“Frivoliza la función pública”: ¿Puede la Contraloría fiscalizar la aparición de alcaldes en matinales?

“Si me piden que me baile ‘Zorba el Griego’ en un matinal, ahora, lo voy a hacer”.

Eso señaló ayer la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), en un despacho con TVN luego de que se le consultara por el dictamen de Contraloría publicado el martes 24, que abordó las atribuciones que tienen los alcaldes en la emergencia. En uno de sus párrafos se criticó la “aparición recurrente” de los ediles en programas de televisión y radio, pero principalmente en matinales.

Y es que la exministra de Trabajo ha sido la cara visible de quienes creen que el contralor, Jorge Bermúdez, no puede limitar la aparición de los alcaldes en estos espacios televisivos. “Voy a venir todas las veces que me inviten, ¿está claro, Contralorito? Voy a venir todas las veces que me inviten, y si necesito cocinar, voy a cocinar, ¿está claro?”, dijo ayer Matthei sentada en el panel del matinal Bienvenidos de Canal 13.

De hecho, la edil de Providencia llevó más allá la polémica señalando que el dictamen iba teledirigido contra el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI), quien es panelista del matinal de Canal 13. Además, la bancada de diputados de la UDI ofició a la subcontralora Dorothy Pérez para que se pronuncie sobre lo determinado por Bermúdez. Consultada por La Tercera PM, la subcontralora no quiso referirse al tema.

Pero, ¿puede la Contraloría fiscalizar la aparición de alcaldes en programas de televisión como los matinales? Consultados tres abogados, expertos en derecho administrativo, afirman que el ente contralor tiene las facultades para hacerlo. Aunque, aclaran, no se puede ordenar que los ediles no asistan a cierto tipo de programas.

Luis Cordero, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile y director de Espacio Público, afirma que la Contraloría no se está excediendo en sus atribuciones con este dictamen y que tiene facultades “para fiscalizar e interpretar los deberes y obligaciones aplicables a todos los funcionarios públicos que forman parte de la Administración Pública en el desempeño de sus funciones, por lo cual sí puede emitir pronunciamiento sobre la legalidad de toda acción que realice un alcalde en el desempeño de su cargo”.

Cordero advierte que la Contraloría “no objeta la participación en matinales o programas de televisión por parte de los alcaldes o que estos utilicen los medios de comunicación para exponer sus medidas, lo que señala es que su participación permanente, en el entendido que es regular y sistemática como si fuera miembro estable de un determinado programa, resulta improcedente dada su función”.

Lo mismo señaló, el abogado Gabriel Osorio, cercano al PS: “La Contraloría tiene la facultad para interpretar la ley y sus interpretaciones obligan a la administración. En este caso, la interpretación que realiza la Contraloría está en el marco de sus atribuciones, en tanto los alcaldes son funcionarios públicos. Además, fiscaliza a municipalidades y claro que puede fiscalizar cuándo el tiempo de funcionarios públicos se usa”.

Por su parte, el abogado Jorge Barrera, profesor del departamento de Derecho Público de la Universidad San Sebastian, comenta que la Contraloría sí puede “supervigilar que el alcalde no ocupe tiempo de su jornada laboral en actividades que no digan relación directa con su desempeño en la comuna respectiva”.

A pesar de eso, Barrera hace ver los alcaldes tienen flexibilidad horaria, avalado de hecho por la Contraloría, y que en ese sentido si es que el alcalde está actuando fuera de su jornada de trabajo, no debería haber problemas. “Para poder determinar si en definitiva los alcaldes están o no incumpliendo con su deber de jornada, es necesario analizar cuándo el alcalde parte su jornada diaria entendiendo además la flexibilidad con la que goza y que ha sido reconocida por la propia Contraloría”, agrega.

Sin embargo, la parte del dictamen que más polémica dejó fue cuando señala que la participación “recurrente” de los ediles en los matinales “frivoliza” la función pública. Para Cordero la frase “no es propia del lenguaje habitual de la jurisprudencia de Contraloría”, mientras que para Barrera el contralor “solo puede determinar si los alcaldes actúan o no conforme a derecho, evitando ese tipo de juicios de valor que exceden sus atribuciones”.

Matthei, además de criticar el dictamen, señaló que no acatará lo resuelto por Contraloría, algo que también dijo el alcalde Gonzalo Durán (Independencia). Sobre eso, los abogados señalan que para que pueda haber una sanción primero se debe iniciar un sumario por parte del ente contralor, y que esas sanciones las podría aplicar el tribunal electoral regional, post recurso presentado por al menos un tercio del concejo municipal en este caso y el Tricel en segunda instancia. La sanción podría ir desde una amonestación hasta incluso la destitución.

Pizarro y Delgado: “No se puede generalizar”

“No he ido ni pienso ir a cocinar ni a bailar ni a hablar del clima a la televisión, y creo que la inmensa mayoría de mis colegas, tampoco”, escribió la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, en una columna publicada en radio Cooperativa.

En la misma columna la edil criticó la imagen que publicó la cuenta de la Contraloría (Contralorito) donde se ve a un supuesto alcalde cocinando en un matinal. “Es por eso que encuentro que esa ilustración generaliza y prejuicia. Es un juicio de valor afirmar que frivolizamos la función pública y una vulneración a la libertad editorial de los medios connotar de frívolo a un determinado formato de programa”, escribió Pizarro.

En la misma línea, el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado (UDI) señaló a La Tercera PM que es una excepción ver a alcaldes cantando o cocinando en matinales. “Tal vez es una excepción que alguien haga eso pero en general veo a los alcaldes hablando de temas relevantes del quehacer diario y del país. Y a veces los alcaldes vamos a hablar en representación de otros, entonces no se puede generalizar aquí", comentó.