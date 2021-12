Destacado profesor de Harvard es declarado culpable de mentir sobre sus lazos con China

El martes, un jurado encontró al profesor de Harvard Charles Lieber culpable de seis cargos relacionados con pagos que recibió de un programa de talentos del gobierno chino, lo que resultó en una victoria para el gobierno de Estados Unidos.

El juicio seguido de cerca en un tribunal federal en Boston ha surgido como una prueba clave de una iniciativa del Departamento de Justicia destinada a combatir los esfuerzos de Beijing por minar universidades estadounidenses para catapultar a China a la vanguardia del desarrollo científico.

Lieber, quien tiene nombramientos conjuntos en los departamentos de química e ingeniería de la Universidad de Harvard y es un reconocido experto en el campo de la nanociencia, fue acusado de mentir a los investigadores del gobierno sobre su participación en el programa Thousand Talents del gobierno chino destinado a atraer a expertos extranjeros. También fue acusado de no revelar los pagos en efectivo del programa en sus declaraciones de impuestos sobre la renta y de ocultar la existencia de una cuenta bancaria china.

El profesor de nanotecnología de la Universidad de Harvard, Charles Lieber, llega al tribunal federal en Boston, Massachusetts, el 14 de diciembre de 2021. Foto: Reuters

El veredicto, emitido después de menos de tres horas de deliberaciones, marca una caída asombrosa para Lieber, quien fue objeto de escrutinio por parte de investigadores federales por una asociación académica con la Universidad Tecnológica de Wuhan que se remonta a una década. Los fiscales mostraron evidencia documental de que Lieber había firmado un acuerdo de Thousand Talents con Wuhan que le pagaba cientos de miles de dólares, algunos en efectivo y otros depositados en una cuenta bancaria china.

La escuela de Wuhan también había designado a Lieber como director del Laboratorio Conjunto de Nano Claves WUT-Harvard, un laboratorio del que los funcionarios de Harvard dijeron que no tenían conocimiento y que no habían aprobado como colaborador. Más tarde, Harvard le pidió a Wuhan que eliminara el nombre de la escuela de la colaboración, y los empleados de Harvard testificaron en el juicio que Lieber no había seguido el proceso necesario para establecer una colaboración.

El equipo legal de Lieber argumentó que la conducta del profesor fue descuidada pero no criminal y que el gobierno carecía de las pruebas clave necesarias para probar los cargos.

“Si hubiera un Premio Nobel por inventar algo de la nada, el caso del gobierno lo ganaría”, dijo al jurado el abogado de Lieber, Marc Mukasey. Mukasey comparó las ofertas chinas de pagarle a Lieber con cartas de Publishers Clearinghouse, la empresa de sorteos conocida por enviar correos masivos en los que se les dice a las personas que son “finalistas” de un premio.

Charles Lieber abandona el tribunal federal en Boston, Massachusetts, el 30 de enero de 2020. Foto: Reuters

Después de la decisión del jurado, Mukasey dijo en un correo electrónico: “Respetamos el veredicto y seguiremos luchando”.

El fiscal federal adjunto James Drabick presentó el caso a los miembros del jurado diciendo que se trataba de “declaraciones falsas, declaraciones de impuestos falsas y una cuenta bancaria no declarada en China”. Cuando los investigadores criminales del Departamento de Defensa le preguntaron a Lieber en 2018 si tenía una afiliación con el programa de talentos chinos, Lieber “no les dijo la verdad durante esa entrevista”, señaló Drabick.

La evidencia más directa contra Lieber fueron las cintas de una entrevista de una hora con agentes del FBI inmediatamente después de su arresto a principios de 2020. Las cintas ofrecieron una ventana al mundo de la investigación académica de alto riesgo, así como los esfuerzos de universidades y gobiernos extranjeros para reclutar y recompensar a los mejores científicos.

“En muchos países, el dinero es lo que tienen en exceso”, se oye decir a Lieber en la grabación, relatando a los agentes un episodio en el que una universidad extranjera en Medio Oriente le ofreció pagarle el equivalente a su salario de Harvard para usar su nombre en un programa.

“El dinero es una gran tentación”, dijo. “Esa es una de las cosas que usa China para seducir a la gente”.

En las grabaciones de video, Lieber reconoció que le pagaron en efectivo durante sus visitas a China y le dio el dinero a su esposa para sus gastos de subsistencia, como comestibles y otras facturas, sin siquiera informarlo en sus declaraciones de impuestos. Dijo a los agentes que su cuenta bancaria china tenía alrededor de US$ 200.000, pero que nunca usó el dinero para nada, y finalmente llegó a la conclusión de que “no lo necesitaba y (él) no creía que fuera lo correcto” usar el dinero en efectivo.

Vista del Departamento de Química y Biología Química de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, el 30 de enero de 2020. Foto: Reuters

Dijo que su principal motivación para la asociación en China era el reconocimiento. Las colaboraciones internacionales y la difusión de técnicas de investigación que desarrolló en todo el mundo podrían ayudarlo en el sueño de toda su vida de ganar un Premio Nobel, dijo a los investigadores.

“Quiero que me reconozcan por lo que he hecho”, le dijo al FBI. “Todo científico quiere ganar un Premio Nobel”.

Lieber fue condenado por cargos de hacer declaraciones falsas, que conllevan una posible pena de hasta cinco años de prisión, pero sin antecedentes penales, es probable que Lieber se enfrente a menos de seis meses de prisión. Sus otras condenas fueron por delitos fiscales y violaciones de informes de bancos extranjeros que rara vez conllevan penas de prisión en casos que involucran sumas de dinero relativamente modestas, como las de Lieber.

Para el gobierno, el caso surgió como un ejemplo en los esfuerzos del Departamento de Justicia para tomar medidas enérgicas contra los académicos por lo que los fiscales dicen que son fallas en revelar los lazos de financiamiento extranjero al solicitar subvenciones del gobierno de EE.UU. Participar en investigaciones académicas financiadas con fondos extranjeros no es ilegal, pero muchos programas de subvenciones del gobierno de EE.UU. que financian actividades científicas requieren divulgación para tener una idea clara antes de tomar decisiones sobre qué proyectos apoyar.

Los esfuerzos del Departamento de Justicia están diseñados para abordar las sospechas de que el gobierno chino estaba explotando los vínculos académicos para participar en el espionaje tecnológico. El gobierno ha acusado a unas dos docenas de académicos de mentir a los investigadores o en el papeleo sobre sus afiliaciones con China, sin acusarlos también de robar información o espionaje.

De los otros 24 casos que ha presentado el gobierno, nueve acusados se han declarado culpables. Se han retirado los cargos en otros seis, cinco de los cuales los funcionarios dijeron que desestimaron porque los científicos involucrados ya habían sido suficientemente castigados al ser detenidos o restringidos durante un año. Otro profesor fue absuelto en el juicio y los funcionarios del departamento están sopesando si retirar otros casos, informó The Wall Street Journal.

Los grupos académicos y de libertades civiles han criticado los casos por crear un ambiente de sospecha que, según dicen, estigmatizó a chinos y otros asiáticos, señalando la absolución en septiembre del profesor de la Universidad de Tennessee-Knoxville, Anming Hu, acusado de ocultar sus vínculos con China al presentar la solicitud para becas de investigación para trabajar en un proyecto de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa).