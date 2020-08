¿Cuál es el piso sanitario para el plebiscito? Colmed pide coherencia con desconfinamiento; Consejo Asesor no ha sido consultado

A menos de 70 días, aún no hay un diagnóstico ni menos un pronunciamiento oficial de cuáles serán las condiciones epidemiológicas mínimas a tener en cuenta para el plebiscito del 25 de octubre.

La discusión política, trabada de lado y lado en si se debe reevaluar o no la fecha y con argumentos a favor y en contra respecto de qué umbral de participación es más o menos válido, sigue careciendo de ese piso. Hasta esta mañana, según verificó La Tercera PM, la cuestión de si todo esto dependerá (y sujeto a qué números) del volumen de casos activos, contagiosidad y otros factores no ha sido conversado a fondo entre los estamentos que tienen voz en este proceso.

En el Ministerio de Salud declinaron comentar en detalle el punto porque, dijeron ahí, eso aún no les ha sido requerido por el Servicio Electoral y no serán ellos los primeros en hacerlo. Ambos organismos tienen que consensuar los términos sanitarios definitivos del proceso que -además- aún no tiene respuesta para otras dudas punzantes, partiendo por si los contagiados podrán o no votar presencialmente o si se hará una discutida excepción para que lo hagan de forma remota.

En el gobierno tampoco le han consultado ni pedido su parecer al Consejo Asesor COVID-19 -expresan en éste-, que sí ha estado participando en conversaciones con el Servel y el Congreso sobre otras aristas del proceso. Como cuerpo, dicho comité no se ha pronunciado; entre sus integrantes sí hay puntos de vista más o menos claros. Todo, en un cuadro en que las cifras de contagios y uso de camas han ido mostrando un respiro en comparación a los duros meses anteriores, pero con la duda de la dimensión del rebrote que conllevarán las fases de relajamiento.

De momento hay parámetros a considerar, mas no respuestas respecto de cuál sería el escenario ideal bajo estos. Para algunos expertos del Consejo, un indicador que no hay que perder de vista es el uso de camas críticas en toda la red de salud, que ha ido a la baja recientemente. Aunque exhibe una mejoría continua, advierten ahí, es un dato que se debe monitorear constantemente y alertar a la menor inflexión: de ocurrir, habría que evaluar volver a dictar cuarentenas y otras medidas.

Otros integrantes del grupo -que opinan a título personal- agregan criterios a no olvidar. Uno son los casos activos que haya a la fecha, pero no es tan sencillo como el argumento que manejaban algunos personeros del Servel: que un rango de 16 mil contagiados activos da uno por mesa en promedio, con lo que se puede votar sin problemas.

Según la doctora Catterina Ferreccio, “dar una respuesta no es fácil y no puedo dar una cifra porque hay que mirar todo el conjunto”. Explica que en ese paquete están los casos activos, la cantidad de test y la tasa de positividad que arrojan los test y la tasa de transmisión del virus. “Si todos estos parámetros apuntan hacia arriba, ahí habría que ver”, dice, “pero si van a la baja algunos o todos, si además controlas la transmisión, puedes identificar bien, y si además estamos mejorando la trazabilidad, es otra cosa”, detalla. “No es un solo número”, insiste.

Por lo mismo, recomienda distinguir, dentro de los casos activos, a los brotes localizados (ejemplo, una fábrica o una pesquera) de las situaciones de transmisión comunitaria (en una localidad o ciudad).

Medir estos valores permitiría tener un panorama claro de si hay o no riesgos para celebrar el referéndum. Lo de la campaña -cuyo período legal parte en ocho días- ya es otra cosa porque parece difícil que pueda ser en las calles. Es lo que ya emanó del protocolo sanitario del Servel. Y es, al menos, lo que creen en Espacio Público, sopesando los casos de Corea del Sur y otros donde se hicieron elecciones relativamente exitosas en participación y en impacto sanitario. “En los lugares donde esto resultó mejor se prohibieron las campañas presenciales y las reuniones políticas, como en Corea del Sur. Se hizo campaña orientada a la plataformas electrónicas”, apunta el presidente ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardow.

Volviendo al 25 de octubre, la duda que también persiste es cuándo será, entonces, el último momento en que será posible mirar los indicadores médicos y determinar si entonces corresponde o no reevaluar la fecha. En la oposición han apuntado al 24 de septiembre, un mes antes del referéndum. “Hacia el 10 ó 15 de octubre podría ser”, responde Ferreccio, en base a lo siguiente.

