¿Boomerang a la oposición? Requerimiento de Piñera al TC por 10% cita informes de constitucionalistas PS y DC

En toda una batalla política y legal se ha transformado la decisión del Ejecutivo de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para derribar el proyecto de ley que avanza en el Congreso y que permite un tercer retiro de 10% de fondos de la AFP. Es por eso que cada detalle del requerimiento presentado por el Presidente Sebastián Piñera es estudiado con lupa por los diez ministros que este martes 27 deberán decidir si acogen a trámite el libelo que fue redactado por Gastón Gómez, el constitucionalista favorito de La Moneda. Por ese motivo no pasó desapercibido al interior del organismo que el escrito, que busca declarar inconstitucional la iniciativa, cite informes en derecho de dos reconocidos académicos de centro izquierda como son los abogados Patricio Zapata (DC) y Francisco Zúñiga (PS).

“Podemos tomar incluso los mismos argumentos de reconocidos expertos constitucionalistas de oposición, el sector que vendrá a defender el proyecto del 10% para decirles por qué es inconstitucional”, ironiza uno de los jueces quien califica la estrategia de Gómez como “audaz”. En efecto, tanto Zapata -hoy candidato a constituyente por el distrito 10- como Zúñiga, académico de la Universidad de Chile, tienen análisis que dan la razón al Gobierno en cuanto a que permitir un anticipo del pago de quienes firmaron contratos con sus aseguradoras por rentas vitalicias, como permite la iniciativa del Congreso, sería inconstitucional, sobre todo en base al quorum de aprobación que requiere este punto del proyecto. Ambos informes en derecho son citados por el Ejecutivo.

Incluso, en el propio Congreso, entre diputados de oposición hay quienes lamentan y reconocen incómoda la opinión de los expertos de su vereda que podría debilitar el embate jurídico cuando mediante alegatos deban ir a defender la constitucionalidad de lo aprobado en el parlamento.

“Como lo ha explicado el profesor Francisco Zúñiga ‘aquel afiliado que opta por pensionarse bajo la modalidad de renta vitalicia se obliga a transferir sus fondos previsionales (o parte que se determine) a la entidad aseguradora elegida, y ésta a pagar una pensión mensual en UF desde el momento que suscribe el contrato hasta su fallecimiento y producido este, una pensión de sobrevivencia a sus beneficiarios. La elección de esta modalidad por el afiliado es irrevocable y deja de ser dueño de sus fondos proevisionales los cuales se transfieren en dominio a la compañía de seguro a cambio de una renta vitalicia, resultando improcedente sostener el retiro de fondos que no pertenecen al afiliado’”, apunta el requerimiento presentado por Piñera y que cita al académico socialista.

En la página 103, en el mismo tenor, Gastón Gómez dice que “en un sentido similar se pronuncia el profesor Zapata, acerca de las principales características de esta modalidad en relación al retiro programado”.

Gastón Gómez el abogado del Presidente ante el TC.

El gran debate

Uno de los grandes debates, dicen en el TC, es justamente el tema de las rentas vitalicias. A diferencia del tercer retiro del 10% de las AFP en que un afiliado saca su propio dinero de su ahorro obligatorio, el otro involucra afectar un contrato suscrito con la compañía de seguros y un compromiso entre pensionado y la empresa. Entonces el proyecto en cuestión, alega el Ejecutivo, estaría alterando un contrato legalmente suscrito al permitir un anticipo lo que provoca una tensión respecto si se puede utilizar una reforma constitucional para afectar convenios previamente suscritos. En este ítem, dicen tres ministros del TC, es posible que haya votos cruzados y no se mantengan las tendencias de la vez pasada que fue el empate.

Consultado por esta situación, el candidato a constitucional y experto constitucionalista Patricio Zapata dice que siempre ha suscrito esta idea, que es diferente al tema del retiro del 10% de la AFP “en que no afectas un derecho de seguridad social”, aunque -sostuvo- el tema para él de rentas vitalicias pasa más “por el quórum con que se apruebe” porque según explica cuando se modifica el derecho de propiedad esta norma debe ser aprobada por 2/3. El día que el Gobierno formalizó su ida al TC, el propio Zapata fue muy enfático en criticar esta decisión a través de su cuenta de Twitter. Ahí sostuvo que “lamentamos que el Presidente, evitando el debate político, recurra al TC para el tercer retiro del 10% cuando sus propios partidarios le advirtieron que era mala idea. No es claro que el TC lo rechace”. Ante esto, el académico sostuvo que su crítica es fundamentalmente “por el tercer retiro, ya que te reitero eso es constitucional, no se afecta un derecho fundamental de seguridad social y mi único punto con el tema de las rentas es si cumple o no el quorum de aprobación”.

El constitucionalista Francisco Zúñiga, tras ser contactado para conocer su opinión respecto a que el Gobierno ocupe su informe en derecho, declinó realizar comentarios.