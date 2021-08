Claudio Alvarado y el relato de Sichel: “Soy escéptico de las refundaciones, pero hay un anhelo de cambios muy profundos”

Una serie de reuniones ha tenido por estos días el director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Claudio Alvarado, junto a un grupo de intelectuales que lidera el historiador Juan Luis Ossa para construir el relato del candidato independiente Sebastián Sichel.

Del IES, también integran el grupo el antropólogo Pablo Ortúzar y la historiadora Josefina Araos.

El abogado relata cómo se creó este grupo y sostiene que hay que cambiar algunos planteamientos de la centro derecha. Además, defiende la labor del IES en la instancia luego de que el académico Hugo Eduardo Herrera, ligado a la candidatura de Mario Desbordes (RN), cuestionara en una columna en El Mostrador la independencia del centro de estudios por vincularse a Sichel.

¿Cómo conoció a Sichel?

Compartimos alguna vez un programa de radio, estuvimos juntos participando como panelistas en un programa de Radio Agricultura. Serán tres años más o menos, así que ahí lo conocí. Pero dicho eso, no tengo mayor relación con él, la verdad.

El IES había aportado ya en las candidaturas de la primaria pasada.

La política del IES siempre ha sido la misma, y es que el IES institucionalmente no se suma a ninguna candidatura, pero al mismo tiempo hay plena libertad para que los miembros del IES participemos de aquellos espacios políticos o no políticos, a los que se nos invita a colaborar. Eso lo hemos hecho siempre. Algunos del IES fueron invitados a nivel programático en la precandidatura de Andrés Allamand (RN), la de Laurence Golborne (UDI), la de Evelyn Matthei (UDI), Sebastián Piñera, y de hecho en las recientes primarias, investigadores del IES fueron invitados para tres candidaturas a trabajar en su relato, la de Joaquín Lavín (UDI), la de Desbordes y en la de Sichel. Nuestra política y compromiso siempre ha sido igual, y consiste en aportar a partir de nuestros principios a partir de una revisión intelectual y no con un determinado candidato.

¿Cómo se gestó este grupo?

Lo que hay es que Juan Luis Ossa, que es un historiador e investigador del CEP, invitó a muchas personas de distintas tradiciones y sensibilidades intelectuales, a participar en una reflexión de contenidos y de relato con el ganador de las primarias de Chile Vamos, que fue Sichel. Es un trabajo en desarrollo, que por cierto no ha finalizado. Y según cómo se desarrolla hay que ver quiénes ponen la firma en ese trabajo. Me invitaron a ese grupo como se filtró y acepté la invitación. De parte mía no hay ningún compromiso con una candidatura así cerrada, lo que hay es el intento de aportar. En un grupo que tiene distintos orígenes, distintas tradiciones, que hay gente que viene del mundo socialcristiano, que cultiva una mirada más conservadora, gente que viene de un mundo más liberal, o liberal clásico, pero es la misma política de siempre.

¿Por qué quisieron integrarse?

Cuando Juan Luis me invitó, me transmitió algo que a mí me parece muy pertinente, y consiste en mirar esto en el largo plazo. O sea, en Chile estamos en un proceso de cambio de ciclo político, en el cual hay un afán de renovación de ideas y de personal muy grande y en este contexto, podría ser pertinente, una vez terminadas las primarias de Chile Vamos, que hubiera un grupo de personas interesadas en las ideas, que participan del mundo de los centros de estudios, del debate público, para dar una reflexión sobre los desafíos de largo plazo del mundo de centro y centro derecha en esta convergencia. La invitación de Juan Luis me pareció muy interesante, porque tiene una mirada a largo plazo y sin desconocer las diferencias. Yo vengo de una matriz más conservadora, no voté por Sichel en las primarias.

¿Por qué es importante un relato para Sichel?

