Frente a frente: las declaraciones de principios (y de campaña) de los candidatos a presidir el Colegio Médico

El 4 de diciembre comenzará el proceso de elecciones de una nueva directiva nacional del Colegio Médico. Y ahí, Ana María Arriagada por el lado de la continuidad y Renato Acuña por el de la oposición protagonizarán un duelo que busca dejar atrás el fenómeno Izkia Siches después de un bullado período marcado por la renuncia de la exministra del Interior para para unirse a la campaña del entonces candidato presidencial Gabriel Boric.

Hoy, ambos candidatos relatan a La Tercera sus intenciones en caso de asumir. Y ambos intentan desmarcarse de Siches.

Ana María Arriagada: “Lo que no tiene que pasar es confundir un gremio con un partido político”

Ana María Arriagada -hija del exministro Segpres Genaro Arriagada (DC)- es la carta que se juega la lista de continuidad -“Colmed contigo”- para la presidencia. Su nombre no es desconocido en el gremio: participa en el Colegio Regional Santiago como consejera desde 2018 y como tesorera desde 2020. Lo que más se destaca de ella es que genera simpatía de manera transversal, incluso en los sectores de derecha del gremio y que, a diferencia de la expresidenta Siches, no tiene un perfil político marcado, sino más gremial.

Por eso, entre sus pares pareció como la opción perfecta para presentarse en las próximas elecciones. Además, la doctora especializada en trasplante se define como una figura dialogante, con un liderazgo inclusivo, capaz de encontrar soluciones.

¿Por qué decidió postular?

Las múltiples situaciones que se están dando hoy, tanto dentro del gremio como afuera, hace necesario una propuesta que sea lo más inclusiva y transversal posible para enfrentar los temas que tienen que ver con el trabajo médico, las condiciones laborales, el desarrollo de proyectos y los temas gremiales que están pendientes, y por otro lado seguir incidiendo en las políticas públicas. Llevo ocho años en el Colegio Médico, tengo una escuela bien variada, porque he trabajado en un hospital público y ahora también en el mundo privado, me he desarrollado en la ética, donde siempre hay un espacio bien de diálogo, entonces mi perfil es bien dialogante. Y la verdad es que surgió entre muchos la idea de que yo dirigiera esta candidatura porque pensamos que los tiempos están para un liderazgo inclusivo y participativo, que logre acuerdos.

¿Cuál va a ser su sello?

El desarrollo en toda su potencialidad de lo que es un gremio profesional médico en este país y en este contexto. Eso significa, por un lado, la presencia ética del del médico en todos sus espacios laborales, con una mirada muy importante en sus demandas gremiales, en el desarrollo de sus proyectos y en su bienestar, pero también sin olvidar que estamos insertos en una sociedad y en un país que enfrenta momentos bastante convulsos, decisiones importantes de política pública, necesidad de algunos cambios y una crisis del sistema privado. Un colegio profesional no puede desmarcarse de una realidad en la que tenemos que incidir, en la cual tenemos que participar, en la cual tenemos que aportar.

¿Cuáles son sus principales preocupaciones sanitarias?

Nos plegamos a las preocupaciones de la autoridad sanitaria. Hoy día hay temas que son muy importantes, como las listas de espera y las pandemias. Recordemos que la campaña de invierno con la población pediátrica fue muy estresante. Y por otro lado, el gran tema es hoy día la crisis del sistema privado y el momento de las isapres y eso está de alguna manera en una especie de suspenso, del cual esperamos salir prontamente con certezas.

¿Cuál es la postura respecto a las isapres?

No es un tema que seamos los llamados a resolver. Pero sí hemos manifestado que es muy importante dar certezas al mundo médico. De alguna manera apoyamos a la instancia legislativa que creó el comité técnico de especialistas. Nos pareció que la comisión en su transversalidad y su gran expertise, hizo una recomendación. Nos llamó la atención que el gobierno tomara alguno de esos planteamientos y otros no. Nos interesa rescatar que por un lado están las isapres como empresas y que han tenido un devenir bastante complejo, que hace difícil su viabilidad, pero por otro lado está el mundo privado, un sector que hoy atiende a 11 millones de personas, que realiza casi el 40% de los exámenes, 48% de todas las cirugías y aporta 210.000 puestos de trabajo. Para nosotros es muy importante rescatar el mundo privado que hoy da una importancia enorme para el equilibrio de la atención de salud. Y en tercer lugar, creemos que en todo lo que es seguridad social es muy importante y que los cambios que se hagan sean graduales y responsables.

