El precio del nuevo príncipe de la U

Pablo Aránguiz, uno de los refuerzos que fichó este año Universidad de Chile, recién pudo debutar frente a Inter, por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores. Problemas con el arribo de su pase lo privaron de estar antes con los azules en las dos primeras fechas del Torneo Nacional, ante Huachipato y Curicó. La U sintió su ausencia. O más que eso, comenzaron a notar su presencia desde el primer minuto que se puso la casaquilla del chuncho.

El de Independencia de inmediato marcó diferencias y desde que tomó una camiseta de titular no la soltó más, al punto de, junto a Walter Montillo, transformarse en los líderes futbolísticos del equipo de Hernán Caputto. Hasta aquí, el seleccionado chileno se anota con 522 minutos, cuatro goles (tres de jugada y uno de penal) y dos asistencias. Su participación en el juego y armado del conjunto universitario es altamente influyente y ya varios lo ungen como uno de los mejores del Torneo Nacional. O al menos el mejor fichaje. En la Selección Sub 23 fue una pieza clave en el Sudamericano disputado en Colombia y ya suma participaciones en los microciclos de Reinaldo Rueda. No sería extraño verlo en la nómina de Rueda para la doble fecha eliminatoria que se disputará en marzo.

“Pablo (Aránguiz) para mí, es uno de los mejores jugadores del campeonato, por suerte lo tenemos nosotros y lo disfrutamos”, dijo, no por nada, su compañero Walter Montillo después del triunfo azul en Rancagua.

Los azules se frotan las manos. Saben que podrán disfrutar de Aránguiz, el Principito, por al menos un año. Pero después de eso, ¿qué? El mediocampista formado en Unión Española está a préstamo en el CDA. Llegó por un año desde el fútbol de Estados Unidos, donde jugó en el Dallas FC. El pase, de hecho, pertenece íntegramente a la MLS, fórmula que se usa habitualmente en el balompié de Norteamérica.

Eso sí, hay una luz de esperanza para el Romántico Viajero: si Aránguiz sigue así la U tiene la prioridad para comprar su carta, tasada en un millón y medio de dólares. La dirigencia, de hecho, aún cuando tienen tiempo por delante, ya busca fórmulas para ver cómo llegar a reunir una cifra que, aunque saben que es difícil por la actual situación económica del club, consideran alcanzable, más aún considerando que a sus 22 años el jugador es vendible y la inversión se podría recuperar con cierta seguridad en caso de una futura venta.

Los azules, entonces, tendrán que meterse la mano al bolsillo si es que a fin de año quieren seguir contando con la magia de un jugador de 22 años y que en apenas seis partidos con la camiseta de la U ya tiene a todos encantados.