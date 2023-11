La influencia del PS en la campaña por el “En contra” que mira con atención el PC

Si bien era algo que se tenía contemplado desde el inicio de la conformación del comando, este jueves se reafirmó una de las directrices de la campaña del oficialismo por el “En contra” de cara al plebiscito constitucional del 17 de diciembre.

Durante una exposición por Zoom a los presidentes de partidos del gobierno, se reforzó que la ciudadanía tendrá un rol clave durante el período de campaña, dejando detrás a las colectividades, quienes fueron los principales rostros durante la cruzada constitucional por el “Apruebo” en el referéndum del pasado 4 de septiembre de 2022, por medio de la diputada Karol Cariola (PC) y de su par, Vlado Mirosevic (PL).

Ellos cargaron con el peso de la derrota que sufrió el “Apruebo” a manos del “Rechazo” en aquella ocasión. Al mismo tiempo significó un duro traspié para el gobierno del Presidente Gabriel Boric, quien en esta ocasión ha abordado la temática constitucional de forma distinta: se alejó del proceso -y se centró en los Juegos Panamericanos- y marcando solo una preocupación por cómo la oposición impuso su mayoría “circunstancial”.

Y, en este diseño, en el Partido Comunista no ha pasado inadvertido -algo que coinciden en otras colectividades de Socialismo Democrático- es la preponderancia que han marcado personeros del Partido Socialista en el curso de la campaña: Ricardo Solari, quien es uno de los coordinadores; Arturo Barrios, quien encabeza también el equipo territorial; Carlos Correa, quien está en comunicaciones y la llegada de Ximena Jara no será menor dentro del grupo de contenidos.

Además, la sede del PS -París 873- es donde se coordina el equipo territorial, mientras que el centro operativo se concentrará en otra dependencia socialista: la sede del Instituto Igualdad ubicada en Rafael Cañas 16, a pasos de la estación de Metro Salvador.

Por lo mismo, entre los comunistas son conscientes de que algunos personeros de la campaña que se ha moldeado a esta hora apoyan la idea de no contar con rostros de su colectividad en las vocerías. Esto, arguyeron, va de la mano con no caer en la estrategia de la derecha de vincular la opción “En contra” al gobierno y, en particular, al PC y otras fuerzas que están más a la izquierda de la alianza que compone al Ejecutivo.

Desde el corazón de la tienda que preside Lautaro Carmona dicen que esto fue uno de los factores para que el PC activara un “equipo central” propio del partido, que encabezará la secretaria general, Bárbara Figueroa, y en donde también participarán el exconvencional Marcos Barraza, Juan Andrés Lagos, Javier Albornoz, Bárbara Navarrete, Pablo Monje y el encargado de comunicaciones de la tienda.

El objetivo, dice el comunicado de la colectividad, es que “la campaña PC busca generar una sinergia con la campaña central de la opción “En Contra” perfilando ejes discursivos que atiendan a la inconsistencia de un texto que está mal en su esencia, contenido y la propia redacción de normas que benefician a unos pocos, atentando contra los anhelos y demandas ciudadanas”.

Es decir, no es que el PC no participe del comando central del oficialismo -en contenidos de la campaña están Pablo Monje y el experto Alexis Cortés, mientras que Juan Andrés Lagos ayuda a coordinar al equipo territorial-, pero sí se abre la opción para sumar sus propias vocerías, vinculadas al mundo sindical y en donde también se contempla la idea de integrar a los consejeros Fernando Viveros y Karen Araya.

Hasta ahora los rostros oficiales de la campaña por el “En contra” serán tres participantes del proceso constitucional recién terminado y una alcaldesa: Aldo Valle (cercano al PS), Gabriel Osorio (PS), Antonia Rivas (CS) y Carolina Leitao (DC). De ellos, salvo Valle, todos son militantes, lo que abre un flanco comunicacional si se busca instalar una campaña ciudadana, pese a que Leitao aportará en esa materia gracias al trabajo territorial que desempeñó como edil de Peñalolén.

Además, se sigue en la búsqueda de rostros más ciudadanos, los cuales podrían ser anunciados el próximo lunes cuando lancen formalmente la campaña.