El recado de Vidal a Heraldo: “Unidad Constituyente no puede seguir cayendo en una obsesión anticomunista y antifrenteamplista”

“El polo de izquierda del Partido Comunista y el Frente Amplio por sí solo no gana y la Unidad Constituyente por sí sola tampoco gana”. Bajo esa premisa, el vicepresidente del PPD y precandidato presidencial, Francisco Vidal, asegura que hoy la oposición está cometiendo un error al no alcanzar la unidad de cara a la elección de convencionales constituyentes y separarse en dos listas.

Y si bien reconocen que sería “díficil” reactivar esos esfuerzos luego de que se consolidaran, por un lado, el “polo de izquierda” del PC con el FA y, por el otro, el pacto de Unidad Constituyente, asegura que aún hay tiempo para recomponer las relaciones. En ese sentido, Vidal cuestiona la actitud que han tenido ambos bloques y emplaza a los dirigentes de su sector a rectificar su estrategia. “Yo no pierdo las esperanzas de que levantemos una sola lista”, dice.

¿Cómo ve este eje o polo socialdemócrata que quiere formar el PPD y el PS?

Se están consolidando en la oposición dos polos, uno de centroizquierda que es la Unidad Constituyente, incluso invitando al PL que se integre y a los disidentes de RD, y claramente un polo de izquierda con el PC, los regionalistas y el Frente Amplio. Eso es un hecho de la historia. En esta construcción de los dos polos hay mucha recriminación mutua que hace difícil el entendimiento estratégico para las batallas decisivas. Entonces, espero que recapacitemos tanto en el polo de izquierda como en el de la centroizquierda, mi bloque, porque necesitamos mantener puentes y diálogo político para enfrentar las batallas decisivas. Porque la correlación de fuerzas mantiene una estructura mínima e indica que el polo de izquierda del PC y el FA por sí solo no gana y la Unidad Constituyente por sí sola tampoco gana.

¿En eso usted cree que tiene una mirada distinta a Heraldo Muñoz?

Esta es mi posición y hay otras posiciones, pero quiero hacer énfasis en la imprescindible necesidad de hacer un diálogo político entre la Unidad Constituyente y lo que se está conformando. Yo no pierdo las esperanzas de que levantemos una sola lista, porque eso nos asegura una mayoría consistente y dos o más listas nos aseguran un empate con la derecha.

Pero eso se ve difícil recuperarlo hoy...

Todo es difícil, pero si colocas el interés superior del país por sobre los intereses legítimos de los partidos, pero que deben estar subordinados en el tema constitucional al interés superior del país, te ayuda a orientar tu conducta.

Ahora queda menos de un mes para la inscripción de candidaturas, ¿ve posibilidades de algo así?

Veamos una cosa. La Unidad Constituyente arma su lista de candidatos a la constituyente, lo mismo el PC y el FA y después ambos con los nombres propuestos nos juntemos y llegamos a un acuerdo. Sin duda que los partidos al tener una lista única tienen menos presencia, pero lo importante ahora no es la presencia de los partidos en el número de constituyentes, sino que es asegurar una mayoría sólida que esté por las transformaciones que Chile demanda y para hacer esas transformaciones requerimos una convención constitucional con una sólida mayoría.

Todos se acusan mutuamente que hay falta de voluntad real para alcanzar la unidad. ¿A quién responsabiliza usted?

Lo que pasa es que se mira la convención constituyente como una elección de concejales para la medición de fuerzas partidarias y ese ese un diagnóstico completamente equivocado. La constituyente va a definir el destino del país por las próximas cuatro décadas, no hay que mirarla desde la lógica partidaria, hay que mirarla desde la lógica ciudadana y del bien superior.

¿Cómo evalúa la forma en que ha enfrentado este tema el presidente de su partido?

Yo no critico al presidente de mi partido por los medios, tengo una opinión que estoy dando. Todas las opiniones son legítimas, pero no debiéramos atrincherarnos cada uno en su polo. Nuestro adversario es la derecha, no es ni el PC ni el FA.

¿Y cree que la mesa del PPD y los presidentes de Unidad Constituyente han puesto como adversarios al PC y al FA?

Es mutuo, si desde el FA cometen el mismo error, pero tenemos que darnos cuenta todos que respetando las identidades distintas hay tareas comunes como ganas la constituyente, los gobernadores regionales y al final de este ciclo la presidencial. Y no vamos a llegar bien si nos dedicamos a descalificarnos mutuamente y a equivocar el adversario.

Su presidente, eso sí, ha criticado a esos grupos. ¿Cree que ha tenido una actitud anticomunista y antifrentamplista?

Todos los que tenemos vocería pública tenemos que ser particularmente cuidadosos, por las razones que ya he dado. Hay que mantener el diálogo político porque nos necesitamos mutuamente frente a la ciudadanía.

¿Pero sus declaraciones han debilitado la posibilidad de alcanzar la unidad?

Es que las declaraciones yo no las concentro en una persona. Hay múltiples declaraciones que nos colocan enfrentándonos por nuestras diferencias y se nos olvida que la diferencia fundamental la tenemos con la derecha, no entre nosotros.

Pero Heraldo Muñoz, por ejemplo, es uno de los líderes de la Unidad Constituyente que más peleas públicas ha tenido con el PC, por ejemplo. Me refiero a las críticas que se han lanzado con Daniel Jadue...

Todo eso hay que rectificarlo y corregirlo. Que el PC ni el FA siga en una obsesión anti Unidad Constituyente y nosotros no podemos caer en el mismo juego, que Unidad Constituyente no puede seguir cayendo en una obsesión anticomunista y antifrenteamplista. La energía debe estar en las batallas que vienen.

¿Hay más gente en el PPD con esta postura?

La multiplicidad de opiniones hacen sentido. La gente lo que quiere es unidad en la Unidad Constituyente, en la Convergencia Progresista y en la oposición. El ciudadano se da cuenta que si nos dedicamos a pelear entre nosotros esas transformaciones no se van a producir.