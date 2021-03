Colmed critica, laboralista aplaude: Salud Pública modifica licencias médicas de aislamiento por Covid y se abre debate

“Los trabajadores que han sido catalogados por la autoridad sanitaria como contacto estrecho pueden, de común acuerdo con su empleador, optar por continuar trabajando a distancia, sin la necesidad de requerir licencia médica”. Esa frase está incluida en el nuevo ordinario 1047, emitido por la Subsecretaría de Salud Pública el pasado viernes a las seremías, Compin, Superintendencia de Seguridad Social, Superintendencia de Salud, entre otros.

Esta modificación -se añade a párrafo seguido- también extiende la posibilidad “para que los trabajadores catalogados como caso confirmado, probable y sospechoso puedan optar a la misma modalidad de trabajo a distancia, siempre y cuando la condición de salud lo permita y, por lo tanto, sin necesidad de solicitar licencia médica para el período de aislamiento”.

Si bien comenzó a circular el lunes por la noche, no fue hasta ayer en la mañana que el escrito comenzó a suscitar reacciones entre parlamentarios de las comisiones de Trabajo o Salud. Así, los legisladores Gael Yeomans y Gabriel Boric (Convergencia Social) anunciaron que harán un requerimiento en Contraloría para revisar la legalidad de la circular.

Sin embargo, el vocero Jaime Bellolio defendió la medida y explicó que es una acción “absolutamente protrabajador, porque hay una licencia que entrega el médico y no necesita que el trabajador diga ‘sí o no’, ya está entregada. Además, lo que está diciendo esa circular es que al ser, por ejemplo, un caso sospechoso, igual puede tomar esa licencia y, entonces, le está traspasando una ventaja a ese trabajador en ser protegido frente a esos mismos derechos. Esa es nuestra lógica”.

En privado, desde la cartera sanitaria explican que la medida, a la vez, agiliza el aislamiento frente a la demora en la emisión de la licencia, que actualmente para contactos estrechos -determinados por la Seremi de Salud correspondiente- consta de 11 días.

Relación “desigual” de las partes

Desde el Colegio Médico, el secretario nacional, José Miguel Bernucci, explica que al proveer de la licencia médica como herramienta, “lo que se busca es resguardar la salud pública y, en ese sentido, sabemos la importancia de la trazabilidad y del aislamiento precoz de los contagios y contactos. Resguardar los contactos es algo fundamental, no solo por la afectación personal de haber estado en contacto directo con los casos, sino que es la única manera de cortar la cadena de contagios. Parte fundamental de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento es dar la cobertura necesaria a través de la licencia, no hay otra herramienta”.

Asimismo, y aunque Bernucci asevera que “el problema no son los buenos empleadores” con los que eventualmente se pueda llegar a este tipo de acuerdos, sino que “son los malos empleadores de los que la ley se hace cargo, que se pone en el peor de los casos. La relación laboral es generalmente desigual. El empleador está en posición de poder sobre el trabajador y, en ese sentido, el aseguramiento de licencia médica tiene un impacto sanitario”.

Una opinión distinta plantea el abogado laboralista y exdirector del Trabajo del gobierno de Ricardo Lagos Marcelo Albornoz, quien afirma que esta circular “lo que busca es equilibrar la mantención del vínculo laboral, la prestación del servicio, con la respectiva remuneración del trabajador respecto de personas que tienen contacto estrecho que están obligadas a hacer una cuarentena, pero no necesariamente padecen el Covid-19. Se da una situación extraordinaria en términos que hay un impedimento de prestar servicios, pero no hay una situación de enfermedad que habilite a la persona a estar con licencia por una enfermedad que requiera reposo. Para mí, la cuarentena de contacto estrecho no implica necesariamente tener derecho automático a licencia médica. Hay una situación extraordinaria, porque la cuarentena es una medida preventiva, versus el reposo por contagio de Covid-19″.

Albornoz añade que “desde el punto de vista jurídico, la situación dentro de un estado de normalidad podría ser cuestionable, pero el asunto de lo extraordinario tiene que ver con la cuarentena preventiva. El contacto estrecho es más bien un aislamiento, ni siquiera es un reposo, sino que un aislamiento obligatorio. En mi opinión, esta circular es más beneficiosa para el trabajador que para el empleador, pues una persona confinada va a tener, naturalmente, una dificultad natural para conseguir esa licencia”.

Sin embargo, el abogado precisa otro punto: “El tema de fondo implica que el Estado se va a estar ahorrando importantes recursos del pago del subsidio de licencias médicas, que ese es otro tema que está dentro del espíritu de esta circular. Lo que sí es correcto es el acuerdo de voluntades en medio del teletrabajo (...). La ley expresamente señala que como modalidad de prestación de servicios surge del acuerdo voluntario”.

Desde Salud informaron que en las próximas horas se emitirá un comunicado para referirse a este tema.