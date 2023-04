El “freno” que activó Interior ante lanzamiento de plan Calle Sin Violencia en conjunto con Irací Hassler

Finalmente serán 22 las comunas de la Región Metropolitana que serán parte del denominado plan del gobierno “Calle Sin Violencia”, iniciativa que el Ejecutivo anunció el 6 de abril, un día después del crimen del cabo Daniel Palma, efectivo de Carabineros que murió en pleno centro de Santiago, tras recibir dos disparos en Avenida Matta. Doce días después del anuncio, el Ministerio del Interior ya tiene clara las bajadas de la medida, donde la idea es concentrar más efectivos policiales en zonas que acumulan más del 60% de los homicidios en la vía pública. Sin embargo, el diseño y la puesta en escena del anuncio volvió a tensionar la relación entre la repartición liderada por Carolina Tohá y a la alcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC).

En un inicio para este martes 18 de abril se tenía contemplado hacer el lanzamiento en terreno. Interior daría el puntapié inicial a este refuerzo policial en la emblemática comuna de Santiago, sin embargo, no contemplaron las pretensiones propias de la alcaldesa Hassler.

Según comentaron quienes conocieron estos preparativos, el gobierno se “encontró” -sobre la marcha- con la idea que tenía la alcaldesa -cuestionada estos últimos días por la fallida compra de la Clínica Sierra Bella- de lanzar ese mismo día el “Plan Operativo Santiago Seguro”. La iniciativa tiene como objetivo contar con un equipo de 40 agentes municipales -denominados “Destacamento Santiago Seguro”- que trabajarán en coordinación con Carabineros para el refuerzo de las labores preventivas y de seguridad en el casco histórico.

Desde el municipio comentan que este trabajo estaba pensado desde el verano, lo cual ya se le había comunicado a La Moneda, por lo tanto, niegan que haya existido un problema de coordinación, pues lo de ellos siempre había estado en agenda. En el Ejecutivo, en tanto, al enterarse de que Hassler quería hacer este lanzamiento -y que coincidía con Calle Sin Violencia- decidieron dar marcha atrás y suspender la actividad ¿Por qué? Querían evitar dar una señal que pudiera entenderse como una suerte de preferencia hacia Santiago en materia de seguridad.

La decisión de separar ambos anuncios fue de la ministra Tohá, pues, explican, también quería evitar que que el resto de los alcaldes pidieran planes de “copamiento” en sus comunas cuando ambos son hitos completamente distintos.

Quien tuvo que establecer el nexo entre Interior y Hassler para volver a coordinar el anuncio fue el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo (PC). El encargado de visar el financiamiento hacia los municipios fue quien ofició de puente con el municipio para explicar por qué, finalmente, se aplazaba el lanzamiento de la medida en Santiago.

Esta no es la primera vez que ambas autoridades chocan por el tema de seguridad. A principio de marzo, La Tercera PM daba cuenta de los “tira y afloja” entre Interior y Santiago por la violencia en los liceos emblemáticos. En esa oportunidad el episodio que tensionó las relaciones entre el Gobierno y el municipio fue una reunión que se realizó a fines del año pasado cuando en una reunión el subsecretario Manuel Monsalve pidió al entonces director de Educación de Santiago, Rodrigo Roco, “colaborar” con la entrega de información de aquellos estudiantes que estaban protagonizando incidentes. “No somos sheriff”, habría respondido un presente en la cita manifestando su molestia con la solicitud de Interior.

El Gobierno igual participó

A pesar de esta “descoordinación”, el gobierno igual fue parte de la actividad convocada por la alcaldesa de Santiago, a través de la presencia de los subsecretarios del Interior, Manuel Monsalve; y de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.

Monsalve, señaló que “el Plan Calle Sin Violencia se lanzará el día lunes. Los chilenos y chilenas son testigos de la tendencia persistentemente de aumento en los delitos violencia. La tarea que se ha puesto el gobierno es contender este aumento y en una comuna, como podría ser Santiago, Arica o Iquique, se sabe en qué lugares hay mayor presencia de estos ilícitos”.

En esa misma línea añadió que “el plan no es toda la estrategia en materia de seguridad. No hay que colocar en este plan expectativas que no corresponde, lo que sí incorporará es persecución penal y efectivo, por lo mismo, incluye un acuerdo con el Ministerio Público. Cuando se resuelve un delito violento como un homicidio, se desarticula una organización violenta que actuaba en varias comunas, es por eso que es tan importante tener una persecución penal efectiva”.