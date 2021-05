Frei vs. Frei: Ex presidente acude al TC para evitar remate y devela informe clave en contra de su hermano

hace 42 minutos

En una verdadera carrera contra el tiempo se encuentra la defensa del ex presidente Eduardo Frei. Este lunes acudió al Tribunal Constitucional para evitar el remate del departamento que mantiene la familia Frei Larraechea en La Parva, cuya ejecución está fijada para este jueves al mediodía. En el marco de esta nueva arremetida, ex Jefe de Estado presentó un informe dactilográfico que comprueba que su hermano falsificaba su huella con su pulgar izquierdo. También hacía lo mismo con su esposa a quien suplantaba firmando compromisos de pago a nombre de ella con su meñique derecho. En paralelo, el ex director de TVN rearma su equipo legal ad portas de la audiencia de formalización y confirió poder de representación a los abogados Miguel Soto Piñeiro y Valentina Horvath.