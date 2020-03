China en guerra con Vargas Llosa: Censura sus libros y lo acusa de opiniones “prejuiciosas” tras columna sobre el coronavirus

Su columna se titulaba ¿Regreso al Medioevo? y en ella hablaba de los estragos que está provocando el Covid-19. Publicada en el diario El País de España, así como en La Tercera en Chile y La República de Perú, en ella Mario Vargas Llosa criticó duramente al gobierno chino por su manejo de la crisis del coronavirus. “Nadie parece advertir que nada de esto podría estar ocurriendo en el mundo si China Popular fuera un país libre y democrático y no la dictadura que es”, anotó el autor.

Popular entre los lectores chinos, Vargas Llosa escribió en extenso sobre las reacciones y “el espanto que causa ese virus proveniente de China”, además de acusar al sistema al régimen de Pekín de haber ocultado la información sobre la epidemia a sus ciudadanos.

“Por lo menos un médico prestigioso, y acaso fueran varios, detectó este virus con mucha anticipación y, en vez de tomar las medidas correspondientes, el Gobierno intentó ocultar la noticia, y silenció esa voz o esas voces sensatas y trató de impedir que la noticia se difundiera, como hacen todas las dictaduras”, escribió Vargas Llosa.

La columna del Premio Nobel indignó a las autoridades chinas y horas después de la publicación sus libros comenzaron a desaparecer de librerías y del stock de sitios de venta en línea como Dangdangwang o Taobao, dejando en evidencia una eventual censura. La situación fue advertida a través de redes sociales por colegas y admiradores, quienes condenaron el castigo a las obras del autor de La ciudad y los perros.

“¿Se sacarán sus libros del estante? Selecciono rápidamente tres… Hay muchas traducciones chinas de Llosa”, escribió en twitter la escritora y activista tibetana Tsering Woeser, una de las que advirtió lo que estaba ocurriendo.

Otros han respaldado las afirmaciones del escritor. “La censura de los libros de Vargas Llosa en China demuestra que lo que dice Vargas Llosa sobre China, esa dictadura que ahora pretende blanquearse con la jugada del bombero pirómano -y la ayuda de no pocos propagandistas occidentales a sueldo-, es la estricta verdad”, expresó en Twitter el crítico y consejero de la Fundéu BBVA, Jorge Bustos. .

El hijo del novelista, Álvaro Vargas Llosa, agradeció el apoyo a su padre a través de las mismas redes sociales. “Gracias. Recuerdo bien el impresionante recibimiento del público y los escritores chinos en uno de los viajes que hicimos juntos allí. Nada de lo que haga Pekín mermará el cariño de mi padre, a quien he transmitido la información, por los lectores, escritores y editores chinos”.

“Opiniones irresponsables”

La embajada china en Lima reaccionó a la columna a través de un comunicado en el que rechaza las opiniones del autor peruano y las califica de “críticas absurdas y sin fundamentos contra China”.

En su comunicado, la representación china dice que “la Organización Mundial de Salud (OMS) expresó claramente que no se ha logrado identificar el origen del Covid-19 hasta el momento. Por tal motivo, se deben evitar las expresiones discriminativas y difamatorias relacionadas con cierto país o región. En base a eso, consideramos que la expresión ‘ese virus procedente de China’ en dicho artículo es inexacta”.

“No sabemos qué contribuciones ha hecho el Sr. Vargas Llosa para el combate contra el Covid-19 tanto en Europa como en el Perú. Mientras que China está haciendo todo lo posible para brindar su apoyo y ayuda”, prosigue el comunicado. “Por lo tanto, en este momento tan crucial, si el Sr. Vargas Llosa como figura pública no está dispuesto a colaborar, al menos que no difunda opiniones irresponsables y prejuiciosas que no sirven para nada”, concluye.