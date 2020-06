“Conducta violenta, homofóbica y clasista”: Agresores del hermano de Axel Kaiser responden a millonaria demanda por golpiza

* El 22 de mayo de 2020, el Octavo Juzgado Civil de Santiago condenó a los demandados -Rodrigo Tirapeguy y Maximiliano Ortiz- a indemnizar a Leif Kaiser, a sus padres y hermanos por daño moral y daño emergente por la suma de $119.833.966. Ello, por la violenta golpiza que le propinaron el 29 de marzo de 2017, tras salir de una discoteque ubicada en la comuna de Vitacura. En septiembre de 2018, tras acordar la suspensión condicional del procedimiento, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dejó a Tirapeguy y Ortiz sujetos a firma mensual por dos años, terapia sicológica bimensual durante el mismo lapso y al pago de 2,5 millones de pesos de manera individual y a modo de indemnización. La jueza Sylvia Papa, del Octavo Juzgado Civil de Santiago, desacreditó en el fallo las conductas que los demandados adjudicaron a Kaiser. “No existe prueba alguna que avale la teoría pretendida por los demandados (...) los dichos de ambos agresores se desvirtuaron en esta sede civil (...) concluyendo que se trata de una conducta defensiva de la víctima y no beligerante, mostrando a los demandados en una constante actitud agresiva (...) lo golpearon en forma descontrolada, incluso volviendo para golpearlo".

Una dura respuesta a la millonaria demanda de indemnización de perjuicios de la familia Kaiser Barents-Von Hohenhagen presentaron Rodrigo Tirapeguy y Maximiliano Ortiz, ambos acusados por las agresiones que sufrió Leif Kaiser (37), hermano de del abogado, columnista y director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, Axel Kaiser (38).

El 29 de marzo de 2017, Leif, junto a un amigo, acudieron al bar discoteca Las Urracas, ubicado en Vitacura. Aproximadamente a las 03:50 horas a la salida del local nocturno, se produce una discusión entre el demandante y los demandados que termina a golpes.

Pero, según los escritos presentados al 8º Juzgado Civil de Santiago, existen dos versiones sobre el origen del altercado.

Ortiz y Tirapeguy solicitaron rechazar la demanda de la familia Kaiser con costas, o "rebajar sustancialmente el monto de los daños" debido a la "exposición imprudente de la víctima del accidente".

Ambos admitieron que Leif Kaiser sufrió lesiones en la vía pública en el marco de una riña. Sin embargo, afirmaron que el demandante modificó la versión de los hechos de acuerdo a su conveniencia, pese a lo establecido por la investigación realizada por el Ministerio Público, las conclusiones de la PDI y los testimonios recogidos en el lugar.

"Negamos categóricamente que las circunstancias y antecedentes en que ocurrió el referido incidente, sean aquellas señaladas por la actora, afirmaciones que por falsas controvertimos de manera expresa. El incidente que terminó con el señor Leif Kaiser lesionado se originó, como explicaremos, en la conducta violenta, homofóbica y clasista del propio demandante", contestó.

En la contestación de la demanda, los demandados aseguraron que el Ministerio Publico llevó adelante una investigación formal que se extendió por más de un año y medio, que incluyó una serie de diligencias y que permitieron a la fiscalía ofrecer una suspensión condicional del procedimiento.

"El comportamiento violento de Kaiser pasó de las palabras a los golpes, empujó al señor Ortiz y le propinó un primer golpe de puño que lo botó al suelo, un segundo golpe de puño vuelve a dejar a Ortiz en el suelo por lo que el señor Tirapeguy interviene en su defensa golpeando a Kaiser", añadió el escrito.

Para la defensa de los demandados, el informe pericial de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile estableció que a la salida del recinto Maximiliano Ortiz se acercó a Leif Kaiser, pidiéndole un cigarro, lo que a este último le molestó debido al estado de ebriedad en que ambos sujetos se encontraban y se da inicio a una discusión de forma verbal.

"Leif es el que agrede de los primeros a Maximiliano, cayendo al suelo en dos ocasiones debido a esos golpes. En razón a dicha situación es que Tirapeguy interviene, persiguiendo a Leif, hasta alcanzarlo y agredirlo en el suelo, a lo que se suma Ortiz luego de su caída y entre ambos lo agreden con golpes de puño", constató el informe de la PDI citado por los demandados.

"Enriquecimiento injusto"

En su demanda, la familia de Leif Kaiser solicitó una indemnización de más de 200 millones de pesos. Sin embargo, los demandados cuestionaron el monto de acción.

"Los demandantes, precisamente, solicitan la suma indemnizatoria a todas luces excesiva que asciende a $210.000.000, lo que excede una pretensión reparativa basándose en una intensión de enriquecimiento injusto, ajena al verdadero concepto del daño moral", respondieron.

"Se trata de una persona mayor de edad que vive sola y que no depende de los otros demandantes ni estos dependen de él, por lo que será carga de los actores acreditar los supuestos daños reclamados, teniendo presente que el daño que reclaman no tiene contenido patrimonial", remató la contestación.

Otro de los antecedentes desconocidos hasta el momento de la riña radica en que, según el escrito de contestación de la demanda, uno de los involucrados asumió su responsabilidad una hora después de la golpiza.

En efecto, el sargento de Carabineros Marcos Parada Ramírez detalló en su informe que, mientras recopilaba antecedentes de lo ocurrido, se acercó Rodrigo Tirapeguy, quien manifestó:

"Buenas noches, yo fui el agresor de la persona que se lleva a la ambulancia, debido que el lesionado mantuvo un altercado con un amigo y yo lo agredí, y quiero responder por lo que hice".

"Los que me conocen saben que no soy homofóbico ni racista"

Consultado por La Tercera PM a raíz de la contestación a la demanda, Leif Kaiser respondió:

"Lo indicado en la contestación de Tirapeguy y Ortiz es calumnioso y absolutamente falso y estoy analizando la posibilidad de presentar una demanda por injurias graves. Claramente es una estrategia legal que busca justificar su conducta criminal e irracional a cualquier costo incluso recurriendo a la mentira. Tanto es así que ni siquiera se condice con lo primero que declararon a la policía, declaraciones que se encuentran disponibles en la carpeta investigativa".

"Pero ¿qué más se puede esperar de gente que ha sido imputada previamente por amenazas contra la vida y la propiedad de terceros, como consta en los archivos provisionales?", agregó.

"Por mi lado estoy tranquilo pues todos los que me conocen saben que no soy homofobico ni racista y así lo demuestra la amistad de larga data que tengo con muchas personas de distinta orientación sexual y de distintos orígenes etnicos.

Como muchos otros fui víctima de una golpisa brutal, sin justificación,que mé habría podido costar la vida y dejar con secuelas permanentes si no es por la oportuna intervención de terceros. La intención de los agresores es manifiesta en los videos donde me siguen por más de 50 metros antes de agredirme y luego me golpean más de 40 veces en la cabeza estando yo inconsciente. Lamentablemente la justicia penal es demasiado garantista por lo que me he visto obligado a recurrir a la accion civil para tratar de lograr algún tipo de reparación", remató Kaiser.