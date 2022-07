De Miami con destino Antofagasta: la incautación de peligrosos fusiles AR-15 usados en homicidios masivos en EE. UU.

Algo no calzaba en la medición, pesaje y característica de una de las 66 encomiendas que llegaron en un avión LAN Cargo, proveniente desde Miami, Estados Unidos, al aeropuerto de Antofagasta. El funcionario del Servicio Nacional de Aduanas, al realizar el control de rigor, vio la documentación adjunta y le sorprendió que revistas deportivas y DVD´S pudieran pesar tanto. Fue la primera alerta de que algo no estaba bien.

El destino final de esas cajas, además, no era Antofagasta, sino que Iquique, lo cual también llamó la atención. No era habitual recibir ese tipo de cargas con esa ruta “¿Miami, Antofagasta, Iquique? ¿Por qué no directo a Iquique?”, fueron algunas de las interrogantes de los funcionarios. Con tales sospechas procedieron entonces a abrir uno de los compartimentos y ahí estaban: cientos de piezas que al ir recolectándose correspondían a la estructura de un fusil.

Este antecedente activó una serie de diligencias instruidas por el jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Antofagasta, el fiscal Juan Castro, quien solicitó a la PDI levantar lo requisado y determinar cuántas armas venían desarmadas y qué tipo de otros elementos querían ser ingresados a Chile. El resultado de las pesquisas dio cuenta que las piezas detectadas permitían armar ocho fusiles AR-15.

“Las organizaciones criminales son bastante astutas en esto, pues se levanta menos sospecha si las hacen ingresar por Antofagasta que por Iquique. Acá hay varios mecanismos que se utilizaron para que esta mercancía no fueran detectadas por los ente fiscalizadores en nuestros país, como dividir esta cantidad de armamentos en pequeñas porciones y ocular la declaración real de ingreso con otro tipo de especies”, dice el fiscal Castro.

Este tipo de fusil no es común verlo en Chile, advierten policías e investigadores, dado que se le califica como un símil del M-16, un arma especialmente peligrosa y de largo alance. “No hay otro objetivo que matar”, advierte el persecutor Castro, ejemplificando con que el AR-15 cuenta con un alcance mortal de entre 600 metros, hasta un kilómetro.

Las sospechas de la investigación apunta a que este armamento tenía como destinatario bandas dedicadas al tráfico de drogas, por lo que se solicitó la cooperación de la Brigada Antinarcóticos de la PDI para acelerar las pesquisas y dar con los destinatarios finales de esta encomienda. Otra tesis -que también toma fuerza- es que el destino de Iquique sea utilizado como “zona de tránsito” para luego sacarlo por Bolivia y ser comercializado ilegalmente en las favelas brasileñas.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explica que estos “son antecedentes graves, ya que esta incautación permitió detectar armas de alto poder de fuego. Desde esa perspectiva se están llevando a cabo todas las diligencias necesarias para identificar el origen , los responsables y los destinatarios, reafirmando la voluntad del gobierno de fortalecer las capacidades de las instituciones del Estado en el norte de Chile para proteger al país del ingreso de armas y de drogas”.

Texas, Nevada, Florida y Oregón

Se trata de la segunda vez que este tipo de armas es detectada en nuestro país. El 31 de julio del año pasado otros fusiles AR-15 fueron detectados, pero en Iquique y no en el aeropuerto, sino que detrás de la carrocería de una camioneta.

El uso de estas armas no es común verlo en allanamientos y operativos antidrogas en nuestro país, por lo mismo, para las autoridades es preocupante esta última internación en Antofagasta ¿Por qué? El AR-15 es el fusil que más se ha usado en los masivos homicidios, durante los últimos años, en Estados Unidos.

Pro ejemplo, fue el arma utilizada 24 de mayo durante un ataque a la escuela primaria Robb de Uvalde, en Texas, donde se registraron 22 personas fallecidas. Antes, este tipo rifle que usa balas calibre 5.56, fue utilizado en febrero del 2018, en Florida, donde fueron asesinadas 17 personas; en 2017, en Las Vegas, Nevada, un tirador mató a 58 personas y dejó a 500 heridos.

Además del intento de internar las armas AR-15, Aduanas frenó el ingreso de cinco cargadores 9 milímetros para pistolas marca Glock, miras láser y réflex; y 15 miras holográficas para ser adosados a rilfes.

Las armas siguen siendo una preocupación para las autoridades, dado el aumento en las incautaciones, por lo que el proyecto de una Ley Corta de Armas sigue siendo una deuda para el Ejecutivo. El gobierno se autoimpuso ingresar esta iniciativa -la que aumenta las fiscalizaciones y pone mayores trabas para la adquisición de armas- durante el mes de junio, sin embargo, aún no ha sido despachada al Congreso.

El subsecretario Monsalve, en tanto, advierte que esta iniciativa fue anunciada por la ministra del Interior, Izkia Siches, y “tiene un alto nivel de avance en su preparación. Se están recogiendo observaciones y será ingresada en el transcurso de los meses de julio o agosto de este año”.