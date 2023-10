Expresidente Iván Duque y las vacunas: “No creo que las condiciones atractivas de Colombia hicieran que Sinovac desistiera de Chile, porque también las tiene”

Fue la ministra de Ciencias, Aisén Etcheverry, la que el viernes de la semana pasada trasladó la atención hacia Colombia tras el desistimiento de Sinovac de instalar dos plantas en Chile. La secretaria de Estado señaló esa vez que “no se puede hacer todo tipo de vacunas en una misma planta, sino que son específicas para un tipo de vacunas, y esa tecnología en particular tenía ciertas características de mercado que a Sinovac no le parecían lo necesariamente atractivas desde Chile y sabemos que había conversaciones con Colombia”. Esos diálogos fueron llevados a cabo durante el mandato de Iván Duque, presidente colombiano hasta agosto de 2022. Él, de hecho, fue señalado como uno de los promotores de la instalación del laboratorio asiático en su país.

Durante estos días el abogado ha visto a la distancia la batahola que dejó en Chile el hecho de que se conociera la noticia que le abrió un inesperado flanco al gobierno. Y es que aunque la ministra Etcheverry argumentó que lo que gatilló la decisión de Sinovac “no fue un tema de permisos, fue un tema de tamaño de mercado, que son razones distintas”, la bomba ya había explotado.

Incluso Sinovac tuvo que salir al paso y señaló que “este proyecto se enmarca dentro de una licitación pública que el gobierno de Bogotá publicó en 2022 para la construcción de la señalada planta, en la que participaron diversas empresas productoras de vacunas a nivel mundial (...) el proyecto de Bogotá es completamente independiente de los proyectos que Sinovac tiene en Chile, es parte del proyecto regional de Sinovac en América Latina y no entorpece ni afecta la permanencia de la empresa en nuestro país”.

Pero la arista colombiana, a esa altura, ya estaba abierta. Y hoy, es el expresidente Duque quien aborda junto a La Tercera la situación. Como se ha dicho, fue bajo su mandato que las tratativas con la farmacéutica china se iniciaron, aun cuando terminaron siendo anunciadas en abril de 2023 ya con Gustavo Petro en la presidencia colombiana.

¿Cuándo comenzaron las conversaciones con Sinovac?

Como gobierno decidimos sacar adelante una ley de vacunas que motivara e incentivara que en Colombia se recuperara la soberanía en materia de producción de vacunas. Hace varios años en Colombia -fines de los años 90- eso fue desapareciendo y comenzamos a importar. Pero fuimos aprendiendo y sacamos adelante una ley que promueve e incentiva que venga inversión al país destinada a fortalecer la capacidad de producción de vacunas. A partir de eso nos hicieron varias aproximaciones, una de parte de Sinovac, que estaba analizando varios lugares de América Latina donde instalarse. Ellos fueron al país, identificaron lugares e iniciaron el proceso hace dos años, y entiendo que va avanzando bastante bien.

¿Que Sinovac haya mirado a Colombia tuvo relación con las complicaciones que encontraron en Chile?

Fueron caminos paralelos, porque ellos fueron identificando varios países. Obviamente no soy yo quien hace la valoración, pero una planta tiene que mirar varias cosas: primero el tamaño del mercado, y Colombia está aplicando más de 10 millones de dosis de vacunas de patologías distintas al Covid, entonces tiene un mercado cautivo que es significativo; Colombia tiene una posición geoestratégica, facilidades logísticas, tenemos un régimen derivado de la ley de vacunas que incentiva bastante la inversión. Y por otro lado, Colombia también tiene contratos de estabilidad jurídica de largo plazo. El país tiene condiciones atractivas. Si eso hizo que Sinovac desistiera de Chile, no lo creo, porque Chile también tiene condiciones, pero seguramente pasaron de su idea de tener cuatro o cinco países y empezaron concretar.

¿Las condiciones de Colombia eran mejores que las de Chile?

No me atrevo a decir si son mejores o no, pero si fue parte de la valoración, el mercado de vacunas en Colombia es dos o tres veces más grande que el chileno, porque nosotros estamos poniendo cerca de 10 millones de dosis al año y en Chile eso podría ser significativamente menor.

¿Y se analizó que también fuera una planta exportadora?

Esta planta no solo apunta al mercado local. Ellos han pensado desarrollar una capacidad exportadora y Colombia cuenta con un muy buen régimen de zonas francas exportadoras. Ese régimen también fue atractivo.