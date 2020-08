El tenso nuevo episodio de la “imposible” búsqueda de la DC por un candidato para presidir la Cámara de Diputados

Cada uno de los 13 diputados de la Democracia Cristiana había dado ya su voto. Fue entonces cuando, la noche de este lunes, la secretaria de la bancada anunció el resultado de la elección del candidato de esa bancada para presidir la Cámara de Diputados ante una eventual censura de la mesa de la corporación. “Son 8 a favor de Víctor Torres y 6 por Joanna Pérez”, dijo ella, quien en ese momento actuaba como ministra de fe de la reunión que sostuvieron a través de Zoom.

El resultado provocó inmediatamente las felicitaciones a Torres por parte de los parlamentarios que lo apoyaban, incluyendo a los tres independientes exradicales que son miembros de la bancada. Sin embargo, no pasaron cinco minutos para que se levantaran las alarmas por parte de algunos parlamentarios y comenzara una tensa discusión que terminó por dejar aún más dividida a la bancada de la Democracia Cristiana.

Todo empezó con un llamado telefónico de Gabriel Silber. Por fuera del Zoom, el otrora candidato a presidir la testera -quien perdió esa elección en abril luego de que la oposición se dividiera- llamó a su par Miguel Ángel Calisto para pedirle un favor. “Hay un error, porque yo voté por Joanna”, le dijo al legislador por Aysén y le solicitó que pidiera el recuento de los votos.

En ese momento, en medio de las felicitaciones de los parlamentarios que respaldan a Torres, Calisto tomó la palabra y -sin saberlo- condenó a que la bancada entrara en una ardua discusión y que terminara, una vez más, aplazando la decisión.

“Me acaba de llamar el diputado Silber y hay un error en el conteo, no son así”, le dijo a sus pares. Sus palabras desataron el enojo de quienes, minutos antes, estaban celebrando el triunfo de Torres. Los diputados Mario Venegas y José Miguel Ortiz -según recuerdan los presentes- cuestionaron a Calisto y lo acusaron de estar “faltando el respeto” a la ministra de fe y de poner en duda la decisión de la bancada.

En medio de la confusión, el resto de los parlamentarios revisaban frenéticamente sus propios conteos, mientras la secretaria hacía lo mismo. “Es un empate a 7”, señaló la funcionaria, dejando atrás los breves minutos en que Torres había sido el candidato del partido para presidir la corporación.

Con ese nuevo resultado se desató el caos. Algunos diputados apuntaron a que la culpa había sido de Silber, quien fue el único parlamentario que no votó a viva voz, sino que lo hizo por escrito. Otros, indicaban a Manuel Antonio Matta, quien se abstuvo de manifestar su votación. Asimismo, algunos en la bancada también señalaron que los independientes -quienes respaldaron a Torres- no deberían haber podido votar, debido a que no eran militantes democratacristianos. Y, finalmente, también señalaban que el voto que había sido mal contado era el de la propia diputada Pérez, quien se había respaldado a sí misma.

La discusión, así, se fue elevando de tono y, mientras algunos diputados se desconectaban de la reunión debido al enojo, el jefe de bancada, Daniel Verdessi ofrecía su cargo, alegando que se necesitaba lograr los equilibrios en el comité para evitar un quiebre.

“Con este empate ya hay que pasar a otro tema”, sostuvo Verdessi para dar término a la fallida cita, la que, dicen en la bancada, no hay “ánimo” para reagendar.

“Las relaciones quedaron muy tensionadas con una situación de desconfianza”, dijo a La Tercera PM Venegas, subrayando que “sin duda esto hace más complejo que se concrete la censura, esto nunca ha estado resuelto definitivamente, pero nosotros no teníamos otra responsabilidad que tener un nombre resuelto democráticamente”.

“Hoy el presidente de la Cámara Diego Paulsen goza de buena salud”, repetían los diputados de la DC esta mañana.