Del tweet de Loncon a las “barras” por Boric y Jadue: los constituyentes se pronuncian ante la elección de hoy

“Siempre he votado como independiente, pero mientras esté en el cargo de presidenta de la Convención Constitucional mi opción es generar un ambiente de diálogo junto a todas las fuerzas sociales y políticas, por lo que hoy me abstendré. Que sea una gran jornada para la democracia que construyen los pueblos”.

Así se manifestó -a través de Twitter- la presidenta del órgano constituyente, Elisa Loncon. Y es que a diferencia de varios de los miembros de la instancia, la presidenta prefirió mantenerse al margen del proceso eleccionario de hoy. ¿La razón? Loncón argumentó que abstenerse de la primaria le permite dialogar con todas las fuerzas políticas representadas.

La postura de Loncon no pasó inadvertida entre sus pares. De hecho, aunque el convencional Bernardo de la Maza (ind. Evópoli) agradeció el gesto, remarcó que “votar es un acto privado que no altera en absoluto su independencia e imparcialidad como presidenta de la convención”

Las dudas sobre la participación

Pero restarse del proceso no ha sido la tónica del día entre los convencionales constituyentes. Al contrario, no son pocos quienes han manifestado alguna postura frente al proceso. Ayer, la exministra de Educación, Marcela Cubillos (ind. UDI) hizo un llamado explícito a votar en la primaria del pacto Chile Vamos, ante el posible escenario de que Apruebo Dignidad convoque más sufragios. Un tema que ha sido debate dentro de la coalición en los últimos días.

“Vota con fuerza, para que la izquierda no siga acumulando poder (...) Votemos en masa este domingo, por el candidato que más te guste, pero vamos a votar. Para que en nuestra primaria voten más que en la primaria del Partido Comunista y del Frente Amplio (...) El campeonato empezó hace rato, y por si no te has dado cuenta, vamos acumulando derrotas”, sostuvo en un video en referencia a los malos resultados del sector en la elección de convencionales, gobernadores y alcaldes.

De hecho, durante la semana, parlamentarios oficialistas dialogaron con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, ante la preocupación por la participación. Entre los motivos que le manifestaron al jefe de la cartera estaban los malos resultados de las elecciones previas que podían repercutir en una “falta de entusiasmo” en el electorado, también se suma el fin de semana largo -y la salida de residentes desde la Región Metropolitana- a la vez que el proceso coincide con las vacaciones de invierno de los escolares.

Y si bien la llegada de la variante Delta y el temor al contagio también podría inhibir la concurrencia a las urnas, hoy los números de la pandemia se posicionan como los mejores en meses: hoy se reportaron 1.419 casos, con una positividad a nivel país de un 2,5%, la más baja desde que se tiene registro en pandemia.

En el oficialismo y en La Moneda también han comentado que un eventual “voto estratégico” de sus partidarios a favor del candidato frenteamplista Gabriel Boric contra el comunista Daniel Jadue sería un error, pues abultaría la participación de dicho bloque.

De hecho, el escritor y constituyente por el distrito 10 por la Lista del Apruebo, Jorge Baradit, planteó ayer que la “sorpresa” de esta jornada será la diferencia de votos entre un pacto y otro.

Las opciones de los constituyentes

En Twitter los convencionales de derecha no realizaron mayores manifestaciones por un candidato o por otro, salvo el llamado a votar de Cubillos. Pero sí mostraron preferencias en Instagram. Ahí, el Evópoli Hernán Larraín subió una foto votando presumiblemente por Ignacio Briones, de quien es cercano. En tanto, la UDI Carol Bown apoyó a Lavín.

Algo distinto fue el despliegue de los partidarios de la alianza PC-FA, donde primaron apoyos en Twitter.

El constituyente Christian Viera (ind. DC) se manifestó en Twitter a favor del candidato Gabriel Boric, señalando que votó en Curicó y aludiendo a la frase de campaña del frenteamplista, “seguimos”.

Junto con Fuad Chahin, son los únicos electos de la Convención Constitucional por la Democracia Cristiana. Sin embargo, durante la instalación y en las sucesivas sesiones, se ha mostrado más cercano a los representantes del Frente Amplio.

Valentina Miranda (PC), la constituyente más joven de la convención, acompañó al candidato Daniel Jadue a sufragar, junto con otras figuras de ese partido como las diputadas Karol Cariola y Marisela Santibáñez.

La primera mayoría nacional del órgano constituyente, el abogado Daniel Stingo, manifestó su voto favorable a Gabriel Boric y concurrió a las urnas acompañado por el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD).

Mientras que sin manifestar una opción, Patricio Fernández (ind.) hizo alusión al magallánico.

Quien también sufragó fue el exdiputado y constituyente del PC, Hugo Gutiérrez donde recordó -en Twitter- el slogan de campaña de Jadue: “Venceremos, y será hermoso”.

La excandidata presidencial del Frente Amplio y constituyente por el distrito 12, Beatriz Sánchez, señaló estar “emocionada” al emitir su voto por Gabriel Boric. “Con todos los que hablé, había palabras de esperanza. ‘Si se puede’, ‘vamos por Boric’”, escribió en la red social.