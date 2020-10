Convergencia Social y Comunes buscan unidad: Los guiños recíprocos entre el Partido Comunista y el Frente Amplio

“Desde luego que me gustaría. Ahora, eso está en un proceso. Hay en ambos sectores la disposición de llegar a acuerdos políticos”. Con esas palabras se refirió ayer el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, respecto de los “acercamientos” que se han materializado durante las últimas semanas entre su colectividad y el Frente Amplio.

Las conversaciones con miras a un eventual acuerdo comenzaron luego de las fallidas negociaciones de la centroizquierda para alcanzar un pacto unitario de primarias municipales y de gobernadores regionales. Desde ese entonces, de hecho, se han llevado a cabo diferentes reuniones entre las colectividades del FA y sus pares comunistas, con el objetivo de alcanzar un acuerdo programático o algún entendimiento de cara a los próximos desafíos electorales.

Así, los guiños entre ambos sectores se han intensificado durante estos días. Tras las declaraciones de Teillier -en entrevista con La Tercera- desde los partidos que han impulsado las conversaciones con sus pares comunistas valoraron las palabras del timonel e, incluso, volvieron a reafirmar sus intenciones.

“Estamos buscando puntos de encuentro a nivel programático de cara a los desafíos que enfrentaremos como país, sobretodo pensando en el proceso constituyente. Ambas fuerzas creemos que el desafío es conectar nuestro programa con las demandas ciudadanas y desde ahí articular un bloque de transformaciones junto al mundo social”, sostuvo la presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano, quien ha liderado las conversaciones con ese partido.

En esa misma línea, su par de Comunes, Jorge Ramírez, aseguró que “el PC es fundamental” para la unidad. “La construcción de una mayoría popular que logre derrotar a la derecha y superar el modelo de los últimos 30 años requiere de la más amplia unidad ciudadana donde el PC es fundamental”, señaló.

Asimismo, desde el Frente Amplio evitaron criticar las polémicas declaraciones que hizo ayer el diputado sobre la violencia en las manifestaciones. Consultado sobre si haría un llamado para evitar hechos de esa naturaleza en las protestas tan cerca del plebiscito, el timonel del PC sostuvo que “si el gobierno y las fuerzas represivas como Carabineros consideran que son violentistas los manifestantes, entonces si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo que no salgan a manifestarse y eso no lo diré, porque tiene que progresar el derecho a manifestarse. Lo que sí podría decir es que traten por todos los medios de hacerlo pacíficamente, eso es”.

Las declaraciones del timonel fueron ampliamente cuestionadas por el gobierno, el oficialismo y la oposición. Sin embargo, ninguna voz del Frente Amplio criticó sus dichos e, incluso, algunos como el diputado Gabriel Boric lo respaldaron.

“El gobierno, la derecha, y el viejo orden en picada contra el PC. Teillier llama a que las movilizaciones sean pacíficas y seguras, pero sin caer en rechazar la movilización como algunos pretenden. Totalmente de acuerdo con esa postura. Hoy es contra el PC, mañana contra cualquiera”, sostuvo el parlamentario en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, desde algunos sectores del FA sostienen que no habrían salido a criticar sus palabras debido a que, si bien creen que no deben ser ambiguos respecto al tema de la violencia, sí serían cercanos a esa postura. Esto, dicen las mismas fuentes, particularmente respecto a que no se debe “condenar” la manifestación social.

Pese a todo esto, no todos en el FA están de acuerdo con conformar un “polo de izquierda” con el PC. Desde algunos sectores, como el Partido Liberal, ya han manifestado su incomodidad con los acercamientos del bloque con esa colectividad.

Asimismo, entre los frenteamplistas ya se habían producido diferentes “guiños” con la principal figura presidencial del PC, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, donde algunos dirigentes del FA sostuvieron que “no tendrían problemas” en votar por él, en el caso de que se imponga en una eventual primaria del sector.