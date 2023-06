Coletazos cuenta pública 2: cómo el anuncio de Boric sobre la deuda del CAE enredó a La Moneda

Condonar el Crédito con Aval del Estado (CAE) se ha vuelto para el gobierno del Presidente Gabriel Boric una promesa compleja de cumplir. Así quedó de manifiesto en su segunda cuenta pública de este jueves, en que si bien dio señales de que no ha abandonado la idea del anuncio que hizo en 2022, cuando señaló que tras la aprobación de la reforma tributaria iba a enviar un proyecto al Congreso, no entregó mayores detalles al respecto ni tampoco anunció modificaciones a su idea original.

En su alocución no hubo detalles sobre cómo se iba a financiar la medida que en sectores del oficialismo ven como imposible de cumplir en las condiciones actuales, pero el hecho de que el Mandatario vinculara el timing de la iniciativa a la aprobación de la reforma tributaria, con la que insistirá en el Senado, dejó más dudas que certezas.

“Como país tenemos otra deuda que saldar: la de quienes cargan con una pesada mochila por haber accedido a la educación superior. Terminar con el Crédito con Aval del Estado, establecer un nuevo sistema de financiamiento para quienes no tienen gratuidad y aliviar la carga de deudas educativas que parecen eternas, son compromisos que vamos a abordar con convicción y diálogo. El año pasado me comprometí a ingresar un proyecto de ley una vez aprobada la reforma tributaria y mi compromiso sigue en pie”, dijo ayer el Jefe de Estado.

En la cadena nacional que se emitió anoche, en tanto, puntualizó que “tenemos claro que es necesario establecer un nuevo sistema de financiamiento para quienes no tienen gratuidad y aliviar las deudas educativas. Sin embargo, como les señalaba, nuestro país hoy por hoy no cuenta con los recursos suficientes para hacerse cargo de manera responsable de estos compromisos, por lo cual he insistido ante el Congreso Nacional a que retomemos la discusión sobre la reforma tributaria que, junto con permitirnos avanzar en estas materias, inyectará recursos frescos que harán posible la puesta en marcha de importantes medidas que van en directo beneficio de las y los chilenos”.

Las palabras del Mandatario fueron explicadas esta mañana por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien advirtió ante las preguntas de distintos medios que el CAE no será financiado con la reforma tributaria, la que sí permitirá viabilizar otras prioridades como el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

En entrevista con radio Cooperativa, el ministro aclaró que “lo que planteó el Presidente ayer respecto del CAE es un tema de orden de precedencia por así decirlo. Él dijo que el tema del CAE lo vamos a abordar una vez que esté aprobada la reforma tributaria, es lo mismo que dijo en la cuenta pública del año pasado. Y eso qué significa, significa que la reforma tributaria y el destino de los recursos es una cuestión particularmente urgente, que si no se resuelve, cuesta mucho resolver otras cosas”.

Y agregó, sin explicar de dónde vendrían los recursos, que “en el caso del CAE va a tener que tener su propia fuente de financiamiento porque son otros volúmenes de los recursos. Y hay distintas fórmulas posibles para hacerlo, entonces eso tiene que ser una propuesta autocontenida por así decirlo”.

La ligazón que hizo Boric entre CAE y reforma tributaria forzó al secretario de Estado a repetir en distintos medios esta aclaración. También lo hizo en conversación con radio Pauta. “El CAE es distinto. El Presidente no planteó que el CAE se iba a financiar con la reforma tributaria, el Presidente planteó que se iba a abordar después de que se aprobara la reforma”, señaló el secretario de Estado, y agregó que “el CAE tiene que tener su propia fuente de financiamiento. No podemos poner en la misma balanza al CAE y los pensionados, ahí hay un tema de prioridades que es bastante clara”, señaló.

¿Y de adónde va a sacar la plata si no va a salir de la reforma tributaria para el CAE?, le preguntaron en ese mismo medio. “Este es un tema que hay que trabajarlo. Pero lo que hay que tener claro es qué es lo que hay que hacer primero y eso es lo que transmite el discurso del Presidente. Lo que dice es primero que tratemos de responder a estas necesidades más urgentes con una reforma tributaria y a continuación veamos el tema del CAE”, respondió.

Ante los dichos del secretario de Estado, la ministra vocera de gobierno (Segegob), Camila Vallejo, fue consultada por la prensa y recalcó que esto no se trataba de una contradicción entre el Presidente y el ministro, apuntando a la necesidad de priorizar las urgencias.

“El Presidente, tal como lo dijo en su primera cuenta pública y en la del día de ayer (se refiere a que) una propuesta en torno a la condonación del CAE va a tener una ley propia y se va a ingresar después de resuelta la discusión de la reforma tributaria, no que se financie con la reforma tributaria”, precisó ante la consulta sobre si podría precisar el vínculo entre ambas medidas.

Ante la pregunta de por qué el Presidente empalma entonces ambas cosas, Vallejo señaló que “porque nosotros tenemos un principio de responsabilidad y equilibrio fiscal. Si tenemos cosas que ir resolviendo en salud, en seguridad, en pensiones, que son además las urgencias, a propósito del debate de las priorizaciones, tenemos que -en estos casos- ingresar más recursos al Estado para financiar eso. Y por eso ha invitado al Parlamento y a la oposición a poner en el centro de este debate no los instrumentos, sino que a las personas, los objetivos de financiamiento”.

Y agregó: “En el tema del CAE, una vez resuelto estos instrumentos, que es cómo va a quedar el sistema tributario financiando además esas prioridades, vamos a empezar con otros instrumentos y probablemente también pueda estar asociado a temas tributarios el CAE, porque la situación de los deudores es distinta. Entonces es importante resolver y zanjar, por una cuestión de certezas y responsabilidad fiscal, el sistema impositivo de nuestro país (...) para entrar en ese debate”.

En el gobierno le bajaron el perfil a la confusión que se generó respecto a la fuente de financiamiento del CAE y aseguran que el Mandatario fue claro. Asimismo, señalan que el ministro Marcel ya había señalado en el pasado que esos recursos tendrían que ser independientes y que, por lo mismo, no sería ninguna novedad.

“Reparación” en curso

La Subsecretaría de Educación Superior encabezada por Víctor Orellana entregó una propuesta para avanzar en un plan que permita avanzar hacia el perdón de la deuda educativa. Ese proyecto apunta a un concepto de “reparación” y ya no a una “condonación”, dado que no existe posibilidad, según admiten en el gobierno, de perdonar el total del monto.

Sea como sea, para reparar o condonar, se requerirá necesariamente un nuevo sistema de financiamiento. “No puedes condonar y seguir endeudando”, recalcan en el gobierno. Ese es el otro gran “pero” para avanzar con mayor celeridad en esta materia. Según ha dicho el propio subsecretario Orellana, desde que asumió le fue especialmente encomendado trabajar en eso para presentar un nuevo sistema a fin de año.

Las mismas fuentes sostienen que en términos de recursos hay conversaciones avanzadas con la Dirección de Presupuestos y que desde Presidencia les han pedido celeridad al respecto.