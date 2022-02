Efecto ómicron: en un mes, tasa de contagios entre vacunados con refuerzo aumentó casi 3.000%

Han pasado un poco más de dos meses de la aparición de la variante ómicron del Covid-19 en Sudáfrica, y los casos han subido significativamente en el mundo a causa del nuevo linaje y Chile no es la excepción. De hecho, este jueves por primera vez se superaron los 30 mil contagios confirmados, cifrando los casos diarios en 35.197.

El peligro de esta nueva variante está en su contagiosidad y mayor propagación, que incluso está alcanzando una incidencia mayor a la de semanas previas entre los vacunados con refuerzo.

De acuerdo a las cifras del Minsal, el pasado 5 de enero la tasa de contagios en personas con el refuerzo era de 25,8 casos por cada 100 mil habitantes. Transcurrido menos de un mes, según el último informe epidemiológico publicado el miércoles, la cifra ahora alcanza los 763,1 casos por 100 mil habitantes. Es decir, la incidencia aumentó en 2.857% en el transcurso de cuatro semanas.

Sin embargo, la tasa de contagios entre los vacunados con tercera dosis es menor en comparación con quienes cuentan solo con el esquema inicial de dos dosis, o con ninguna de las vacunas. En este grupo, en el mismo periodo de tiempo, la incidencia pasó de 114,3 a 1.231,5.

Esto no significa que el refuerzo ha perdido su efecto durante este tiempo. Según los expertos, el incremento se debe a un fenómeno multifactorial, pero la explicación principal es la aparición de la nueva cepa.

Ricardo Rabagliati, infectólogo de la Red Salud UC Christus, explica que “estamos frente a una variante más contagiosa, entonces, frente a una menor exposición a la carga de virus más personas se infectan, pero lo interesante es la evolución que tiene este virus en las personas que están vacunadas, porque tienen cuadros más leves que las personas que no están vacunadas”.

Además, ya inició la época de vacaciones, periodo marcado por la movilización de las personas y la pérdida de la percepción de riesgo por parte de los veraneantes. En ese sentido, Rabagliati sostiene que “hay quienes se exponen más y eventualmente se contagian más, aunque estén vacunados, entonces influye el comportamiento de las personas en el contagio”.

Mabel Aylwin, infectóloga de Clínica Universidad de los Andes, añade que aparte de la alta contagiosidad de ómicron, se pesquisan más casos porque se realizan más pruebas de diagnóstico: “La cepa es altamente transmisible y, además, estamos testeando a un número alto de personas, como por ejemplo, sintomáticos y personas alerta Covid”.

La especialista también recalca que “no es sorprendente que la incidencia de casos positivos aumente tanto, lo importante es cuál es el efecto de las vacunas en cuanto a la enfermedad, hospitalización y muerte”.

El efecto de la vacuna en UCI

En relación al aumento de contagios, los pacientes que requieren una cama crítica también han crecido, pero de forma más leve. A nivel nacional, si hace dos semanas había 422 personas en UCI por coronavirus, hoy ya eran 511, con el 84,54% de ellos en ventilación mecánica.

El jefe de la Unidad de Paciente Crítico de Indisa, Sebastián Ugarte, recalca la efectividad de la inmunización: “La gran mayoría de los pacientes son no vacunados. Son muy poquitos los que tienen vacunación completa, y con refuerzo son aún menos, y generalmente son personas que tienen enfermedades como cáncer u otras patologías graves. Además, quienes ingresan inoculados evolucionan más rápido”.

De acuerdo a los datos del Minsal, la tasa de ingreso a UCI es de 3,7 cada 100 mil habitantes sin protección contra el virus. En quienes tienen su esquema completo esta cifra desciende a 1,0, y en la población con el refuerzo quienes requieren una cama critica son 0,3 por cada 100 mil habitantes.

Rodrigo Rosas, jefe de Gestión Hospitalaria Clínica Alemana, afirma que aquellos pacientes que no están inmunizados desarrollan cuadros clínicos más graves, aparte los pacientes que llegan a UCI y que no están inoculados son más jóvenes.

“En la última semana, y en lo que llevamos de esta, tuvimos un par de casos de pacientes jóvenes donde el mayor es de 47 años. Son los no vacunados o solo con dos dosis de Coronavac que han llegado con neumonía grave. En general, los no vacunados presentan neumonías similares a la de la primera ola. Además, han requerido intubación, lo que no hacíamos hace unas semanas”, relata Rosas.

En la tasa de mortalidad la inoculación también tiene resultados positivos. Según las cifras, la incidencia en el grupo con la vacuna de refuerzo es 0,2, mientras que con dos dosis sube 0,9 y en el caso de los no vacunados aumenta a 1,8.