Felipe Delpín: “La DC será un colaborador del gobierno de Boric, pero no buscamos estar dentro”

El próximo 23 de enero, los militantes de la DC deberán escoger entre las tres listas que se enfrentan para suceder a Carmen Frei en la presidencia de la colectividad. Entre las opciones está el actual alcalde de La Granja y exjefe territorial de la campaña presidencial de Yasna Provoste, Felipe Delpín, quien lidera la lista 1, que incluye a la senadora por Atacama como vicepresidenta y es apoyada por la actual timonel del partido.

En entrevista con La Tercera PM, Delpín dice su opción busca “refundar el partido y reencantar a los militantes”. También plantea que, de cara al gobierno de Gabriel Boric, “sería un error muy grande de la DC declararse como un opositor colaborativo, opositor democrático u opositor constructivo”. En ese sentido, Delpín se alinea con la timonel Carmen Frei, quien este jueves se reunió con Boric y declaró su determinación de asumir un rol colaborativo con el gobierno del frenteamplista.

¿Qué representa hoy la DC?

Si bien la Democracia Cristiana disminuyó su participación en el parlamento, somos un partido que mantiene una fuerte representación a nivel territorial, con el mayor número de alcaldes y concejales en el país. La DC está absolutamente vigente en sus propuestas, valores y en la política nacional. El partido está pasando una crisis y debe entrar en una profunda reflexión para refundarse. Debe modernizar su estructura interna, pero también generar una propuesta hacia el país. Y eso lo vamos a hacer a través de un Congreso Ideológico que está en marcha. Por otra parte, vamos a hacer un trabajo fuerte con los alcaldes, concejales y las bases partidarias, para reimpulsar el partido desde el territorio.

Hoy Gabriel Boric y su entorno discuten la eventual integración del PS y de otras fuerzas políticas al gobierno. ¿Siente que quedaron aislados?

La DC en su junta nacional adoptó el acuerdo de apoyar y votar por Gabriel Boric , sin la intención de que esto fuera una medida para ingresar al gobierno. Creo que tenemos que pasar por un proceso de discusión. No hemos sido invitados a formar parte del gobierno, ni tampoco hemos solicitado ser parte. La DC será un colaborador del gobierno del presidente Boric, pero no buscamos estar dentro. Por lo tanto, no nos sentimos aislados ni marginados.

Usted ha dicho que quiere ser colaborador del gobierno de Boric, ¿cuánto afectaría a la DC declararse oposición al gobierno que viene?

Yo creo que sería un error muy grande de la DC declararse como un opositor colaborativo, opositor democrático u opositor constructivo. La DC debe adoptar el rol de ser un partido que colabore para que al gobierno le vaya bien, porque si al gobierno le va bien, la gente que tiene muchas expectativas y esperanzas en esto va a poder satisfacer muchas necesidades. Esperamos colaborar por el bien del pueblo chileno.

Ignacio Walker y Ximena Rincón han planteado que quienes evalúen entrar al gobierno electo deben renunciar al partido, ¿cómo lo ve usted?

Aquí no se tomarán decisiones de forma unilateral ni por la fuerza, sino que será una resolución del Consejo Nacional. Primero, veremos si hay convocatoria, porque hoy ningún militante falangista, tengo entendido, ha sido invitado al gobierno, ni tampoco la DC. Adelantar una discusión que no tiene causas, no tiene mucho sentido. Son opiniones legítimas, cada camarada tiene el derecho de poder opinar. Pero esperamos las elecciones internas del partido para revisar estos temas y lo que pueda decir a través de sus órganos oficiales, que es lo que vale realmente y no las opiniones que se den en forma individual y personal.

Usted ha dicho que la DC es un partido “que no supo instalarse con los temas actuales”. ¿En qué temas han errado?

Creo que dejamos de estar acompañando a la gente en el territorio, salvo nuestros alcaldes y concejales. El partido tiene que estar acompañando a la gente en los barrios, en las comunidades, en el campo. Tenemos que volcarnos a los temas que son importantes hoy. Por ejemplo, los problemas de vivienda, salud, pensiones. Hoy se discute la PGU, que es una respuesta positiva para los pensionados que trabajan toda su vida y, una vez jubilados, se transforman en pobres. Los problemas de agua potable y de abastecimiento, el cambio climático. Son situaciones del futuro que se están dando en el presente. Hay personas que han esperado por generaciones superar la pobreza y eso no lo han visto. La gran tarea es eliminar la pobreza y llevar dignidad a cada uno de los chilenos. La DC tiene que tomar con fuerza cada uno de los temas sociales que van en directo beneficio de nuestros sectores, principalmente los sectores más vulnerables y la clase media baja.

¿Cabe una alianza de la DC y la derecha en la Cámara para quedarse con la presidencia de la corporación?

Yo preferiría que no. Creo que la DC tiene que caminar en forma absolutamente independiente. Si tuviese que buscar un domicilio, eso debe ser con los partidos del Nuevo Pacto Social o la centroizquierda.

¿Cómo evitará la fuga de militantes históricos, como ya ocurrió con Edmundo Pérez Yoma o Genaro Arriagada?

Lamentamos siempre que un camarada se vaya, más aún quienes han tenido un rol destacado como es en el caso de Genaro Arriagada, un hombre que articuló a la oposición en los 80, que tiene toda una trayectoria. Vamos a reencontrarnos todos desde el trabajo en el territorio, invitando a refundar la DC y a proyectar un partido hacia el siglo XXI. Un partido moderno, que se conecta con la gente. Y ahí esperamos evitar que renuncien más camaradas y que muchos se reencanten, principalmente jóvenes, para que se incorporen a las filas de nuestro partido.

Diego Calderón aseguró que su opción y la de Joanna Pérez no ofrecen más que administrar la debacle DC, ¿cómo recibe este comentario?

No voy a pelear con Diego Calderón. Creo que nos necesitamos todos para reconstruir la DC, no es necesario criticar. Pero no consideramos en lo absoluto que somos “más de lo mismo”. Al contrario, tenemos una mirada hacia el futuro del país y a proyectar a la DC. Tenemos un muy buen equipo.

¿Qué salida ofrece la lista que encabeza para revitalizar a la DC?

Vincularnos a los territorios, fortalecer las regiones y trabajar fuertemente con nuestros alcaldes y concejales. La DC siempre ha tenido presencia en las distintas organizaciones sociales y nosotros nos vamos a volcar a trabajar desde el territorio. Hablo de las comunas, de las organizaciones sociales, de las agrupaciones ambientalistas, animalistas, en las universidades, colegios. Vamos a hacer un trabajo fuerte para que la DC esté presente en todos los rincones del país.