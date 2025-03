El intento de veto a Fabiola Campillai de Johannes Kaiser y su gesto a Demócratas que Matías Walker rechazó

“Me encantan las tradiciones, así que sugiero que la presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado presida esta comisión mixta”.

Con estas palabras, el senador Matías Walker (Demócratas) le dio un portazo a la propuesta del diputado Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) -y al gesto que este le hizo al representante de la Cámara Alta- para que presidiera la comisión mixta encargada de resolver las divergencias suscitadas entre ambas cámaras respecto del proyecto que modifica la ley sobre normas contra la discriminación, más conocida como la Ley Zamudio.

Ante las razones entregadas por el vicepresidente del Senado, el resto de la comisión se plegó a la propuesta de Walker y el resto de los presentes, salvo Kaiser, le dieron su respaldo a Fabiola Campillai (ind.). Así, los parlamentarios del oficialismo y de oposición -Lorena Pizarro (PC), Emilia Schneider (FA), Gastón Saavedra (PS), Enrique van Rysselberghe (UDI), Ximena Ossandón (RN) y el propio Walker- le dieron su voto a la senadora independiente que sea la mandamás de la mixta.

Comisión Mixta. Foto: Senado.

La decisión, sin embargo, se tomó con cierta tensión al interior de la instancia, pues Kaiser hizo el punto de la inexistencia de alguna norma que reglamentara las presidencias de las comisiones mixtas, por lo que la secretaria de esa comisión leyó el reglamento del Senado que, de forma sucinta, se refiere a estos casos.

El artículo 44 de la Cámara Alta, que hace mención a las comisiones mixtas, señala que estas “estarán integradas por cinco senadores y cinco diputados”. Y añade: “Serán presididas por un Senador, celebrarán sus sesiones en la sede del Senado y serán atendidas por el personal de esta Corporación”.

De esta manera, Kaiser se tuvo que resignar a que la mixta sea presidida por Campillai. Sin embargo, su molestia la trasladó hasta la sala de la Cámara de Diputados en la sesión de este miércoles.

“El reglamento del Senado no nos afecta a nosotros como parlamentarios, nosotros somos diputados, no senadores; se está generando una situación en la cual si el Senado y la Cámara de Diputados no se ponen de acuerdo en un reglamento, que es lo mínimo, para las comisiones mixtas, que también respete la dignidad de esta Cámara, vamos a tener que mandar el tema al Tribunal Constitucional en razón de un vicio de forma”, reclamó Kaiser.

El reclamo del diputado fue respondido por el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, quien señaló que el libertario “tiene toda la razón”. “El reglamento del Senado tiene unas normas básicas sobre el funcionamiento de la mixta, la Cámara también, pero eso no obsta a que se aplique el reglamento del Senado porque la ley dice que tiene que haber una normativa especial acordada por las Cámaras”, dijo. Y agregó que esto no ha sido acordado.

Además, Landeros aseguró que la secretaría le va a proponer al presidente de la Cámara que se envíe un oficio al Senado reclamando la situación y, además, para hacer presente que se regule el funcionamiento de las mixtas.

La referencia del secretario general de la Corporación radica el artículo 20 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional -que en la jerarquía legal está por sobre el reglamento-, que establece: “Las comisiones mixtas a que se refieren los artículos 70 y 71 de la Constitución Política se integrarán por igual número de miembros de cada Cámara, conforme a lo que establezcan las normas reglamentarias que ambas acuerden”.

Las razones del gesto

Pese a que Walker esgrimió razones de “tradición” el hecho de que una comisión mixta sea presidida por el mandamás de la comisión del Senado, lo cierto es que ante la falta de un reglamento que fije las presidencias de estas instancias, técnicamente se acogieron a lo que estipula el Senado.

Sin embargo, dado que este es un año electoral, hay quienes leyeron el gesto de Kaiser en tecla electoral, apuntando a querer acercarse a fuerzas de centro. Walker, en tanto, aseguró que no extrapola la propuesta de Kaiser a ese plano.

Por el contrario, dada la mayoría oficialista que al interior de la mixta, al interior de esa instancia aseguran que Kaiser se inclinó por Walker, ya que el senador de Demócratas le entregaría más garantías en la conducción del debate, especialmente porque fue el rechazo de la Cámara de Diputados a ciertas normas el que derivó la creación de esta instancia.