Ante indefinición de Tohá: senadores PPD insisten en posicionar a Ricardo Lagos Weber como “plan B”

El Partido Por la Democracia (PPD) atraviesa una larga turbulencia. Mientras la directiva -que encabeza el senador Jaime Quintana- y algunos de los más importantes dirigentes de la colectividad -Guido Girardi y Sergio Bitar entre ellos- se esfuerzan por pavimentar el camino para que la ministra Carolina Tohá se erija como la abanderada del partido, dentro de la militancia no deja de haber ruido en torno a esa operación.

La postergada salida de Tohá del Ministerio del Interior, su bajo rendimiento en sondeos de opinión y la amenazada de Michelle Bachelet son algunos de los factores que han provocado que hoy, al interior de las filas del PPD, reflote la idea de pensar en un “plan B”, pese a que la comisión política de la colectividad resolvió el pasado 27 de enero invitar a la exalcaldesa a ser la abanderada del Socialismo Democrático.

FOTO: DEDVI MISSENE

Durante las semanas de receso legislativo, los parlamentarios Pepedé y otros dirigentes han continuado en contacto, de manera informal. En esas conversaciones algunos de ellos le han planteado al senador Ricardo Lagos Weber que él podría asumir la candidatura presidencial en caso de que la de Tohá no prospere y ella opte por acompañar hasta al final al Presidente Gabriel Boric.

Por ejemplo, la senadora Loreto Carvajal, quien además es vicepresidenta del PPD, dijo a este medio que “pienso que en marzo los partidos de forma seria y responsable deben poner sobre la mesa sus candidatos. El PPD por su puesto tiene excelentes cartas: Tohá o Lagos Weber, no nos podemos restar a tener nuestro candidato o candidata en la papeleta”.

MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El también senador y militante PPD Pedro Araya planteó que “es urgente que la ministra Tohá defina si será o no candidata, ya que su indecisión impide que otros liderazgos que hay al interior del PPD puedan surgir como alternativa presidencial. Si se realiza una primaria presidencial el PPD, a mi juicio, debe llevar un candidato que represente las propuestas de futuro de la centroizquierda. En esa línea, si Tohá decide no ser candidata, perfectamente ese desafío lo puede asumir el senador Ricardo Lagos o el exsenador Girardi”.

FOTO: DEDVI MISSENE

Anteriormente, cuando el Congreso estaba operativo, estos senadores -junto a Ximena Órdenes- le plantearon cara a cara a Lagos Weber que él podría asumir una candidatura. Algunos incluso le ofrecieron que visitara sus respectivas regiones para tener apariciones en medios locales y tantear terreno.

Entre los parlamentarios afines al PPD -varios en las bancadas son independientes- es común la preocupación por que, si la candidatura de Tohá no logra despegar y no sube en las encuestas, podría perjudicarlos a la hora de negociar con el resto del oficialismo de cara a las parlamentarias. Y es que saben que, con una candidatura presidencial débil, es probable que tengan que ceder más.

También ven con atención que la ministra del Interior se consolidó como la segunda personera de gobierno con mayor desaprobación, de acuerdo a Cadem. Solo está detrás de la subsecretaria Carolina Leitao (Prevención del delito).

Debido a estos antecedentes, aún hay quienes ven con buenos ojos que Lagos Weber lo reconsidere.

El fin de semana, en entrevista con La Tercera, el senador Lagos Weber afirmó que “si la ministra Tohá exterioriza que no tiene en sus planes ser candidata, creo que se va a generar un interesante escenario”. Y, en referencia a la posibilidad de que se instale su nombre como “segunda opción”, el legislador sostuvo que “no me gusta ‘el plan B’. Las voluntades y las disciplinas políticas de mi sector hace un tiempo están con Carolina. Yo incluido. En tanto mi sector tenga una cierta mayoría por un nombre, no es sano de mi parte generar un ruido adicional que no merecemos. No significa que yo rechace las cosas, significa simplemente que no estoy para generar un conflicto”.

Así, una vez más, no cerró del todo la puerta a ser la carta del partido en caso de que Tohá decida no dar un paso al frente en la carrera presidencial.