¿Les generó duda el recálculo de la deuda?

El monto llama la atención, porque primero se cifra en 1.400 millones de dólares, luego baja a 450, luego sube a 1.000. Nosotros lo que podemos hacer como lista y como colegio es esperar que ese monto se clarifique luego. Tiene que ser de alguna manera que sea comunicado transparentemente las causas y su cálculo.

¿Se descuidó a los colegiados que pertenecen al sector privado?

Hay un alto porcentaje de médicos, como 40%, que trabaja en el mundo privado y en el mundo público. Por supuesto el mundo público atiende a la mayor parte de la población chilena. Cuando hablamos de políticas sanitarias, en general se implementan desde la atención primaria y por lo tanto involucran al mundo público. Durante mucho tiempo efectivamente la mirada estaba más puesta en el mundo público. Sin embargo, en Chile, por el tipo de sistema que tenemos, también es real que existe una asociación público-privada en salud muy notoria. Pero sin duda la crisis de las isapres es cuando más se hizo notar la necesidad de dar una voz a los médicos del sistema privado, que tienen que participar activamente en las soluciones , que tienen que tener un poder negociador frente a los prestadores privados y frente a las aseguradoras.

¿El Colmed pasó a tener un rol más político que gremial?

El Colegio Médico tiene, y en general los colegios profesionales, siempre un rol gremial, y eso es lo que define a un gremio, pero tiene también un rol social. Uno podría definir eso como actividades más políticas, en el sentido de que tienen relación con la comunidad. Lo que no tiene que pasar es confundir un gremio con un partido político.

¿Se dio esa confusión?

Eso tiene que ver con cómo nos ven. Si uno mira lo que ha sido el accionar de la mesa directiva que está saliendo, tanto a nivel nacional como la de Santiago, y la de la mayoría de los regionales, básicamente nuestra ocupación es trabajar por el gremio. No creo que nosotros seamos un gremio cuya principal función se haya politizado, más allá de que por supuesto hay algunos líderes que ocupan cargos políticos. Eso siempre ha pasado en el Colegio Médico.

¿Cuál es la evaluación que hacen del Minsal?

No me corresponde a mí evaluar a la autoridad sanitaria, lo que me corresponde como líder que pretende lidera el gremio es ponerme a disposición de la autoridad sanitaria para que podamos aportar nuestra experiencia, nuestras bases de trabajo y nuestra expertiz técnica. Mi postura va a ser siempre desde el punto de vista técnico y gremial.

Renato Acuña: “En el Colegio Médico fuimos tomados por una ideología extrema”

Renato Acuña ya compitió por la presidencia del Colegio Médico en 2020 contra Izkia Siches, quien ganó reñidamente con un apoyo de 51,78%. Ahora va por su revancha.

El profesional y su lista, según han asegurado en todos los tonos, buscan apaciguar el “rol político” que ha ido ganando el colegio. De hecho, dentro de sus principales consignas está el “Liderazgo médico, no más capturas políticas o ideológicas del Colmed”.

¿Por qué decidió postularse nuevamente?

Porque siento que es un deber. Lo único que hacemos es quejarnos de que esto está mal o de que esto está allá y al final nadie hace nada, y somos tomados por las minorías que muchas veces son violentas. En el Colegio Médico fuimos tomados por una ideología extrema, y eso ha hecho que muchos médicos no sientan al gremio como su casa, cuando el Colmed es una tremenda casa para discutir, conversar y para que los colegiados pueda dar su opinión sin ser cancelados.

¿Esa ideología extrema lo dice por Izkia Siches?

La doctora Izkia Siches fue muy honesta cuando llegó al colegio, ella dijo ‘yo vengo a hacer política’ y lo cumplió completamente. Y metió a los médicos jóvenes, y vendió un discurso, que es una forma de hacer política que cancela al oponente, entonces todos se sienten intimidados, pero quedaron muchos dañados. Y el daño principal es que el Colmed se ideologizó. Si uno va a un hospital y le pregunta a un médico porqué no está inscrito va decir que es pura política y si pregunta en las clínicas también va obtener la misma respuesta. ¿Y qué ha pasado con los problemas gremiales? ¿Qué ha pasado con la formación de la gente? ¿Qué ha pasado con las leyes que se están promoviendo en la Cámara?

