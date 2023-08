Columna de Sebastián Izquierdo: ¡Codelco, reacciona!

Chile es una potencia minera. Ostenta una posición destacada a nivel global, liderando la producción de cobre con un 25% –a pesar de que hace una década esta cifra era un tercio–. En lo que respecta a la economía local, contribuye con un 12% al PIB, lo que se amplifica al 22% si consideramos todos sus eslabones productivos. Representa casi la mitad de las exportaciones y contribuye con un 7% de los ingresos fiscales. Hoy presenciamos importantes desafíos mineros, evidenciados por una caída del 1,2% en este segundo trimestre respecto al mismo periodo anterior, debido a una menor producción de cobre (Banco Central, 2023). Inclusive este año la contribución al PIB ya no alcanza los dos dígitos. Por su parte, Codelco, que antes contribuía con el 30% de la producción, actualmente aporta una cuarta parte del cobre nacional. Se estima que su contribución a las finanzas públicas disminuirá un 40% y que se reducirá a un modesto 0,5% en los próximos cinco años. Mientras, la incertidumbre crece. ¿Está Codelco pasando por una crisis?

Sin dudas la empresa estatal se enfrenta a una de las etapas más desafiantes de su historia. En el lapso de estas cuatro décadas, ha sobrepasado 1 millón de toneladas de cobre fino. En 2004, consolidó un aumento que permitió llegar a los 1,73 millones (el nivel más alto registrado). Hoy, su producción persiste por debajo de las expectativas. Seis de las siete operaciones sufren caídas de producción y se prevé una producción total cercana a 1,3 millones de toneladas para este año, producto de que se extrajo mineral de menor calidad y no alcanzo a compensarse con la operación de nuevas minas. Estos retrasos ocasionarán una continua disminución hasta el 2025, y se anticipa que su nivel de producción recién regrese a 1,7 millones de toneladas en el 2030. Por lo demás, si bien los avances tecnológicos han permitido seguir en condiciones insospechadas, el desplome no para. Incluso el costo de producción se ha elevado más que la caída de la ley mineral, la cual en los 60´ las leyes eran del 3%-4% (a inicio del 2000 era superior al 1%), pero en los últimos años han llegado al 0,6%.

Para hacer frente a estos desafíos, incluyendo la escasez hídrica y exigencias ambientales, Codelco ha hecho inversiones sin precedentes. Sin embargo, los proyectos estructurales no han cumplido con tiempos ni presupuestos, y los gastos han excedido el 50% (USD 15 mil millones). Todos estos problemas –y la cuestionable política fiscal de no reinvertir una fracción de las utilidades–, han llevado a que la deuda haya aumentado un 18% en los últimos 5 años y la producción de la empresa estatal cayera en una cifra similar. Se estima que el endeudamiento podría llegar a USD 30 mil millones -25% de la deuda fiscal-, amenazando su solvencia (Cesco, 2023). Paradójicamente, Codelco podría enfrentar la ironía de que sus rendimientos favorezcan más a los acreedores que a sus propietarios: los chilenos. ¿Será que las luces del litio terminaron por encandilar a quienes debiesen estar tomando acciones –sin distracciones– en este colosal desafío? Ojalá no se pierda de vista que incrementar su eficiencia y agilizar sus proyectos es crucial para preservar su posición como la principal productora global de cobre.