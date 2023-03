Fue invitado y no asistió: los dardos al Mineduc del ministro Marco Antonio Ávila en el seminario con Sebastián Piñera

“Donde manda capitán no manda marinero”.

Con esa frase, medio en broma medio en serio, el expresidente Sebastián Piñera comenzaba su alocución en el seminario ‘Gobernar: ¿es educar?’ para referirse al asiento vacío que dejaba la ausencia de Marco Antonio Ávila, ministro de Educación y quien estaba invitado desde hace varios días al conversatorio organizado por Fundación Futuro.

El exmandatario referenciaba que su sucesor, Gabriel Boric, había instruido la presencia de Ávila en el sur del país, a causa de los incendios y el inicio del año escolar en La Araucanía. “Lamentar la ausencia del ministro muy justificada, el Presidente Boric lo había invitado al sur y donde manda capitán no manda marinero”, dijo Piñera, en la primera actividad pública de este año.

Antes, su hermana Magdalena, secretaria ejecutiva de la fundación, ya se había referido a la ausencia de la máxima autoridad educativa del país. “Quiero excusar al ministro Ávila, que nos avisó ayer tarde que se le hacía imposible venir por el tema de los incendios. Nos habría encantado que nos hubiera acompañado”, dijo en la obertura del seminario.

Consultado al respecto, desde el Mineduc señalan que en realidad nunca confirmó que asistiría y que “ayer (martes) en la mañana dio las excusas sobre la participación, porque tenía previsto el viaje a La Araucanía, por inicio del año escolar”. Esto, aun cuando los afiches del seminario lo daban por seguro y hoy se sentó de emergencia en el conversatorio a Francisca Elgueta, ganadora Global Teacher Prize 2022.

Como sea, lo cierto es que en el encuentro hubo espacio para hablar del presente de la educación en Chile y, con ello, indefectiblemente de la gestión de Ávila.

Piñera, por ejemplo, expuso ante los presentes -su esposa Cecilia Morel, algunos rectores de universidades, su exvocero Jaime Bellolio, el diputado Jorge Alessandri y la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, entre otros- que “hoy estamos con un sistema que tiene que estar orgulloso pero también consciente de los problemas enormes que tiene que enfrentar. El sistema requiere de una cirugía mayor, algo que no hemos logrado materializar en un acuerdo nacional (…) la discusión ha estado centrada en cómo financiar, en lo ideológico, cómo regular, cómo seleccionar, pero no hemos tocado el fondo, que es la calidad”.

Dijo también sobre los Liceos Bicentenario, nacidos en su gestión y que el actual gobierno no pretendía continuar hasta que las negociaciones por la Ley de Presupuesto dijeron lo contrario, que “son una prueba viviente de que es posible mejorar significativamente la calidad de la educación y aportar a la movilidad social, el aporte y preferencia que han ganado no es fruto del azar”. Por eso, añadió, “sorprendieron fuertemente las palabras del ministro Ávila cuando anunció el fin de ellos”.

Pero, además, recordó que a Raúl Figueroa, su ministro de Educación -sentado a solo unos metros suyo- “lo acusaron constitucionalmente por ser contumaz para abrir las escuelas. Teníamos una oposición total del Colegio de Profesores y Médico, tuvimos una oposición brutal y se produjo un daño gigantesco. Hay que desideologizar la educación”.

Por su parte, Mariana Aylwin, ministra de Educación de Ricardo Lagos, comenzó diciendo que le costaba “entender lo que está pasando en educación” y que se permitía “decir que no creo en cirugías mayores, sí en cirugías menores que son fundamentales”. Ahondó, de hecho, sobre el cambio de paradigma al que ha apuntado el ministro Ávila: “Hacer un cambio de paradigma, de modelo, no tiene sentido. Con cualquier sistema hay nudos críticos necesarios de afrontar. Hoy no podemos poner en duda cosas que han tenido resultado en Chile, no podemos no tener sistema de evaluación docente”.

Asimismo, el exministro Figueroa señaló que el debate está “ideologizado y capturado por grupos de interés”, los que a su juicio “sabían perfectamente del daño de no abrir las escuelas y tomaron una decisión para obtener réditos políticos”.

Sobre la gestión actual, cerró que “la inactividad en momentos de crisis es grave” y que cuando “se pone el foco en algo distinto a lo prioritario el sistema lo siente. Hoy el país entiende que hay una necesidad, que es la recuperación de aprendizajes. Hoy sobra el debate del Simce, el de la evaluación docente. No digo que no se tenga que dar, pero hoy sobra”.

Incluso Adriana Delpiano, exministra de Bachelet II y cercana a Ávila, dio su parecer -distinto- sobre un tema en específico de la agenda del actual Mineduc. “Meter el tema de la educación sexual no conduce a nada en este momento, está en el currículum”, cerró.