¿El Colmed pasó a tener un rol más político que gremial?

El Colegio Médico pasó a tener un rol político, y de hecho fue tan político que el programa de salud del gobierno se hizo en el Colmed. Y fue tan político que la presidenta asumió como ministra del Interior, que es un cargo político. Y varios dirigentes se fueron a trabajar para el gobierno, o sea, descabezaron al Colegio Médico por política.

Hay quienes dicen que es común que dirigentes del gremio asuman cargos políticos, ¿hay un límite?

Creo que sí hay un límite. Cuando uno se compromete a hacer una actividad gremial tiene que cumplirla y después ver si quiere dedicarse a la salud o a la política. Pero no puedo decir que me comprometo un cargo y después dejarlo a los pocos meses. No puedo comprometer a todos los médicos de Chile con mi ideología.

¿Cuál es el sello que usted le quiere dar al Colmed?

Un sello absolutamente transversal. Si me preguntan de qué partido político soy, siempre diré que soy del partido de los médicos. La gente que me acompaña y que me está empujando es de centroizquierda y de centroderecha, ¿por qué? Porque yo quiero tener todas las ideas. Creo que hay que ser un mix consensuado y democrático.

En el gremio lo describen como una figura de derecha histórica.

Cuando ven que una persona puede estar tomando vuelo, le colocan un mote. A mí me colocaron el mote de ser de derecha y no sé porqué. Yo no pertenezco ni a Renovación Nacional, ni a la UDI, ni al PPD, ni al PS, pero tengo muy buenos amigos en todos los partidos y curiosamente confío más en la gente que en los partidos. ¿Por qué no me gusta estar en los partidos políticos donde quiero identificarme? Porque la opinión ya deja de ser tuya.

¿Cuáles son sus principales preocupaciones sanitarias?

Creo que la alianza público-privada demostró ser muy virtuosa. Los sistemas mixtos de salud en el mundo han sido los que han tenido más éxito. La salud pública hay que fortalecerla de todas maneras, porque tiene muchos baches. Y la pandemia demostró que si no hubiéramos tenido una salud privada potente, hubieran fallecido miles de personas en Chile. Entonces, tratar que haya sólo una medicina estatal potente, que ha sido la doctrina del gobierno, no me parece, porque los monopolios no me gustan. Además, cuando digo que el sistema público tiene déficit, claramente está deficitario porque los especialistas están concentrados en los servicios más importantes y hay zonas donde no llegan.

Y respecto de la crisis de las isapres, ¿cuál es su postura?

Veo que las aseguradorasde están en una situación muy compleja. Se portaron mal durante mucho tiempo y están pagando ese comportamiento. Por eso no tienen el apoyo de nadie, pero hacerlas caer puede crear un efecto dominó y que caiga también el sistema público, porque no está capacitado para recibir a toda esa cantidad de gente. Y así como una comisión de expertos dio una solución hay que hacerles caso y buscar una viabilidad. Igual no creo que las aseguradoras privadas vuelvan a ser lo que fueron, pero tiene que haber un sistema de aseguramiento público y privado.

¿Cuál es el análisis de la gestión del gobierno en términos de salud?

Venimos saliendo de una tremenda pandemia en la que el sistema de salud hizo un tremendo esfuerzo y logró salir. Después de ese impulso hubo un agotamiento y lamentablemente este gobierno no siguió con el sistema de vacunación tan fuerte como lo esperábamos, y al parecer viene un rebrote de Covid-19 más o menos fuerte. Por otro lado, la gestión de los hospitales públicos ha estado muy lenta.

¿Usted quiere participar en las discusiones de salud?

El Colegio Médico tiene 70 años y durante ese tiempo muchas de las leyes sociales y de salud se hicieron desde el gremio o con la ayuda del Colmed. Los médicos tenemos la experiencia por el hecho de estar en terreno y muchas veces nos damos cuenta de que va a pasar algo antes de que pase. Aquí lamentablemente no ha sido así. Muchos de los programas se han quedado sin fondo o la deriva y eso no puede ser. Las autoridades son muy poco serias.