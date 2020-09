Cómo un bacheletista como Marcelo Mena se convirtió en una de las principales apuestas municipales del Frente Amplio

El ex ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, se declara bacheletista a quien se lo pregunte. Y en el entorno de la ex mandataria y actual comisionada para los Derechos Humanos de la ONU es reconocido como un colaborador de Horizonte Ciudadano y uno de los exsecretarios de Estado que se ganó la confianza y simpatía de la gobernante, aunque no tienen una historia de amistad de larga data. De ahí que el ingeniero civil esta mañana fue uno de los primeros en difundir en las redes sociales un saludo de cumpleaños para la expresidenta que hoy cumple 69 años.

En los próximos meses, el exministro Mena no solo será reconocido por su cercanía a Bachelet: también pasará a convertirse en una figura electoral clave para el Frente Amplio, pues aceptó competir en la comuna de Las Condes contra el alcalde UDI Joaquín Lavín, que hasta ahora no ha dado señales de soltar esa liana hasta formalizar su carrera a La Moneda.

Mena no es militante de ninguno de los partidos del Frente Amplio y -según ha dicho a sus cercanos- tampoco tiene intenciones de serlo. De cara a sus aspiraciones electorales, prefiere apelar a su independencia.

Pero entre la posibilidad de ir como carta de la ex Nueva Mayoría (lo han tanteado como candidato a diputado) y aceptar la invitación del Frente Amplio, optó por los segundos. La apuesta es convertirse en una figura electoral de apoyo transversal que -según asegura un cercano- era más probable siendo carta del F.A. que de la N.M.

El trato entre el F.A. y el exministro se cerró antes de que esta semana la relación con la exNM llegara a su máxima tensión debido a la declaración de la mesa nacional del F.A., que el domingo descartó primarias globales para las próximas elecciones municipales y de gobernadores regionales. Una decisión que el bloque repensó ayer, abriendo la puerta a esa posibilidad, pero con algunas condiciones.

Por lo pronto, mañana vence el plazo legal para que las coaliciones se inscriban para realizar primarias de alcaldes y gobernadores el próximo 29 de noviembre. Mena -dicen en su entorno- está a la espera de esa decisión. Ha dicho que está dispuesto a ir a primarias, pero también confía en convertirse en la carta de la oposición, aunque la DC ya proclamó al administrador público y exdirector del Injuv Nicolás Preuss como candidato en Las Condes.

El rol de Mirosevic

Las tratativas entre el F.A. y Mena se vienen desarrollando desde hace más de un año. Y el encargado de ese fichaje fue el diputado y fundador del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, quien contactó al exministro de Medio Ambiente para evaluar su disposición a competir por un cupo municipal. Luego se acotó que fuera a Las Condes, comuna que se convertirá en emblema dado que aparecerá como contendor de la principal carta presidencial del oficialismo.

Consultado al respecto, el diputado dice: “Le pedimos a Mena que sea nuestro candidato porque representa la urgencia por frenar esta crisis climática que amenaza cualquier futuro posible. Se trata de un sentido de urgencia por transformar los municipios para que enfrenten al cambio climático y un liderazgo como Marcelo puede impulsar a mucha gente a tomar acción por un cambio”.

Mirosevic añade: “Creo que a toda la oposición debiera hacerle sentido el programa ecológico de Mena. Además que significa que tendremos una figura fuerte que enfrente a Lavin”.

En el entorno del ex ministro aseguran que “los números que manejamos demuestran que somos competitivos, especialmente en segmento hombres y mujeres jóvenes y adultos hasta los 45 años, que consideran que los temas de sustentabilidad debe ser una de las prioridades”.

Quienes han estado sobre el fichaje del F.A. dicen que incluso ya se han tirado líneas sobre el estilo de campaña que desplegará Mena. “Cero emisión, cero residuo, transformar a Las Condes en un modelo a seguir en Latinoamérica para la comuna sustentable, con medidas efectivas y no teatrales para hacer más saludable la ciudad...”.

F.A. evaluó a otra bacheletista

Pero el exministro Marcelo Mena no es el único cercano a la ex presidenta Bachelet que ha sido como una potencial carta del bloque de cara a las elecciones municipales.

Tal como reconoce un diputado integrante del bloque, por varios meses el F.A. intentó convencer a la coordinadora nacional del Movimiento UNIR, Lorena Fries de que compitiera por el municipio de Santiago.

En esa cruzada, el diputado de RD, Giorgio Jackson, tuvo un rol activo, ofreciendo a la exdirectora del INDH su apoyo en la cruzada por recuperar la emblemática comuna que la PPD Carolina Tohá perdió a manos del RN Felipe Alessandri. La abogada, sin embargo, declinó la propuesta hace algunas semanas.

Por ahora la opción del F.A. en Santiago es apostar por Cintya Vivallo del Partido Liberal que competirá en primarias no legales el 22 de noviembre. En la NM en tanto apuestan al abogado Alfredo Morgado.

Las Condes no es el único bastión del oficialismo al que apuesta el F.A. En Providencia el Partido Liberal -a quien corresponde el cupo al interior del conglomerado- también busca un nombre, dado de que el F.A. no apoyará al concejal Jaime Parada. Hasta ahora se tantea a la historiadora y escritora feminista María José Cumplido.

Asimismo, RD busca candidato para Nuñoa donde la exministra Helia Molina suena como eventual carta de la ex NM.