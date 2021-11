Cómo la presidencial trizó (otra vez) al clan Zaldívar

Con un gesto especial a Yasna Provoste, excandidata presidencial de las fuerzas de la ex Concertación, inició sus palabras el exsenador Andrés Zaldívar (85 años) al participar en la reciente junta nacional de la DC.

Junto con mencionar que tal vez sea su última participación en este tipo de instancias (no porque estuviera pensando en renunciar al partido, sino por su edad), recordó que el actual trance de la falange, al tener que decidir entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, se asemejaba a la decisión que tuvieron que tomar los democratacristianos en 1970.

En esos años no había segunda vuelta electoral y, en caso de que ningún candidato a La Moneda superase el 50% de los votos, el Congreso Pleno resolvía entre los dos más votados. “Hoy nos encontramos en la misma posición (...) A mí me tocó participar con motivo de la elección del Presidente Allende en una junta dramática, donde se dio esta misma discusión en forma clara, abierta y respetuosa (...) Pero nadie tuvo dudas cuando la DC decidió votar por Salvador Allende, exigiéndole un estatuto de garantías”, dijo Zaldívar, quien mencionó que ese mismo estatuto llevó al partido a convertirse en oposición a la UP y luego a la dictadura de Augusto Pinochet.

Si bien no hizo un llamado explícito a votar por Boric, dijo que “recogía” el llamado de Carmen Frei y Provoste, que promovieron un voto de respaldo a Boric, y también valoró la carta que envió el presidenciable frenteamplista.

“Debemos tomar todos esos elementos y tomar una posición clara, que no vamos a votar por Kast, por las razones que se han dado, efectivamente es un hijo y un heredero de la dictadura, y además por sus dichos”, agregó el exministro, quien también fue presidente del partido.

Sus palabras consolidaban una posición mayoritaria que se dio el domingo en la DC. Sin embargo, también equilibraban posturas a favor de Kast que se había dado en el seno de su propia familia, pues su hermana Josefina Zaldívar Larraín y su sobrino Adolfo Zaldívar Palma, hijo del fallecido exembajador y exsenador Adolfo Zaldívar Larraín, expresaron su respaldo al presidenciable republicano.

El hecho amenazaba con revivir las divisiones políticas que sufrió la familia Zaldívar entre 2007-2010, cuando “Adolfo” fue expulsado de la DC por negarse a apoyar los recursos públicos para el Transantiago, lo que llevó al líder “colorín” a acercarse a la derecha y pactar con Sebastián Piñera, la UDI y RN.

En esos años, Adolfo Zaldívar era senador y conformó una alianza de gobernabilidad con los partidos de derecha para conducir el Senado. En octubre de 2008 también votó a favor de la destitución de Provoste, entonces ministra de Educación de Michelle Bachelet, y en 2010, cuando Piñera asumió en La Moneda, se convirtió en embajador en Argentina, hasta su fallecimiento, en 2013, producto de un cáncer.

Un integrante de la familia Zaldívar admite que en esos años Andrés y Adolfo se distanciaron del punto de vista político y su relación personal se resintió, a pesar de que siempre fueron vistos dentro de su partido como una dupla inseparable.

Otra persona del núcleo familiar agrega que, si bien la política los separó, nunca perdieron el afecto como hermanos y con el tiempo los miembros del clan han aprendido a convivir con la diversidad de opiniones que se dan en su interior.

Aun así, no niegan que para algunos fue incómodo que precisamente dos integrantes de la familia salieran públicamente a dar su respaldo a Kast, ya que los exponía públicamente a esta tensión entre dos alternativas.

Uno de esos apoyos provino de Josefina Zaldívar Larraín, hermana de Andrés y de Adolfo, quien en una carta publicada en El Mercurio cuestionó a quienes se allanaban a votar por fuerzas que criticaron los 30 años de transición democrática. “Yo, como la mayoría, por convicción, no por conveniencia, no me pierdo, votaré por José Antonio Kast”.

Adolfo Zaldívar Palma, hijo del fallecido exsenador, publicó otra carta en tono similar y, en declaraciones expresadas a La Tercera, pidió a su partido libertad de acción ya que, a su juicio, Kast ofrecía mejores garantías de estabilidad para el país. “La DC fue creada para combatir al Partido Comunista (...) no podemos dejar nuestros valores de lado por una coyuntura política”, dijo

Frente al dilema que se genera en su familia, Zaldívar Palma dijo que “prefiero no meterme en temas familiares, porque cada uno tiene su postura y nos respetamos”.

Consultada, por su parte, Francisca Zaldívar Hurtado, hija de Andrés Zaldívar y exconcejal, tampoco quiso polemizar con sus parientes y solamente dijo que “no voy a votar por Kast de ninguna manera”. “Estoy en la postura de mi partido, soy una militante disciplinada y soy superobediente”, concluyó.