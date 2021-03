Alcaldesa Claudia Pizarro (DC) ante expansión de Aguilera de la mano de la FRVS: “Recibir candidatos sin mirar quiénes son es una irresponsabilidad”

“Estaba sentada en la plaza y vinieron personas que le trabajan a la campaña de un candidato a alcalde a amenazarme, a gritarme cosas. Me tuve que ir del lugar, porque me sentía amenazada”. Ese es uno de los tensos episodios que la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), cuenta que le han tocado vivir durante su campaña para la reelección .

Desde 2017 la edil de La Pintana cuenta con resguardo policial (Protección de Personas Importantes, PPI) debido al duro discurso que ha levantado contra la “narcopolítica”. En esta entrevista asegura que la pública tensión que mantiene con el entorno del alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, la ha obligado incluso a cambiarse de casa debido al hostigamiento que ha sufrido.

En ese marco, la alcaldesa DC mira con inquietud el plan de expansión del alcalde de San Ramón en la zona sur de la Región Metropolitana a través de candidatos a concejales y a alcaldes que La Tercera dio a conocer este domingo. Y que ha sido posible gracias a los cupos que le ofreció la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) que encabeza el diputado Jaime Mulet.

Pizarro asegura que en esas comunas ya está instalada una “verdadera mafia” en torno a la política. “Dicen que hay que tener cuero de chancho, pero para mí es difícil, uno se hace la valiente”, dice.

La DC emitió un comunicado sobre usted y Gustavo Toro, el concejal candidato a alcalde por San Ramón. ¿Usted en campaña ha visto en peligro su integridad física?

He tenido situaciones bastante complicadas que están ligadas a personajes que, creo, tienen muchas amistades con la gente de San Ramón. Tuve que irme del lugar donde vivía, de la casa de mis padres. Fui atacada por personas que les trabajan a mis adversarios. Y eso es complejo, porque comienzan con una campaña de desprestigio que es feroz. Han tirado mensajes agresivos por las redes sociales, panfletos a la calle y muchas veces aludiendo a temas de San Ramón.

¿De cuál candidato?

De René Díaz. Él fue core, es amigo de Mónica Aguilera, hermana del alcalde (de San Ramón). Son personas que no son muy decentes, para qué decirle.

¿Qué cree que busca el alcalde Aguilera al intentar expandir su influencia en la RM?

Inicialmente, ese alcalde decía que quería colonizar la zona sur. Antes de que lo denunciaran, su intención era ser parlamentario después de alcalde.

La FRVS dio los cupos para varios de los candidatos que hoy se vinculan al alcalde de San Ramón. ¿Hay una irresponsabilidad de los partidos en esto?

En política no hay que parecer ser decente, sino que serlo. Recibir candidatos sin mirar quiénes son es una irresponsabilidad, porque así se va a ensuciar la política partidista aún más. Un partido político debe prever y garantizar a la ciudadanía que son personas que no tienen ninguna ligazón con el narcotráfico ni con los delincuentes.

¿Y qué piensa de la FRVS en específico?

Este partido regionalista verde no tiene un espesor ideológico potente, no tiene nada. No tiene un objetivo claro, son personeros políticos que se benefician de una máquina electoral a la que sólo le interesa el colchón de votos que puedan aportar estos personajes que tienen, además, manchados sus papeles. No le podemos cargar esto a la justicia, la responsabilidad la tienen los dirigentes de estos partidos políticos. Ellos hicieron la vista gorda.

¿Su propio partido y otros, como el PS, de Unidad Constituyente, están libres de este pecado?

Aparentemente están libres, pero uno no sabe qué es lo que se teje por debajo. Yo no puedo dar fe de que no tengan una ligazón.

¿Cuánto cree que está inmiscuido el narco en la zona sur de Santiago?

He sido muy cuestionada desde que comencé a levantar la alerta sobre esta situación. En muchas reuniones territoriales los vecinos nos comentaban que recibían ayudas de narcotraficantes o personas ligadas a ellos.

“En la zona sur, lamentablemente, se ha instalado una forma de hacer política muy nefasta, con verdaderas mafias, no solo ligadas al narco, sino que a las licitaciones y rendiciones de proyectos fraudulentos”.

He ganado la gran parte de mis denuncias, pero es desgastante y una se llena de enemigos.

Usted hoy cuenta con protección policial. ¿Sabe de otras autoridades que estén amenazadas al igual que usted?

He sabido del concejal Gustavo Toro y de otras autoridades que han preferido no hacer públicas esas amenazas, algunos alcaldes. Les he dicho que denuncien.

¿Cómo ha sido su relación con el alcalde Aguilera?

La historia tensa con el alcalde de San Ramón data de 2016, en plena campaña municipal, cuando, a través de las redes sociales, nos llegó un audio suyo en el que nos despreciaba como candidatos. Recuerdo haber recibido unos mensajes en redes sociales de parte de su cuñado, José Luis Barrera, exigiéndome una reunión política, porque tenía intenciones de presentarse a concejal. Y la elección había sido hacía pocos meses. Como lo derivé a mi jefe de gabinete, se molestó y me formuló una amenaza velada. Me escribió que era poderoso, que me iba a acordar de él. Luego se instaló en la comuna el señor Francisco Olguín, el jefe de gabinete de Aguilera. Recorría las juntas de vecinos ofreciendo cosas, apoyaba en los bingos, organizaba fiestas infantiles, y llegó incluso a liderar reuniones políticas en La Pintana para organizar la presidencial por el senador (Alejandro) Guillier. Para la campaña de 2017, la de consejeros regionales, fue tanto el descaro, que aparecían funcionarios y vehículos municipales con logos de San Ramón a armar actividades. Acompañaban a la hermana del alcalde, Mónica Aguilera. De todo eso tenemos registros. Incluso se denunciaron los hechos a la Contraloría, que instruyó sumarios. Hubo mucha gente de todos los partidos que lo acompañaba, de derecha a izquierda, incluso de mi propio partido. Estaban obnubilados con el despliegue que mostraban.

Usted ha denunciado que ha sido amenazada de muerte por cercanos al alcalde de San Ramón. ¿Alguno de ellos es hoy candidato?

El mismo día del reportaje de Informe Especial recibimos un audio en el que el señor Olguín llamaba a “sacarme la ...”. Los aguileristas me acusaron de idear un montaje en su contra. Desde ese día mi vida se transformó en un infierno. Denuncié la amenaza al día siguiente y desde entonces que cuento con protección policial. Luego, la hermana del alcalde Aguilera se querelló en mi contra por asociación ilícita para injurias y la causa fue sobreseída y la señora Aguilera fue condenada en costas, que aún estoy esperando que pague. Fue en este mismo periodo que en el municipio de San Ramón aparecieron trabajando dos concejales de La Pintana, un radical y un comunista, y familiares de una concejala de la UDI, quienes eran la oposición más dura a nuestra gestión. También se contrató a muchos militantes socialistas y radicales de La Pintana. Cuando vino la pandemia, cercanos a Aguilera, como sus candidatos de El Bosque, estuvieron detrás de las protestas que se armaron en La Pintana.