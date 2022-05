Entre 390 y 500 millones: las dudas del costo del viaje a Antofagasta de la Convención

Desde el domingo, buena parte de los 154 convencionales dejó Santiago y se trasladó más de mil kilómetros hacia el norte, a la región de Antofagasta. ¿El motivo? Realizar la segunda salida regional de la Convención Constitucional, la que previamente fue suspendida debido a los estrechos márgenes de tiempo y a la carga de trabajo que acarreaban los convencionales.

Con el borrador de la nueva Constitución ya terminado, y el debate de las comisiones temáticas concluido, los convencionales retomaron las actividades de participación popular que habían quedado inconclusas, y se han dedicado a dar a conocer la propuesta de nueva Constitución que será sometida a plebiscito el próximo 4 de septiembre.

No obstante, el viaje ha sido cuestionado -mayoritariamente por convencionales de derecha- por dos aspectos: su costo y por realizar actividades de participación popular cuando el borrador de nueva Constitución ya está escrito.

Consultados por La Tercera PM, la mesa directiva de la Convención se excusó de transparentar los datos referidos a los costos de traslado y alojamiento. Según argumentaron, es el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) la institución que debería publicar los montos en su informe mensual de gastos.

Sin embargo, este medio contactó a la agencia encargada del viaje, Esquerré Consultores, quienes confirmaron que lo que se les pagó a ellos implicó un gasto de 389.765.789 pesos, más IVA.

En concreto, lo que incluye el contrato con la agencia son los traslados internos de todas las comisiones -que incluye a unas 160 personas-, el alojamiento en Antofagasta, Calama, Mejillones y Tocopilla; la producción técnica de los plenos que se desarrollaron en la región, el servicio de internet y transmisión streaming, además del servicio de catering para comisiones y plenos.

Estas mismas fuentes precisan que el alojamiento y el apoyo técnico son los ítems que más dinero costaron.

El contrato con la agencia no fue firmado por la Convención ni por la Segpres, sino que por el Gobierno Regional de Antofagasta, previa cotización a través de Mercado Público durante la primera semana de abril. Se hizo de esta forma porque la Convención tiene la facultad de transferir el dinero a otras entidades públicas para fines de participación popular.

Así, fue el GORE de la región el que se hizo cargo de la salida. Lo mismo ocurrió con el GORE del Biobío, que asumió la responsabilidad de coordinar la primera salida regional de la Convención.

Dicha salida se desarrolló entre el 21 y el 26 de noviembre de 2021, en la región del Biobío y en ella se gastó un total de $325.599.307 -de acuerdo a un informe de la anterior mesa directiva-, entre el traslado y las actividades desarrolladas en la región. Esa vez, la Convención también contrató los servicios de Esquerré Consultores.

Sin embargo, el actual contrato con la agencia no incluye el traslado aéreo de los convencionales hasta y desde Antofagasta, cuyo detalle se desconoce. De acuerdo a fuentes de la Convención y de la Segpres, el viaje, entre los vuelos y la contratación de la agencia, tendría un costo que bordea los 500 millones de pesos. De ser así, el valor sería más de lo que la mesa contempló en un principio, ya que creían que estaría cerca de los 460 millones de pesos.

La derecha abajo del avión

Algunos convencionales de derecha manifestaron reparos por el costo de la salida. Por ejemplo, Martín Arrau, Rocío Cantuarias y Teresa Marinovic enviaron un oficio a la mesa en que explicaron que se ausentarían por esta razón. En el texto plantearon que “nos hemos enterado del itinerario de la salida, el cual contempla varias visitas a lugares turísticos. Además, las instancias de participación popular ya finalizaron hace meses”.

En esta línea, el convencional RN-Evópoli-IND Ruggero Cozzi argumentó que “el 26 de abril varios constituyentes enviamos una carta la mesa directiva señalando que el viaje a Antofagasta significaba un derroche injustificado de recursos públicos, en una etapa donde ya no hay participación popular, y que, por lo mismo, el viaje sería percibido como una muestra adicional de la desconexión que existe entre los constituyentes y la ciudadanía”.

Y agregó: “Como la mesa ni siquiera se molestó en responder, personalmente envié un oficio para excusarme del viaje”.

Asesores a bordo

Otro aspecto que se criticó desde este sector fue que asesores hayan sido trasladados y alojados junto a los convencionales. Algunos de ellos dicen que son cerca de 20 asesores adicionales que se sumaron al periplo.

El convencional Arrau acusó que “es de conocimiento público que algunos asesores de convencionales han viajado también en esta gira al norte, presuntamente con gastos pagados por la Convención. Por tanto, oficiaremos a la mesa directiva para que aclare esta situación, ya que si hay un solo peso de los chilenos que ha sido utilizado en este viaje (...) para que los asesores pudieran viajar o alojar en el norte, sería un hecho de extrema gravedad”.

Desde la mesa precisan que la Convención no costeó el viaje de asesores, sino que solo habrían ocupado algunos cupos del alojamiento de los convencionales que no viajaron. Sin embargo, no se precisó sobre el número de asesores que viajó de forma adicional.

Frente a los cuestionamientos que desencadenó el costo del viaje, consultada por La Tercera PM, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales), justificó la salida. “Debido a nuestro intenso trabajo y acotados plazos, tuvimos que postergar nuestras semanas territoriales, que siempre estuvieron consideradas en este proceso constituyente. Ahora que ya hemos finalizado el debate constitucional, y terminado el borrador de nueva Constitución, pudimos cumplir con este compromiso para estar nuevamente en contacto directo con las y los ciudadanos”, manifestó.

En esa línea, enfatizó que “nuestra presencia aquí representa una oportunidad para reunirnos nuevamente con las personas que habitualmente están alejadas de los lugares donde se toman las decisiones. Será, sin duda, un valioso momento para escucharlos, pero también, para presentarles el borrador de la nueva Constitución”.