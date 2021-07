Almuerzo en cuarentena: PDI concluye que correos de asesor de la Fiscalía Sur se hicieron desaparecer

“Informe Pericial Info-Ingeniería Nº 334/2020″. Este es el nombre del análisis computacional que realizó el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI al computador y casilla de correo electrónico del asesor jurídico de la Fiscalía Sur Roberto Contreras. El objetivo era establecer si efectivamente existían algunos correos electrónicos que habían sido borrados de la casilla del abogado, tal como este lo había denunciado. Los peritos de la policía civil concluyeron que se identificaron una serie de archivos con 0 bites de información, lo que corrobora que este material alguna vez existió y que de alguna manera se hicieron desaparecer.

La diligencia realizada por la PDI se elaboró en el marco de la querella que Contreras presentó en octubre de 2020, mientras era investigado por presunta infracción sanitaria al asistir a un local de comida en San Miguel, durante el periodo de cuarentena. Junto a él se encontraban el fiscal Patricio Rosas y el exfiscal regional Sur y actual secretario del Senado, Raúl Guzmán. De acuerdo al abogado, sin su consentimiento habrían sido borrados de su correo institucional elementos que serían clave para su defensa en el caso.

El caso tuvo su origen porque, de acuerdo a la presentación legal, el 11 de agosto de 2020 Contreras intentó acceder a su casilla de correo, “puesto que en esta dirección de correo mantengo una serie de emails y documentos que resultan de suma relevancia para mi defensa en las causas referidas y, adicionalmente, es por dicha vía que me debían informar y remitir las notificaciones en los mencionados procesos”. Agregó que “al intentar acceder a la casilla referida, me percaté que me arrojaba un mensaje en el sistema, indicando que no se puede acceder ni al programa Microsoft Outlook ni a mis carpetas, impidiéndome ingresar a mis correos electrónicos, la cual mantengo desde el año 2007, sin inconveniente alguno”.

Tras ello, Roberto Contreras dio aviso al Centro de Soporte y Servicios del Ministerio Público, el cual al día siguiente le informó que “no fue posible recuperar PST, se escanea y no se obtiene recuperación de la data”. Además, de acuerdo a lo señalado en la querella, fue contactado por la Unidad informática de la Fiscalía Sur, la cual le informó que “se habrían eliminado los archivos de correos contenidos en mi casilla de correo institucional, desde el año 2018 en adelante.

Por esa razón, el fiscal Víctor Núñez, a cargo de la investigación del caso, solicitó una pericia a la PDI. Esta fue realizada por el perito informático Claudio Bastías Hernández, en el cual se detalla en nueve páginas el trabajo que se hizo para establecer qué ocurrió con los correos electrónicos. En el informe se indica que “se identificaron archivos de nombre ‘rcontrerasp_nov2018.pst’, encontrando dos de estos, lo que registran longitud o tamaño cero, lo que indica que estos se encuentran sin datos, por lo cual no es posible realizar el proceso de recuperación de archivos”.

“Además, se reporta verbalmente al fiscal antes mencionado el hallazgo del contenedor de correos de nombre rcontrerasp@minpublico.cl.ost, quien a su vez solicitó en forma verbal que se realice proceso de conversión de los mensajes contenidos a un formato legible e incorporarlo en el presente informe, obteniendo total de 4.389 archivos”.

Según explicó el abogado Sergio Contreras, que representa al exfiscal, los resultados de las pericias “son concluyentes y permiten establecer que alguien obtuvo de manera fraudulenta o clandestina la clave de acceso personal, para posteriormente alterar, dañar y destruir los archivos donde se alojan todos sus correos electrónicos desde el año 2018 hasta la fecha de la presentación de la querella”.

La defensa, además, pide aclarar si es que se trató de una persona que ingresó con las claves al computador de Contreras o bien se trató de un hackeo desde el exterior.

La Fiscalía Sur informó que la causa, investigada por el fiscal jefe de Delitos Generales, Víctor Núñez, se encuentra en etapa de investigación con diligencias de Lacrim y Cibercrimen de la PDI, para determinar si hay o no intervención de alguna persona o falla técnica en el hecho, no obstante algunos correos fueron recuperados gracias a pericias informáticas.

Actualmente, Contreras se encuentra a la espera de retomar sus funciones en el Ministerio Público luego de que Jorge Abbott, en su resolución con fecha 31 de mayo, desestimara la sanción del fiscal regional Sur, Héctor Barros, que buscaba su salida de la institución por infringir la cuarentena, lo que derivó en una indagatoria por presunta infracción sanitaria tras ser fotografiado en un restorán junto a Guzmán y Rosas.

Contreras, finalmente, fue sancionado con dos meses de suspensión y una rebaja del 50% de sus remuneraciones por el mismo periodo.