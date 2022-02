Georgeta Pourchot: “Las posibilidades de Ucrania de seguir siendo un Estado soberano son muy pequeñas”

Georgeta Pourchot es experta en Rusia y Eurasia, y actualmente es académica de la casa de estudios Virginia Tech. En esta conversación con La Tercera, la autora de Eurasia Rising: Democracy and Independence in the Post-Soviet Space, analiza el ataque de Rusia a Ucrania, que comenzó la mañana del jueves.

Pese haber recibido sanciones de parte de Estados Unidos y la Unión Europea, el Kremlin siguió adelante con su ataque contra Ucrania ¿Por qué cree que Vladmir Putin dio la orden?

Occidente ya le dijo lo que iban a hacer, que se iban a aplicar sanciones y no fuerza militar directa, por lo que hizo un trato con China hace aproximadamente una semana para la venta de grandes cantidades de carbón. Eso mitigará el efecto económico de las sanciones occidentales.

Algunos analistas argumentan que la intención de Putin es capturar toda Ucrania y crear un régimen favorable al Kremlin, ¿está de acuerdo con esa afirmación?

Sí. El discurso que pronunció el lunes indica claramente, una vez más, que no considera a Ucrania un Estado viable e independiente; lo considera una extensión de Rusia. Articuló que estaba dispuesto a dejarlo mientras el régimen de Kiev fuera amistoso con Rusia, pero ese ya no es el caso.

Foto: AFP

¿Cree que la diplomacia occidental ha fracasado?

Es difícil de decir. Vivimos en un mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial gobernado por el estado de derecho internacional, particularmente la mediación de conflictos internacionales a nivel de la ONU. Rusia siempre ha sostenido que cumple las reglas de la ONU respecto a la inviolabilidad de las fronteras, y espera que otros Estados cumplan. También espera que se cumpla la no interferencia en los asuntos internos y la abstención del uso de la fuerza para resolver disputas. Occidente tuvo que probar la diplomacia antes de lanzarse a acciones más significativas. En todo caso, Occidente no pudo creer que Putin llegaría tan lejos como llegó.

¿Es posible que esta guerra pueda expandirse a un conflicto mayor?

Sí. Las posibilidades de Ucrania de seguir siendo un Estado soberano son muy pequeñas en este momento. Además, el Kremlin podría volverse contra los Estados excomunistas y amenazarlos, si percibe que están haciendo algo para dañar a Rusia o al liderazgo del Kremlin. Además, China está dando señales de que puede seguir el mismo camino para recuperar Taiwán. En el otro lado de esta ecuación, personas en Finlandia y Suecia afirman hablar sobre unirse a la OTAN. Esto va en ambos sentidos, y el Kremlin se sentirá aún más inseguro si eso llega a suceder.

¿Qué escenarios ve más probable en esta guerra?

Una Ucrania absorbida por Rusia y que se le otorgue un “estatus autónomo” por el Kremlin. Rusia estará aún más aislada internacionalmente. Eso, a menos que Putin sea depuesto y un nuevo líder ruso con una perspectiva diferente tome su lugar en el Kremlin.