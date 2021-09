Beheshta Arghand, la primera periodista en entrevistar a los talibanes, abandona Afganistán

Solo dos días después de la caída de Kabul, Beheshta Arghand hacía historia en Afganistán, siendo la primera mujer periodista en entrevistar a un representante de los talibanes, con la cara descubierta, en vivo para la cadena Tolo News.

La entrevista, en ese entonces, se vio como un signo esperanzador en medio del caos que vivía el país. Una imagen como esa habría sido inimaginable en la época en que los talibanes gobernaron Afganistán, entre 1996 y 2001.

Dos días después, y para el mismo canal, Arghand entrevistaría a la activista y Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai, siendo esta la primera aparición de la pakistaní en la televisión afgana.

Pero dos semanas más tarde, con la instalación definitiva de los talibanes y la retirada de Estados Unidos, el escenario es completamente distinto. Mientras los insurgentes intentaban ofrecer una cara “moderada” y renovada a la opinión internacional, la persecución a periodistas y activistas al interior del país endurecía.

En este contexto, Arghand informó a CNN el pasado lunes que había abandonado Afganistán, en un vuelo de las fuerzas aéreas de Qatar. “Dejé el país, como millones de personas, porque temo a los talibanes”, afirmó.

“Estoy muy triste, porque esta generación realmente trabajó y luchó por un nuevo Afganistán. Extraño mi trabajo, mi país, y si hay una posibilidad, y sé que los talibanes han prometido lo que han prometido, si nos dan nuestros derechos y hacen lo que prometieron con Estados Unidos, volvería al país. Pero por ahora, no es posible”, comentó en otra entrevista ahora con la cadena BBC.

Combatientes talibanes se paran en un vehículo blindado antes de desfilar por una carretera para celebrar después de que Estados Unidos retiró a todas sus tropas de Afganistán, en Kandahar. Foto. AFP

Arghand tiene 24 años, creció sin la presencia del régimen talibán. Gracias a eso, estudió periodismo en la Universidad de Kabul y luego trabajó en distintas agencias y estaciones de radio durante periodos cortos, hasta que entró en TOLO News como presentadora este año. “Trabajé ahí por un mes y veinte días, y luego llegaron los talibanes”, indicó.

Saad Mohseni, el dueño de la cadena TOLO, comentó al mismo medio las dificultades que están pasando los reporteros con la victoria de los talibanes: “Todos nuestros periodistas más conocidos se han ido. Hemos estado trabajando como locos para encontrar reemplazos. Tenemos el doble desafío de sacar a los periodistas del país, porque se sienten amenazados, y seguir con nuestras operaciones al mismo tiempo”, señaló a CNN.

Combatientes talibanes sobre vehículos con banderas talibanes desfilan a lo largo de una carretera para celebrar después de que Estados Unidos retiró a todas sus tropas de Afganistán, en Kandahar el 1 de septiembre de 2021. Foto: AFP

Días después de entrar a Kabul, las fuerzas talibanes prohibieron la entrada a sus trabajos a las periodistas y presentadoras Khadija Amin y Shabnam Dawran, de la emisora pública Radio Televisión Afgana. Amin fue reemplazada por un oficial talibán, y actualmente se encuentra refugiada en España.

Un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) indica que menos de 100 mujeres periodistas continúan trabajando en Kabul, siendo que antes de la llegada de los talibanes eran 700.

En los 108 medios de comunicación que habían en Kabul, señala el reporte, habían 1080 empleadas mujeres, siendo 700 de ellas periodistas. De las 510 que trabajaban para alguno de los ocho medios privados más importantes, solo 76 continúan en sus funciones. La situación es similar en las provincias, donde casi todos los medios de comunicación privados dejaron de operar a medida que los talibanes avanzaban.

“Nahid Bashardost, reportera de la agencia de noticias independiente Pajhwok, fue golpeada por los talibanes mientras realizaba un reportaje cerca del aeropuerto de Kabul el 25 de agosto. Otras periodistas, entre lágrimas, describieron cómo los guardias talibanes apostados en el exterior de sus medios de comunicación les impedían salir a cubrir las noticias”, indica RSF.

Un vocero de RSF, en conversación con The Guardian, contó que la organización esta intentando sacar a las periodistas de Afganistán. “Es una situación catastrófica, pero no desesperamos. Esta no era nuestra intención original, pero estamos siguiendo con atención la situación”, comentó.