El peso de Bravo en el camarín: la carta emocional que vuelve a la Roja en Eliminatorias

Exactos tres años han transcurrido desde el último duelo por Eliminatorias que disputó Claudio Bravo. Fue, justamente, el partido que gatilló el quiebre con Arturo Vidal y el consiguiente distanciamiento con la Roja. Eso ocurrió el 10 de octubre de 2017, en Sao Paulo, frente a Brasil (3-0).

De ahí en adelante, el ex portador de la jineta se ausentó largamente de la Selección y de Juan Pinto Durán, donde desde ayer está de regreso. Entre lesiones y su conflicto con la ANFP y Reinaldo Rueda, estuvo casi dos años sin defender la camiseta de Chile. Tanto así que en tres años apenas ha jugado cuatro duelos con el Equipo de Todos, cuando Rei decidió volver a contar con él. Todos, por cierto, amistosos.

Ahora está de vuelta en partidos por los puntos y el viernes, 1.099 días después, el arquero del Real Betis estará cumpliendo el medio centenar de compromisos por Eliminatorias, ampliando su registro como el chileno con más presencias en este tipo de cotejos. Le sigue Alexis Sánchez, con 43 y luego Nelson Tapia, con 41. Vuelve para intentar levantar el proceso de Reinaldo Rueda, quien sumó apenas un punto en la anterior pasada frente a Uruguay y Colombia. Hoy el cafetalero tiene la urgencia de sumar al menos cuatro unidades para no complicar su estadía en Juan Pinto Dúran. Su voz sigue escuchándose fuerte.

El ex Barcelona llega así a reclamar su sitio como el 1 de la Roja. Mismo que perdió durante largo tiempo en la infructuosa búsqueda de Rueda por sustituirle. Ninguno convenció del todo. Rei privilegió la cohesión del camarín y creyó que no tener a Bravo no sería tan malo. El tiempo, sin embargo, le hizo cambiar de opinión. Hoy Bravo asoma como un jugador clave para enmendar el rumbo de un dubitativo comienzo.

“Debe jugar porque es el mejor, pero no puede volver a ser capitán, porque lo suyo fue una traición. Y creo que Rueda piensa igual. Por el lado del fútbol lo admiro”, dice al respecto Sergio Navarro, capitán del Chile de 1962.

Ni Gabriel Arias, ni Brayan Cortés, ni Fernando de Paul, ni Gonzalo Collao, ni Lawrence Vigouroux, ni tantos otros porteros que pasaron por Pinto Durán pudieron llenar ese vacío. Y el DT colombiano tuvo que recular y desde septiembre de 2019, después de la Copa América, volver a contar con el formado en Colo Colo, que hasta aquí solo ha jugado amistosos en la era Rueda: 0-0 con Argentina, 1-2 con Honduras, 0-0 con Colombia y 3-2 a Guinea. En todos jugó los 90 minutos y volvió a mostrar esa seguridad que le caracteriza. Como si nunca se hubiese ido.

Solo una lesión lo privó de estar en las fechas 1 y 2 de las Eliminatorias, donde atajaron Arias y Cortés, respectivamente. Ahora ya a plenitud de condiciones físicas, el caleño no dudó en volver a considerarlo.

“Si estuvo afuera fue por lesión. Los años le han enseñado mucho. Ahora tiene mucha experiencia. Conoce todo el proyecto de la Selección. Se conoce bien con sus compañeros”, valora Humberto Cruz, mundialista de Chile 62 e Inglaterra 66.

Y es que el hasta hace poco meta del Manchester City no es solo un buen arquero y prenda de garantía en la selección chilena. En la Roja, más allá de que con Vidal la relación aún es fría, no se hablan y que Rueda le quitó la jineta (por Medel y si no está el Pitbull, por Alexis), algo que en su entorno aseguran no le quita el sueño y que entiende debido al tiempo afuera, sigue siendo uno de los líderes. Es, de hecho, el de más avanzada edad (37) de todos los convocados y los jóvenes lo miran con respeto. Él, dicen desde el bunker de la Selección, ha intentado acercarse a los más nuevos del proceso para guiarlos mientras se reposiciona en el nuevo orden del camarín.

“Siempre dije que Bravo era muy importante, pero por lo mal que se portó con sus compañeros con sus compañeros no puede ser capitán nunca más en su vida. Se le cayó el cassette, pero no fue capaz de decirlo él y mandó a la señora a decirlo por las redes sociales. Eso no se hace”, agrega el histórico Navarro.

“El líder siempre es el más experimentado. Lo digo por experiencia. En la cancha cada uno tiene su misión y debe cumplirla. Bravo es buen líder, maneja bien el grupo. Es positivo que esté un hombre de experiencia. Eso se necesita en la Selección y en estos partidos. Es lo que pasa en la casa, en la que la experiencia y las decisiones las pone el papá, por más que los hijos estén entusiasmados con hacer cosas distintas”, retruca Cruz.

Desde la misma concentración roja señalan que en los cuatro partidos en que estuvo, Bravo, como antes, siguió siendo el jugador que más habló en el vestuario y el que más grita adentro de la cancha. Y que a pesar de que la relación con los antagonistas de su conflicto cambió y nunca será igual, los mismos lo ven como un jugador imprescindible para llegar a Catar 2022. No se hablan, pero se necesitan, aseguran desde el laboratorio de Chile. Y todos parecen ya haber aceptado la nueva dinámica, incluido Bravo.