonso de Urresti, se distanció de la “certeza” que mencionó el Mandatario sobre los votos del oficialismo y recalcó -a su llegada al Congreso- que son los senadores los que votan y tienen la palabra final.

Y junto a De Urresti, hasta el cierre de esta edición, habían otros legisladores de los partidos de gobierno que no estaban por respaldar a la carta de La Moneda, como el senador Pedro Araya (independiente-PPD), mientras que también estaba en duda el voto del senador Esteban Velázquez (FRVS), quien fue uno de los que rechazó la nominación de Morales.

En ese escenario adverso, la jornada partió con conversaciones de pasillo y saludos de las ministras Uriarte y Ríos a los senadores. El semblante, en algunos casos, no era el mejor. Uno de los senadores que se acercó a hablar con ambas ministras fue Iván Moreira (UDI), bancada que ya anunció su rechazo al nombre de Herrera. Más tarde, el parlamentario UDI señaló que “este proceso ha sido tan escandaloso, tan sucio, tanto como la designación del señor Abbott. Porque hay muchas cosas que acá no se pueden decir, pero todos sabemos cómo llegó el señor Abbott, el tipo de gestiones que se hizo”.

Así, si bien la exposición de Justicia y la candidata a fiscal es por procedimiento ante la Comisión de Constitución, la sesión que se desarrollaba al cierre de esta edición no concitó la presencia masiva del resto de senadores.

Ríos, quien fue la primera en tomar la palabra y defendió la nominación del Mandatario, fue emplazada en reiteradas ocasiones por Pedro Araya (Ind. PPD) y por De Urresti para realizar una evaluación de la gestión del exfiscal nacional Jorge Abbott. La titular de la cartera se limitó a dar cuenta que “el rol de nuestro ministerio no es hacer evaluaciones de un órgano autónomo”. Dicho eso, Ríos afirmó que no le parecía que la abogada no fuera evaluada en su mérito personal, haciendo alusión al senador PS, quien señaló que Herrera era “mano derecha” del exfiscal.

Más tarde, el presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker (Demócratas), abrió el tema sobre el “veto” que se le ha atribuido al gobierno sobre ciertos nombres de la quina elaborada por la Corte Suprema, particularmente sobre el abogado Ángel Valencia, predilecto entre los senadores del Socialismo Democrático y con respaldo también en la oposición.

“Ministra, usted acaba de decir que, a juicio del gobierno, todos los candidatos incluidos en la quina cumplen con los requisitos y las competencias necesarias para desempeñar el cargo de fiscal nacional. En el caso de Ángel Valencia, se le cuestionó por asumir la defensa de imputados por delitos sexuales y entendí, de declaraciones de la ministra del Interior y de la Mujer que, de alguna manera, se le cuestionaba por ello. Se lo pregunto directamente: ¿el hecho de ejercer la defensa letrada de un imputado, por cualquier delito, es o no inhabilitante para el gobierno?”, consultó.

Ríos recalcó que no existía ninguna clase de veto, pero sí confirmó que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, manifestó su preocupación por el tema. “El Presidente fue muy claro en decir que el gobierno no tenía ningún veto (...) Otra cosa es que las organizaciones de mujeres y que luchan contra la violencia de género y la propia ministra (Orellana), que tiene un mandato específico de preocuparse por esas materias, hayan manifestado una preocupación. Pero eso no ha sido en ningún caso uno de los antecedentes que hemos considerado en este caso. E insisto: no existe ningún veto, todas las personas que están en la quina las consideramos aptas”, dijo la titular de Justicia.

Al cierre de esta edición, Herrera continuaba una exposición de carácter técnico ante los senadores, planteando mejoras que implementaría en la Fiscalía Nacional de asumir en el cargo.

Conteo preliminar

A primera hora de la mañana, el conteo de votos de La Moneda no era auspicioso. Arrojaba entre 25 a 28 votos y ya se aprestaban para una eventual derrota. Pese a las intensas gestiones que Uriarte, Ríos y Tohá hicieron en las últimas horas con distintos senadores, en el gobierno reconocían que el margen que tenían para dar vuelta otros apoyos para alcanzar los 33 que se requieren para la ratificación, era mínimo.

Pero lo más complejo para el Ejecutivo es la indignación que generó en la derecha la nominación de Herrera. La UDI notificó que votarían en bloque en contra del nombre, mientras que en RN habrían 8 rechazos o abstenciones seguras y una ausencia: la del senador Manuel José Ossandón, quien se encuentra con permiso constitucional, pero que por sí solo no rebaja el quórum constitucional requerido. La actitud opositora fue cuestionada por el senador socialista José Miguel Insulza, quien planteó que “esto está prejuzgado, esto ya lo decidieron. Y lo decidieron sin preguntarle a nadie. (…) yo llamo la atención sobre este tema”.

Así, con las bajas de De Urresti, Araya y Fidel Espinoza, quien se encuentra en el Parlamento Andino, además del voto en duda de Velázquez, el oficialismo -de estar totalmente alineado- tendría seguros solo 18 votos de sus propias filas. Si se suman los 3 votos de la DC, que estarían por apoyar, tendría 21 y si logra convencer a los independientes Fabiola Campillai y Karim Bianchi lograría 23. Con algunos descuelgues de RN podría llegar a los 25. El rechazo de Ximena Rincón ya se daba por perdido por el gobierno.

Y el conteo queda ahí. Pues sin los 9 votos de la UDI (donde -además- se ausentará el senador Sergio Gahona), los 8 de RN, los descuelgues en Demócratas y alguno que otro oficialista, se cumplirían los 18 rechazos o abstenciones suficientes para que se caiga el nombre.

Al cierre de esta edición, sin embargo, en el Ejecutivo aseguraban que estaban logrando dar vuelta algunos votos en la derecha. En Palacio advertían que “no estaba todo perdido” y que esperaban que los senadores ponderaran las implicancias de tener 80 días sin fiscal nacional, de que la normativa vigente plantea que es el Presidente el que elige el nombre de la quina propuesta por la Corte Suprema y no el Senado y, sobre todo, que la Cámara Alta fuera capaz de evaluar a Herrera en sus propios méritos, sin prejuicios.

“Llevamos 80 días sin fiscal nacional y creemos que hoy día el rol que juega el Senado es fundamental para no hacer seguir esperando a la ciudadanía y darle un liderazgo al Ministerio Público”, dijo la ministra Camila Vallejo en la vocería tradicional de los lunes al respecto.

Asimismo, la secretaria de Estado llamó a los legisladores a abrirse a ser convencidos, más allá de las candidaturas de cada senador, “particularmente al sector de la oposición, respecto de los que no hay seguridad sobre sus votos, a diferencia del oficialismo”.