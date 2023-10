Choferes, analistas y encargados de servicios médicos: La variada oferta laboral que se abrió con los Juegos Panamericanos

Jaime Arancibia (52) llevaba casi dos meses cesante como conductor de buses interurbanos en la comuna de Colina cuando su hijo menor, Miguel (27) le envió una publicación de redes sociales donde se ofertaba un puesto como conductor para trasladar a deportistas y turistas en el marco de los Juegos Panamericanos 2023, en la RM. “Como seguidor del deporte y fútbol me interesó, porque además de poder tener un ingreso por unos meses, podría conectar con la pasión de estos juegos. Mi hijo me instistió en que postulara; no tenía nada que perder”, señaló.

Al ser uno de los eventos deportivos más importantes a nivel nacional, y que busca recibir a cerca de 100 mil turistas durante sus dos meses de duración, la Corporación Santiago 2023 a cargo de la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023 puso a disposición 12 ofertas de trabajo dentro del área de comunicaciones y operacionales dentro de la Región Metropolitana, de Valparaíso, O´Higgins y Biobío. A estas se suma la propuesta de la empresa Manpower de 2.000 puestos para choferes que puedan trasladar a turistas y deportistas entre octubre y noviembre.

Según la publicación, las condiciones del puesto exigen tener más de 20 años, contar con licencia de conducir clase B -con antiguedad de al menos dos años- y disponibilidad en modalidad de 6×1 o 5×2. ¿El sueldo? $580.000, que corresponde a la renta base más bonificación, por lo que se podría llegar hasta los $800 mil.

Pero ser asistente de transporte no es la única opción. La Corporación también ha colgado puestos con perfiles en el área de la salud, infraestructura y deportes. Por ejemplo, se mantiene abierto el puesto de asistente de house-keeping para atender las instalaciones de la Villa Panamericana. Según versa el documento, el objetivo del cargo es apoyar el desarrollo de las tareas operativas en las residencias de la Villa asignadas como la limpieza y orden, recibir y resolver solicitudes de los residentes, apoyar en la elaboración de informes, entre otros.

A este se suma el puesto de encargado de servicios médicos de ginecología policlínico que busca garantizar la entregar de atención médica especializada en ginecología a las atletas y miembros de las delegaciones durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Por último, se ofrecen puestos de asistente de bodegaje y distribución; asistente en producción y logística; asistente de operación de villa transporte; asistente de centro de pases de invitados; analista de hospedaje satélite; asistente de acreditación en sede; asistente de sedes clúster; servicio de asistencia de gestión operacional en regiones y servicio de asistencia de gestión operacional en la RM.

Algunas de las ofertas cerraron su etapa de postulación este martes 17 de octubre, aunque otras seguirán abiertas hasta el 19 de este mes. Desde la organización del evento hasta la fecha no han confirmado si los puestos han sido o no ocupados.

Además, con el objetivo de triplicar lo establecido en la Ley de Inclusión Laboral, que fija una reserva de empleos para organismos del Estado y empresas privadas de más de 100 trabajadores del 1% para personas con discapacidad o beneficiarias de la pensión de invalidez, la Corporación Santiago 2023 creó una Bolsa de Empleo Inclusiva que entrega cerca de 1.100 vacantes que pueden ajustarse a estos perfiles en las 52 áreas funcionales existentes.

De acuerdo con un estudio de la consultora Deloitte, la realización del certamen ha permitido crear 6 mil 448 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. En tanto, solo dentro de la Corporación trabajan 1.800 personas.

En la línea de oferta de empleos, según la Corporación los juegos aportarán más de 900 millones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB) y, sólo por concepto de impuestos, permitirán recaudar alrededor de US$88 millones. El director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, explica que 1 dólar gastado en los Juegos se traduce en 1,18 dólares en términos del PIB de la economía nacional. Es decir, una creación de valor de la inversión de hasta 18%.

A lo anterior se suma que el evento continental también ha impactado de forma positiva en varios sectores de la economía, siendo los más beneficiados la construcción, el comercio al por mayor y minorista, los servicios financieros y de seguros, junto al transporte.