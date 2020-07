El doctor Fauci en la mira: La ofensiva de la Casa Blanca contra el asesor de Trump para la pandemia

Considerado uno de los mayores expertos estadounidense en enfermedades infecciosas, el doctor Anthony Fauci es el principal asesor de la Casa Blanca sobre el coronavirus. Pese a haberse convertido en la figura de la lucha contra la pandemia en el país, al punto de ser descrito en algunos sectores como “el médico de Estados Unidos”, hoy el epidemiólogo de 79 años se encuentra en la mira de la administración del Presidente Donald Trump. A medida que aumentan los casos de Covid-19 en Estados Unidos, Washington apunta sus dardos contra el científico, el cual, según la prensa local, estaría enfrentando una creciente marginación después de contradecir repetidamente la opinión de Trump sobre la efectividad de la respuesta del gobierno al coronavirus.

En los últimos días, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) ha sido objeto de cada vez más críticas por parte del presidente y sus representantes. Según CNN, la Casa Blanca está haciendo un “esfuerzo concertado” para desacreditar a Fauci a medida que se vuelve cada vez más expresivo sobre sus preocupaciones ante la reapertura del país.

En ese sentido, el almirante Brett Giroir, el zar de pruebas de coronavirus designado por Trump, proporcionó a NBC News una larga lista de comentarios de Fauci al principio de la pandemia. En esta aparecen sus declaraciones en enero pasado cuando afirmó que el coronavirus “no era una amenaza importante” y que “no era impulsado por portadores asintomáticos”. Pocos meses después, el infectólogo entonces recomendaba a la población “no caminar con mascarillas”.

El funcionario de la Casa Blanca cuestionó las afirmaciones de Fauci, quien sugirió que los estados deberían pausar la reapertura donde los casos de coronavirus están aumentando. “Respeto mucho al doctor Fauci, pero no tiene razón 100% la razón, y tampoco necesariamente, admite, tiene en mente todo el interés nacional. Lo mira desde un punto de vista muy limitado de salud pública”, afirmó el domingo a la cadena de noticias. De igual forma, en un comunicado el sábado, un funcionario de gobierno le dijo a CNN que “varios funcionarios de la Casa Blanca están preocupados por la cantidad de veces que el Dr. Fauci se ha equivocado”.

(Foto: AFP) Donald Trump usa una mascarilla durante su visita al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Bethesda, Maryland, el sábado.

Las declaraciones de estos funcionarios van en línea con las palabras del propio Trump contra Fauci. En entrevista con Fox News, el mandatario dijo que Fauci había "cometido muchos errores" y dijo que "no estaba de acuerdo" con la afirmación de su asesor de que Estados Unidos estaba en un mal lugar en su respuesta al coronavirus. Ese esfuerzo continuó hoy, cuando el presidente retuiteó una afirmación infundada del presentador de programas de juegos Chuck Woolery de que "todos están mintiendo" sobre el Covid-19, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, no ofreció ninguna defensa o rechazo a la narrativa de tensión entre la Casa Blanca y Fauci cuando se le preguntó hoy sobre su relación con el grupo de trabajo, señalando que el doctor simplemente "representa un punto de vista en la administración".

Pese a haber sido originalmente un elemento destacado de las conferencias de prensa de Trump sobre el coronavirus, ahora Fauci es notablemente menos visible. Su influencia en la Casa Blanca también parece estar disminuyendo. Según Forbes, la relación entre ambos se ha vuelto tensa en las últimas semanas. Fauci le dijo al Financial Times que no ha visto al presidente desde el 2 de junio. El Washington Post informó el sábado que la Casa Blanca ha dejado de lado a Fauci al cancelar apariciones planificadas en televisión y mantenerlo alejado de la Oficina Oval.

Descrito como impulsivo y adicto al trabajo, según The Guardian, Fauci se ha visto en la incómoda posición de corregir suavemente las declaraciones falsas o engañosas de Trump durante meses. Ya en abril, el presidente retuiteó un llamado para que lo despidieran, aunque esa amenaza parecía haber disminuido. En una serie reciente de entrevistas en periódicos y radio, Fauci, que ha trabajado con seis presidentes estadounidenses de ambos partidos, a veces se muestra en desacuerdo con Trump. “Como país, cuando se nos compara con otros países, no creo que se pueda decir que lo estamos haciendo bien. Quiero decir, simplemente no lo estamos haciendo”, dijo Fauci en una entrevista. En otra, Fauci respondió a la afirmación del presidente de que “el 99%” de los casos de coronavirus en Estados Unidos fueron “totalmente inofensivos”, diciendo que no sabía de dónde sacó el número el presidente y sugiriendo que la interpretación de Trump “obviamente no era el caso”.

Apoyo a Fauci

Tras esta ofensiva de la Casa Blanca contra Fauci, políticos, funcionarios gubernamentales de carrera, expertos médicos y celebridades se unieron hoy detrás del doctor en Twitter. El candidato presidencial demócrata Joe Biden dijo "a diferencia de este presidente, realmente escucharé a los expertos y escucharé sus consejos", mientras que el exprecandidato demócrata Pete Buttigieg afirmó que Fauci se ha convertido en un "pararrayos político, porque no hace política". "En los últimos dos meses, Trump ha jugado al golf más veces de las que se ha reunido con el Dr. Fauci", señaló el exsecretario de Trabajo Robert Reich.

(Foto: AP) Turistas usan mascarillas en la reapertura del Magic Kingdom en Walt Disney World en Lake Buena Vista, Florida, el sábado.

“Marginar al Dr. Fauci empeora la respuesta federal”, dijo el Dr. Ashish Jha, director del Instituto de Salud Pública de Harvard, señalando que “son los estadounidenses los que sufren”. La actriz Mia Farrow llamó a Fauci “un tesoro nacional”, mientras que la cantante Cher se preguntó: “Si el Dr. Dauci es tan horrendo, ¿por qué Trump lo eligió para ser el científico que liderara su equipo Covid-19?”.

Según una encuesta del 27 de junio del New York Times y el Siena College, el 67% de los estadounidenses confía en Fauci para obtener información sobre el coronavirus, en comparación con solo el 26% que lo hace por Trump.

Los ataques contra Fauci se producen cuando el coronavirus aumenta en todo el país, lo que Trump ha minimizado repetidamente como resultado de un aumento de las pruebas en lugar de un incremento de los contagios. Florida informó este domingo más de 15.000 casos nuevos, la mayor cantidad que cualquier estado ha reportado en un solo día desde que comenzó la pandemia.