Chile Vamos es una coalición de muchos sectores que vienen del centro y la derecha. Es un mundo que ha tenido muchas dificultades para tomarse en serio la necesidad de un diagnóstico a la altura de las circunstancias y a partir de eso de plantear un proyecto de largo plazo. Entonces, una vez terminadas las primarias parece pertinente que personas que vienen de distintos mundos intenten colaborar con esa finalidad.

¿Cómo ven ustedes que debiera ser esta nueva derecha?

Es muy importante que los mundos de centro, de derecha, primero se tomen muy en serio la crisis que explotó en octubre de 2019. Hay que tener un diagnóstico largo de los últimos 30 años, pero también corto. Y eso exige en primer lugar reposicionar a las víctimas de nuestro orden social, a los invisibles. Volver a ser una prioridad política la pobreza, la exclusión social, la vulnerabilidad en sus distintas dimensiones. Luego, me parece indispensable transitar hacia una protección social más robusta.

¿Cómo conversa esto con el ideario tradicional? Porque de los centros de estudios se dejó fuera a LyD y a la FJG.

Mi impresión es que aquí nadie sobra, aquí se requiere trabajar con todos aquellos que deseen aportar, pero dicho lo anterior me parece que es bien visible que hace varios años, la principal división dentro de los sectores que orbitan al mundo de centro y centro derecha no es tanto entre liberales y conservadores, si no que entre aquellos que buscan pararse con una cierta actitud más constructiva y reformista frente al malestar social y a los cambios que espera el país, y por otro lado una actitud un poco más reactiva o más respetuosa, y en ese sentido, probablemente en este grupo lo que predomina es la sensibilidad más liberal a la más conservadora.

También se dejó fuera de este trabajo a los partidos.

Obviamente que en el futuro este trabajo debe ser muy mancomunado. Pero aquí se requiere que haya dirigentes políticos receptivos y ese es uno de los grandes desafíos de la centroderecha: tener dirigentes políticos que se toman en serio la dimensión intelectual en los conflictos públicos.

¿Se buscará refundar a la derecha?

En general soy bastante escéptico de las refundaciones del tipo que sean, pero lo que sí es cierto es que hoy día me parece a mí que tanto dentro como fuera de Chile Vamos, hay un anhelo de cambios muy profundos, un anhelo de cambio generacional, y un anhelo sobre todo de ideas que pueden hacer sentido al país actual. En ese sentido, ante ese anhelo o propósito de cambio, obviamente que se puede intentar contribuir ahí. Pero aquí no sobra nadie.

Herrera está “picado”

En su momento se criticó a Sichel por su vínculo con empresarios, y ahora en una columna Hugo Eduardo Herrera plantea su suspicacia ante ello.

Obviamente que cualquier candidatura del mundo de centro y centro derecha que quiera tener posibilidades, tiene que marcar una firme distancia con cualquier tipo de sospecha de esa índole. Pero me parece que la mejor manera de verificar si esto va a ser así o no y hasta qué punto se marca esa sana distancia, va a tener que ver con el trabajo programático y el proyecto que se proponga al país. Yo no me puedo hacer cargo de las imputaciones muy curiosas por lo demás, porque Hugo Herrera tiene mi teléfono, es muy curioso esto de disparar por la prensa y ni siquiera consultar antes.

Herrera criticó al IES por involucrarse en la campaña de Sichel.

Son imputaciones sin mayor fundamento y quizás responden a algún tipo de recelo, o como se dice coloquialmente picado, porque Hugo estaba muy jugado con una candidatura que le fue mal en las primarias. Quizás algo tiene que ver con eso, pero es muy curioso además, porque nosotros siempre hemos pedido una disposición a colaborar con todos a quienes nos inviten. Son imputaciones sin mayor fundamento y que hay que dejarlas pasar y confiar que tienen que ver con una mala lectura o cierta rabia.

Siguiendo la línea argumental de Herrera, ¿el IES renunció a sus actividades e ideales por estar en campaña con Sichel?

Por ningún motivo. Nuestro compromiso es siempre aportar al debate público a través de una tradición intelectual y no por un determinado candidato.