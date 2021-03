El retiro de Jean-Luc Godard: el último sobreviviente de la Nouvelle Vague se apaga

Al extremo sur de la India, el estado de Kerala acoge desde 1996 su propio festival internacional de cine. El certamen ha distinguido con su premio especial a Werner Herzog, Alexander Sokurov y Carlos Saura, todos presentes en cada edición para recibir el galardón a la trayectoria.

La pandemia dictó que su último ganador sólo se conectara desde su casa en Suiza. Pero haciendo olvidar tal austeridad, Jean-Luc Godard decidió lanzar uno de los mayores golpes del mundo del cine en el último tiempo.

Si en 2014 el director de cine franco-suizo exclamó “adiós al lenguaje” con su película homónima –por la que Cannes terminó inventando una Palma de Oro especial–, esta vez, en medio de una conversación virtual con el evento que le entregó el galardón honorífico, el autor decidió ponerle plazo a su canto del cisne.

“Estoy terminando mi vida cinematográfica, sí, la vida de mi cineasta, con dos guiones”, afirmó escueto en la videollamada con el festival. “Después, diré, ‘adiós, cine’”.

Luego de referirse a la distribución en el cine y a la pandemia, el director de 90 años detalló que uno de sus proyectos lo está desarrollando con el canal público europeo Arte y que el otro lleva por título Funny wars. Después de eso, el silencio fílmico del responsable de Sin aliento (1960).

“Godard es quizás más adelantado de lo que creemos y entendemos. Puede que haya captado que era mejor retirarse, una forma más moderna de morir. Así uno puede mirar un poco lo que la gente opina y capaz después arrepentirse y volver a crear. O simplemente responde a descansar y no estar preocupado de esa parte, de tu legado”, opina el escritor y director Alberto Fuguet sobre el retiro del cineasta.

La despedida del autor de El desprecio (1963) viene precedida del impacto por la muerte de Agnès Varda, a los 90 años. Dos años después del fallecimiento de la madre de la Nouvelle Vague, el director opta por dar un paso al costado y colgar los guantes como el último y más grande referente de la Nueva ola francesa.

Un legado que repasa el crítico de cine de Artes y Letras Ernesto Ayala: “A todos nos gusta un poco Pierrot, el loco (1965). Claro que a mí en lo personal me gusta más su primera etapa, más conectada con la Nouvelle Vague, con Paris, con películas como Masculin féminin (1966). Ahí desarma un poco el cine, lo saca a la calle, admite equivocaciones en los cortes y después eso se convierte en una moda como el jump cut, donde existe una discontinuidad que al final queda en la película y que te hace recordar que estás viendo eso”.

En las últimas dos décadas el cineasta se había encargado de realizar cintas fragmentadas y a veces de complejo acceso. Film socialisme (2010) y Adiós al lenguaje (2014) están entre las cumbres de su última época.

“Él pasó de ser un artista muy del siglo XX conocido por todo el mundo, que le achuntó y que vio las cosas de otra manera, a uno mucho más anarquista, diciendo ‘no me importa nada, no me importa que no te gusten mis películas, que no la veas, que sepas que se estrenaron o no’. Fue alguien que apostó por el video y por circuitos alternativos”, apunta Fuguet.

Ayala también identifica esas transformaciones del director como autor, aunque traza un denominador: “Al principio era Nouvelle Vague puro, pero después empezó a hacer un cine más político y más tarde un cine sobre el cine. Yo creo que lo que tuvo en común fue que en el fondo nunca dejó de hacer cine sobre cine”.