El difícil comienzo de la mesa entre camioneros y gobierno: A 21 días de finalizado el paro, aún no arranca

Fueron siete días intensos. El paro de los representantes de los camiones de la Confederación Nacional de Transportes de Carga (CNTC) tuvo tensionada la última semana de agosto y las primeras jornadas de septiembre, dado que más de 2 mil vehículos se apostaron en distintos puntos de las carreteras del país, para “exigir” mejoras en seguridad y evitar más atentados contra sus maquinarias.

El gobierno, a través del Ministerio del Interior, finalmente logró desactivar el conflicto con un paquete de 10 medidas que mejoraban la seguridad en las rutas, se creaban zonas de descanso, se ubicaban lectores de patentes, se implementaba un seguro para las víctimas de atentados terroristas y otros tipo de beneficios. Todo esto iba estaba acompañado del segundo párrafo del punto Nº 9 del tratado: “El Grupo de Trabajo realizará el seguimiento a las medidas anunciadas por el gobierno, fijando las prioridades y plazos que no estén expresamente señaladas. La fecha para la constitución de este Grupo de Trabajo será a más tardar 15 días después de la presenta fecha”. Eso fue el 1 de septiembre.

Pero, a 21 días de alcanzar el acuerdo aún no hay “grupo de trabajo”. ¿Las razones? Como en toda intensa negociación, no existe una sola versión.

Por un lado, fuentes de La Moneda advierten un “leve" desorden de los camioneros. Ello, pues aún no determinan quiénes serán los representantes del gremio en el grupo de trabajo que seguirá el avance y desarrollo de los puntos acordados.

Este supuesto desorden de los transportistas es algo que se arrastra de las negociaciones en medio del paro. En esa oportunidad, el gobierno habló de quiebres al interior del gremio, dado que por un lado su presidente, Sergio Pérez, quería sellar el acuerdo tres días antes de que las cosas se complicaran, y por otro, los representantes de la Quinta Región estaban exigiendo otras medidas.

“Esto pudo haber terminado el domingo, pero las negociaciones y conflictos están siempre cruzados por las disputas en las organizaciones por lograr algo de más”, dijo el ministro del Interior, Víctor Pérez, el 2 de septiembre.

Sin embargo, desde la CNTC, dicen que no hay problemas internos ni inconvenientes para nombrar a los representantes. Sergio Pérez sostuvo a La Tercera PM que "nosotros tenemos clarito todo. Hemos tenido dos directorios nacionales después de esto. Después vino el 18 de septiembre y ayer tuvimos directorio nacional, y ya tenemos los dirigentes y asesores técnicos nominados”.

Sobre quiénes son y cuántos son, Pérez explicó que “depende del rubro. En Transportes tenemos una comisión que la preside José Egido. En Obras publicas ya estamos conversando, y esa la veo yo. El grupo de trabajo estará trabajando dentro de este mes, ya hemos enviado los antecedentes a Hacienda, hemos conversado con el ministro Alfredo Moreno por el tema de las inversiones y dineros disponibles en Obras Públicas. estamos conversando”.

Sin embargo, para Pérez el problema no está ni en la CNTC, ni el gobierno. “Lo que no hemos hechos es firmar el protocolo formalmente, pero eso lo haremos igual, este viernes o la próxima semana, pero es más bien algo administrativo. La implementación de lo acordado se está trabajando. No tenemos problema con el Ejecutivo, donde está el problema es el Parlamento, porque la Ley Juan Barrios, que es un normativa que necesitamos, no hay una voluntad de aprobarla, tampoco lo de infraestructura crítica. El Congreso está preocupado de otras cosas, como del plebiscito, que está bien, de crear un Ley Mordaza, de acusar al exministro de Salud Jaime Mañalich, de sancionar a una jueza. Ellos creen que nadie nos va a pescar, pero si no quieren pronunciarse, haremos una movilización 10 veces más grande que la anterior, y ahí no estará solo la CNTC, sino que todas las asociaciones juntas".

A pesar de que el gremio avance con los distintos ministerios, fuentes de La Moneda señalan que si bien los transportistas pueden conversar de manera paralela con otras autoridades de gobierno, todo acuerdo que se firme o decisión que se tome sí o sí tiene que pasar por el grupo de trabajo con sede en Interior.

En el gobierno aún no se definen los nombres de quiénes integraran esta mesa. Señalan que están a la espera de los nombres que mande el gremio.

De todas maneras, todo ya parece haberse encaminado. Los camioneros ya mandaron fechas tentativas para firmar el acuerdo en un acto público, que podría contar, incluso, con la presencia del Presidente Piñera.