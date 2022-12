¿Expertos designados por el Congreso y ratificados en las urnas? El camino que exploran los partidos para sellar un acuerdo constitucional

El senador Juan Ignacio Latorre (RD) iba llegando al Congreso en Santiago cuando justo en la puerta de entrada fue increpado por Francisco Muñoz -conocido como “Pancho Malo”- quien estaba junto con los adherentes del denominado “Team Patriota”.

Los manifestantes llegaron temprano y, como ha sido la tónica estos tres meses, con megáfono y banderas de Chile gritan en contra de los negociadores que están tratando de llegar a un acuerdo que habilite el proceso constituyente 2.0

En medio de todos esos gritos y empujones, los dirigentes de los partidos fueron llegando a las 9.00 de la mañana para una nueva ronda de tratativas, luego que la última cita fuera el viernes.

Ese día la mesa de negociación terminó en un punto muerto. La alianza de gobierno llegó cuadrada para seguir defendiendo que el futuro órgano redactor sea 100% electo. La contraparte, Chile Vamos, sorprendió al abandonar su alternativa inicial de órgano de 50 personas electas para formalizar una nueva opción: órgano mixto de 50 personas electas y 50 expertos designados por el Congreso.

La nueva propuesta de la derecha se enfrentó directamente con la postura única que logró el oficialismo luego de una intervención del Presidente Gabriel Boric. La disputa entre ambas alternativas dejó la mesa de negociación empatada ya que ninguna de las dos partes quiso ceder.

Dada la rigidez del oficialismo y la oposición, los negociadores optaron por suspender los diálogos y retomarlos este lunes. “Esto es como un parto... vamos en el mes nueve”, dijo la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, para ilustrar el estado actual del acuerdo.

Un “falso” órgano 100% electo

Luego del fracaso de la negociación del viernes, el oficialismo pensó una nueva estrategia para enfrentar el escenario que abrió la dura postura de Chile Vamos por el órgano mixto. En esas conversaciones surgió la opción de que se pueda tener un órgano mixto, pero 100% electo, lo que algunos de los negociadores denominan en privado como “un falso órgano 100% electo”.

La primera pista de esa solución la entregó el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez. “Nosotros les hemos hecho una propuesta a la derecha en la que, por ejemplo, los expertos y expertas designados por el Congreso también sean ratificados por la ciudadanía. Creemos que por ahí podríamos encontrar algún camino. Lo importante es que le demos certeza a la ciudadanía de que va a haber una legitimidad de origen. Tomémonos en serio la crisis de legitimidad de nuestras instituciones. No podemos generar mecanismos que en el futuro terminen implosionando y degradan nuevamente la confianza que tiene la ciudadanía en el mundo político”, afirmó el diputado.

La propuesta a la que hizo referencia Ibáñez -que surgió del negociador del PPD Jorge Insunza- implica que si el Congreso designa, por ejemplo, 32 expertos para que formen parte con voz y voto del órgano constituyente, ese listado de nombres se somete en la misma elección de futuros convencionales. Esa ratificación sería del listado completo. De esta forma, los expertos ya no solo son designados por el Congreso sino que además visados en las urnas.

Hasta ahora, esa parece ser la única opción de que el oficialismo pueda considerar un órgano que tenga expertos con voz y voto. La idea es similar a una que comentó el viernes pasado el presidente de la UDI, Javier Macaya, quien sostuvo a título personal que los expertos que designe el Congreso podían ser llevados a plebiscito.

Pese a esta nueva alternativa, a la derecha no le convence y, en esta reunión, no mostró señales de querer aceptar la idea. Uno de los argumentos comentados por Chile Vamos fue que la gracia de designar expertos es poder tener a personas que no necesariamente tienen potencial electoral, justamente para hacer un contrapeso a los futuros redactores que se elijan en las urnas. Así, dicen, que les complica que si el listado completo es el que se tiene que ratificar, los problemas que pueda tener un experto complique al resto y haga fracasar a la lista entera.

Otro tema que tampoco convence es que Chile Vamos propuso que esos expertos designados partan elaborando en enero en un anteproyecto. De requerir la ratificación, no podrán empezar a trabajar meses antes a la instalación del futuro nuevo órgano redactor.

“Lo que nosotros decimos es cómo le aseguramos a Chile la presencia de expertos en la redacción de la nueva Constitución. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Busquemos distintos mecanismos, pero tenemos que asegurarle a Chile la presencia de expertos. Eso para nosotros es crucial”, explicó el diputado UDI Juan Antonio Coloma, quien fue uno de los representantes del gremialismo en la cita con las otras fuerzas políticas.

El debate por el quórum

En esta ronda de negociaciones como nuevamente ningún bloque político se movió de sus posturas -dado que el nudo que no permite firmar el pacto sigue intacto-, los negociadores aprovecharon de conversar sobre otros asuntos.

Por ejemplo, dialogaron sobre el quórum del futuro órgano para aprobar las normas. El debate osciló entre 4/7 y 2/3, por lo tanto, los dirigentes de partido dicen que el tema decantará en un punto medio: 3/5. También se conversó sobre itinerario electoral. El Frente Amplio siguió defendiendo su postura de mover las elecciones para septiembre u octubre, pero el resto de las colectividades se opusieron.

Pasada las 13:00, los partidos se tomaron un break para almorzar y luego retomarán a las 15:30. Lo único claro hasta el momento, es que ambos bloques al fin lograron consensuar que el órgano tendrá expertos con voz y voto. El problema es que aún no hay luces sobre cómo se elegirán o designarán a esos especialistas.