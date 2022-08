Evelyn Matthei y Emilia Ríos unen fuerzas: la trama tras la inédita colaboración entre Providencia y Ñuñoa

A las 11.20 de este martes, las alcaldesas de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), y de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD), atendieron un punto de prensa en Barrio Italia para dar a conocer la estrategia que se ha implementado entre ambos municipios para “aumentar la sensación de seguridad” en el límite entre ambas comunas.

Si bien el plan anunciado ha tenido como eje clave “la colaboración entre distintos actores de la sociedad, tanto las policías, la Fiscalía, como los comerciantes y vecinos”, uno de los factores que llamó la atención fue la inédita unión de las dos jefas comunales.

¿Cómo surgió la colaboración? Emilia Ríos comenta que el primer acercamiento entre ambos municipios se dio de “forma indirecta” hace dos meses atrás. “Gracias a las reuniones con Carabineros, donde participamos los alcaldes de todos los municipios una vez al mes, salió el tema de Barrio Italia y la inseguridad que se estaba viviendo en el sector. En esa misma reunión se tomó la decisión, un compromiso de palabra, de empezar a trabajar en conjunto entre ambas municipalidades”, asevera Ríos.

Lo mismo explica Evelyn Matthei, quien agrega que más que una conversación personal entre ambas jefas comunales, la idea llegó a través de un anuncio general.

“Cuando se trata de temas de seguridad ciudadana uno no puede poner la política de por medio. De hecho, por ejemplo, nosotros creamos hace 5 años atrás la Asociación de Municipios para la Seguridad donde habían sectores de izquierda y derecha y hemos seguido trabajando independiente de eso. Aquí hay que ser prácticos y velar por el tema principal que es la seguridad”, sostiene Matthei.

La idea que comparten ambas alcaldesas es sólo una: mejorar la seguridad de los barrios y para ello realizar una tarea colaborativa.

“Los funcionarios (de ambas comunas) están recibiendo la información en el momento. Hemos tenido casos de bandas que están haciendo portonazos que vienen de Providencia y se están pasando a Ñuñoa y se ha logrado pasar la información y tomar las medidas en coordinación con Carabineros”, ejemplificó Ríos en el punto de prensa de este martes.

¿Una decisión no informada?

Si bien ambas alcaldesas explican que la decisión de trabajo en conjunto se tomó meses atrás, algunos concejales de ambas comunas sostienen que el anuncio del plan “los tomó por sorpresa”.

Así lo recalca la concejala Daniela Bonvallet (RN), de la comuna de Ñuñoa, quien asevera que se enteró la semana pasada de la unión entre ambos municipios a través de un post en Instagram.

“No teníamos idea de esta nueva alianza. A nosotros como concejales, al menos los del sector de oposición, no se nos informó nada al respecto. Tampoco dentro de los consejos municipales. Como (miembros de la) derecha nos parece fantástico la unión, es más, me hubiese gustado haber sabido antes de esta alianza para haber contribuido con ideas, pero no fue así”, recalca.

Sin embargo, una idea contraria tiene la concejala de la misma comuna, Deborah Carvallo (IND): “La alianza entre ambas municipalidades sí fue anunciada dentro de las comisiones temáticas del municipio, como la Comisión de Desarrollo Social, donde hace meses venimos recogiendo las inquietudes de los vecinos del sector por ruidos molestos, locales con expendio de alcohol. Y fue ahí donde se anunció una posible colaboración, hace dos semanas. Lo que pasa es que a esas comisiones no asisten todos los concejales, tampoco los de derecha, es por eso que ellos nunca están al tanto de nada”, comenta.

Una situación similar se vivió en el municipio de Providencia, donde la “alianza” tampoco fue informada de forma oficial y con antelación. Y algunos también se enteraron por redes sociales.

“No se informó nada dentro de los consejos, es más, yo supe de la noticia hace dos semanas cuando vi una foto publicada de Evelyn y Emilia por redes sociales. A pesar de eso, estoy de acuerdo con el plan levantado. Hay que potenciar la seguridad en tiempos difíciles, donde llegan bandas de otras comunas a causar inseguridad. No creo que estemos en posición de elegir un bando político, ahora lo importante es la seguridad de la comunidad”, recalca el concejal Cristopher Brunetti (RN).