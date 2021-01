Ex funcionarios de Lo Barnechea denuncian “persecución política” del alcalde Cristóbal Lira

“No sé por qué me despidieron. Sólo me dijeron: se acabó, no necesitaremos sus servicios para el 2021. Supongo que fue por mi tendencia al partido que no ganó las primarias el día domingo y me echan el lunes. Así de rápido”.

El 1 de octubre de 2006, el trabajador social Ariel Ramírez González (37) -militante de RN- comenzó a prestar servicios en la Municipalidad de Lo Barnechea. Bajo la modalidad de honorarios participaba en emergencias comunales y actividades extra programáticas del municipio. Pero el pasado 30 de noviembre de 2020 fue despedido.

Un día después de la derrota de Consuelo Alvial (RN) en las primarias de Chile Vamos -candidata que era apoyada por el ex alcalde y actual intendente RM, Felipe Guevara-, la jefatura de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) le comunicó a Ramírez el término de su vínculo laboral con el municipio.

Se trata de uno de los últimos resabios que dejó la disputa por el sillón de la corporación, luego que el actual alcalde, Cristóbal Lira (UDI) derrotara a Alvial en las primarias de Chile Vamos.

Ariel Ramírez junto a otros siete ex funcionarios del municipio de Lo Barnechea presentaron tres demandas laborales acusando despido injustificado y ser víctimas de una persecución política al interior del municipio.

Los otros ex empleados del municipio que también acudieron a tribunales son: Constanza Margotta (35); Patricia Cuevas (28) (RN); Yesenia Navarro (36); Bernardita Curitol (42); Jorge Carvajal (47) (RN); Johanna Lefimil (33) e Ivania Camarada (35).

En la demanda de esta última, patrocinada por el abogado Eduardo Riquelme (RN) -ex subsecretario de Pesca y Acuicultura del actual gobierno- se cuenta que posteriormente a las primarias “se inició un proceso de despido masivo”.

“Fueron en total más de 10 personas, todos ellos funcionarios municipales, en su mayoría con contratos a honorarios desde hace mucho años y otros que fueron honorarios en el pasado y luego contratados en otras modalidades. Todos ellos en general, cumplían con dos características: militantes o simpatizantes de RN y ex colaboradores o cercanos a la derrotada candidata de RN Consuelo Alvial”, consignó el escrito.

“El nuevo alcalde, lo que hizo fue limpiar su alcaldía, de trabajadores que incluso algunos, prestaron servicios para la municipalidad por más de 10 años, persiguiendo y castigando a quienes fueron funcionarios que no participaron en su campaña política, no tolerando de esta manera pensamientos políticos divergentes a los propios (aun cuando en este caso se trata de partidos aliados incluso), y que está dispuesto a actuar sin contemplación, incluso arbitrariamente e ilegalmente, contraviniendo nuestra Carta Fundamental”, acusó Riquelme en el mismo escrito.

“Existen claros indicios de persecución política en el despido de un grupo importante de funcionario municipales que llevaban hasta 15 años de trabajo”, denunció el abogado..

Por su parte, Alvial dijo estar conocimiento de la demanda laboral y que los funcionarios despedidos no habían sido mal evaluados en sus trabajos. Por lo mismo, la actual directora del Instituto Libertad sostuvo que le llama la atención la decisión del municipio, considerando que “hubo funcionarios que apoyaron la campaña de Cristóbal Lira y a ellos no les pasó nada”.

“Dimos vuelta la página”

Desde la Municipalidad de Lo Barnechea desestimaron las acusaciones de despidos masivos motivados por razones políticas. Según el municipio las no renovaciones de los contratos se deben a una serie de ajustes que están llevando a cabo en el equipo de desarrollo comunitario.

“En una municipalidad donde hay 1.100 funcionarios, que no se le renueve contrato a 4 militantes de un partido es bastante marginal. La tesis de que aquí existe una persecución política no tiene fundamento, porque no existen despidos masivos”, sostienen desde la corporación.

Entre los cambios internos del municipio se cuenta el arribo de Denisse Madrid (RN), actual Seremi del Trabajo de la Región Metropolitana que asumirá a contar del 1 de febrero como nueva directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Cabe recordar que el 31 marzo 2020 renuncia Consuelo Alvial para iniciar su fallida campaña política por la alcaldía y es su sucesora, Rosario Bruna, quien comunica el término de la relación laboral a los trabajadores demandantes.

Cristóbal Lira señaló que las diferencias que pudo haber generado la primaria dejó de ser un tema relevante al interior del municipio: “Hoy estamos todos juntos concentrados en ganar la elección de abril”.

“Ayer estuve con todos los candidatos RN y nos sacamos fotos, como que dimos vuelta la página”, señaló a La Tercera PM el ex subsecretario de Prevención del Delito del primer gobierno de Sebastián Piñera.

A la sesión fotográfica por las próximas elecciones asistió la candidata a gobernadora de la Región Metropolitana Catalina Parot (Evopoli) y la diputada de RN, Karin Luck.