En la Región Metropolitana, dice, se estaba produciendo una baja en la contagiosidad, el indicador R. “Ese descenso se detuvo y está empezando a subir; en el sitio web de las universidades lo pintamos en rojo, cuando contagias a uno ya estás en rojo. Pero tenemos menos casos en la RM de lo que se considera el mínimo para pasar a una fase de transición”, dice. Y hace ver que “estamos, entonces, con pocos casos, pero la cosa es bien dinámica y hay que estar alerta que, aunque no sean muchos, puedan contagiar”.

La franja clave del calendario parecen ser las Fiestas Patrias, un mes y una semana antes del plebiscito; el feriado largo, si acusa efectos, se notarán un par de semanas después. “Podemos llegar al 18 de septiembre súper bien, tal vez con 200 casos diarios; pero también puede que después tengamos una sorpresa. Por eso te digo que habría que medir y mirar bien los primeros días o la primera semana de octubre. Si todo va bien de ahora en adelante, hay que ver al comienzo de octubre; si la tendencia sigue hacia arriba, será autoexplicativa”, detalla Ferreccio.

Siches: “Si uno puede ir al mall, debería poder ir a votar”

“Lo que queremos es constituir una comisión del Servel y nos invitaron para mañana. Como Colegio Médico estamos súper dispuestos a colaborar en esta etapa, a contribuir en el proceso, y a tomar todas las medidas sanitarias y para eso se necesita flexibilidad del Servel, pero sí me preocupa el intentar utilizar la pandemia cuando les conviene no más”, señala a su turno la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches. La semana pasada, el gremio sostuvo una reunión remota con el Servel precisamente para ver los términos sanitarios del proceso.

“¿A qué me refiero? -continuó Siches- Esto tiene que tener una coherencia. Es decir, si Chile tiene una estrategia en contra del virus, como Nueva Zelanda, no solamente no podremos ir a votar sino que tenemos que volver a los confinamientos para volver a reducir los casos a cero”.

“En esa lógica, si uno puede ir al mall, debería poder ir a votar y asegurarse de los mecanismos para que se lleve a cabo, si no, tengo la impresión de que la percepción de la ciudadanía será que se utiliza mañosamente la pandemia, cuando conviene. Esto es muy grave y problemático. Todas las fuerzas políticas deberían darle una señal a la ciudadanía de que si se toman medidas sanitarias son las que corresponden y si se va a hacer el plebiscito se hará con todas las medidas”, agregó.

Siches afirmó que “si hay sectores que se ponen a dudar y a incurrir en el temor sobre las medidas que se acuerden que estén basadas en la evidencia, estamos perdidos. Creo que se está gestando un clima muy poco técnico y que no ayuda en nada en contar con la confianza de la ciudadanía y que el proceso sea exitoso”.

La presidenta del Colmed aseveró que si “todas las ciudades están en cuarentena y hay tantos casos con la red sanitaria colapsada, creo que allí hay que pensar si es que se puede hacer o no (el plebiscito). Pero si no es así y la gente sigue saliendo y las medidas son como son en la actualidad y la trazabilidad del gobierno es mala, entonces no tiene sentido”.

“Que haya coherencia en las medidas que se toman. Si, como ocurrió con los malls, el ministro salió a decir que no se necesitan más restricciones sino que más educación, pero para el plebiscito se necesitan más restricciones, entonces ahí no se entiende nada”, agregó.

“Idealmente hay que tomar medidas con responsabilidad sanitaria y evitar que los contagios no aumenten, pero en los países en los que se han hecho procesos eleccionarios la evidencia ha demostrado que no hay un aumento sustantivo de los contagios”, dijo Siches.

“Quizás las personas que tienen fiebre (debieran) abstenerse de asistir. Nosotros estamos viendo también la posibilidad de ver un voto remoto para aquellos pacientes que estén confinados por cuadros clínicos y contactos estrechos y si no hay que buscar la mejor forma de hacer. Pero eso requiere apertura y también hacer cosas basadas en lo que ha ocurrido en otros países del mundo. No es la primera elección bajo la pandemia que se hace en el mundo”, indicó.