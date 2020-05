Cómo el contagio positivo del ministro Moreno alertó a La Moneda y alcaldes

El miércoles pasado, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, recibió a los alcaldes Rodrigo Delgado (Estación Central), Carlos Cuadrado (Huechuraba) y Juan Rozas (Pedro Aguirre Cerda) en el séptimo piso de las oficinas del MOP para abordar un tema que hasta ahora se había convertido en un verdadero dolor de cabeza para esa cartera: los cobros incorrectos por parte de algunas concesionarias a cargo de las carreteras del país.

El lugar de la reunión, según indican en el MOP, fue elegido por ser una sala amplia, con bastante espacio para que se pudiera asegurar un distanciamiento efectivo entre cada uno de los asistentes. Además, agregan en privado, Moreno había sido “extremadamente riguroso” en las medidas sanitarias desde que comenzó la pandemia. La cita -se preocupan de remarcar desde la cartera- no habría sido la excepción.

Lo cierto es que al día siguiente de la reunión, el jueves 21, el titular de Obras Públicas asistió a un centro de salud para realizarse un test PCR: esa noche le habían confirmado que su jefe de gabinete, Felipe Cuevas, había dado positivo por covid-19. El resultado de ese test llegó hoy: Moreno se convirtió en el primer ministro en dar positivo por coronavirus.

“He sido notificado que el examen de COVID-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora. Tal como indica la autoridad sanitaria continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen”, escribió en Twitter hoy el excanciller.

La noticia alertó de inmediato a La Moneda en horas de la mañana y la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, comenzó a hacer el trazado de quienes han estado cerca de Moreno en los últimos días.

Sin embargo, desde el gobierno, a través de un comunicado, señalaron que el extitular de Desarrollo Social no ha tenido contacto en las últimas semanas con el Presidente Sebastián Piñera ni con otras autoridades del gabinete. Por eso, no se activó el protocolo de Presidencia en caso de que hubiera tenido contacto directo con el Mandatario.

Desde el MOP aseguraron que, la semana pasada, Moreno solo tuvo dos actividades públicas: aparte de la reunión con alcaldes, el lunes 18 viajó hasta la Quinta Región para supervisar las obras del embalse Los Aromos, a 15 kilómetros de Concón, donde se ve en las fotografías que estuvo cerca de al menos diez personas.

Apenas se enteró de la noticia, el alcalde Delgado quien es presidente de la Asociación de Alcaldes (Amuch) y por ende miembro de la mesa social Covid, se comunicó con la Seremi de Salud para contarle que había estado con Moreno. Labra, en tanto, le habría indicado al alcalde que no es contacto estrecho.

“Según la normativa, no califico como contacto estrecho. Eso es haber estado 15 minutos sin mascarilla a menos de un metro, o haber estado dos horas en el mismo espacio, y la reunión no fue así. Estuvimos a dos o tres metros, y después en el punto de prensa siempre con mascarilla. No tengo síntomas así que no me recomiendan hacer el examen, igual voy a evaluar con especialistas qué es lo mejor”, comentó el alcalde de Estación Central.

Lo mismo señala el alcalde Cuadrado: “No hubo contacto estrecho respecto a los protocolos del ministerio (de Salud). Hemos respetado las normas, y voy a ver si me hago el examen. Tengo que hablar con mi equipo y especialistas para verlo pero, al no ser contacto estrecho, el protocolo indica que no debo hacerlo".

Moreno, en tanto, señaló hoy en una entrevista en Mega que se comunicó con Delgado y que espera “que se hagan el examen correspondiente, se tomaron todas las medidas, espero que no tengan problemas pero de todas maneras obviamente corresponde que se hagan esos exámenes y seguramente ya lo están haciendo”.

¿Y cómo se habría contagiado el ministro?

Moreno se encontraba en cuarentena preventiva desde el jueves pasado, cuando su jefe de gabinete dio positivo. Según indican en el ministerio, la última vez que estuvieron en una reunión el ministro y Cuevas fue hace dos semanas.

Sin embargo, señalan que lo “raro” es que solo haya dado positivo Moreno en el MOP, ya que el jefe de gabinete también tuvo contacto con otros funcionarios de la cartera que hasta ahora han dado negativo a los exámenes.

“Todos los que trabajan conmigo se han hecho exámenes y varios han salido negativo, faltan algunos pero esperamos que todos salgan en orden”, agregó Moreno hoy en Mega.

Según confirmaron en el MOP, el subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, quedará como ministro subrogante mientras dure la licencia médica y la cuarentena obligatoria de Moreno. Algo que, agregan, no sería tan difícil ya que desde que comenzó la cuarentena se había decidido que los equipos del ministro y del subsecretario funcionaran de forma separada y sin tener ningún contacto -a pesar de que los miembros de ambos equipos asistían a las dependencias del ministerio- previendo que podía pasar una situación como la actual.