Gonzalo de la Carrera (Partido Republicano): “En la opción de Kast hay que incorporar buenas ideas que estén en otros programas”

El ingeniero y militante del Partido Republicano, Gonzalo de la Carrera, reconoce que el debate presidencial transmitido el lunes por Anatel fue el “más débil” de José Antonio Kast. De hecho, el candidato a diputado por el distrito 11 (Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, La Reina y Peñalolén) fue una de las primeras voces internas que hicieron una autocrítica al desempeño del candidato presidencial del Partido Republicano que hasta esta semana parecía desenvolverse cómodamente en el formato televisivo frente a sus contrincantes a La Moneda.

En una transmisión en vivo por Twitter junto al concejal Sergio Melnick , De la Carrera hizo un llamado a ampliar los equipos del líder de Republicano. Esto en atención a las críticas que genera el programa de gobierno de Kast, cuya base se atribuye especialmente al trabajo del exdiputado y actual candidato a senador Rojo Edwards. En esta entrevista analiza el escenario de cara a una eventual segunda vuelta y sugiere incluir en el en el equipo a figuras como el mismo Melnick y al expresidente de RN, Carlos Larraín.

¿Fue el peor debate de Kast en esta presidencial?

Sí, fue el debate más débil de José Antonio. Básicamente porque se trataron temas que no son los que van a decidir esta elección, que tienen que ver con el estado de derecho, la delincuencia, la violencia, la anarquía, el narcotráfico en La Araucanía y cómo bajar impuestos y robustecer la economía. Fue el debate más débil de José Antonio, pero sin embargo la última encuesta que se filtró de Cadem post debate demuestra que no hubo un mayor cambio en las preferencias de las personas. Sigue liderando.

¿Tuvo responsabilidad en su desempeño? No conocía cifras del PIB y hubo una contradicción con su programa por las termoeléctricas.

Cuando uno hace un programa de gobierno serio con 800 páginas es muy difícil para un candidato saberse párrafo a párrafo. Un candidato no puede ser experto en todos los temas. Obviamente todos los candidatos son últimamente los responsables de tener un excelente rendimiento en el debate. Pero José Antonio es el único que ha tenido un programa permanentemente desplegado. Yasna Provoste tiene un programa en el Servel que es distinto al que tiene en su página web y Boric retiró su programa durante semanas. Entonces, pedirle a Kast que sea más riguroso y más papista que el Papa, cuando los demás no lo son, lo encuentro injusto.

Usted dijo en una transmisión de Twitter que “las personas que están en el equipo de Kast no lo van a llevar al gobierno”.

Lo que yo dije es que en la medida que uno ha ido cumpliendo etapas, el equipo con que se partió no es con el que uno va a llegar al gobierno.

¿No siente que hay un déficit en su equipo?

Siento que el equipo tiene que ir creciendo en la medida que nos vamos acercando a objetivos mayores. Eso fue lo que quise transmitir. El equipo que tiene Kast lo ha hecho extraordinario. No estaría pasando a segunda vuelta si no fuera por el equipo que tiene. Junto con agradecer y reconocer los méritos de este equipo, también creo que es hora de que ese equipo crezca, en miradas, diversidad, en opiniones, consejos. Nadie pensaba que José Antonio iba a estar en la situación que está hoy día liderando las encuestas para pasar a segunda vuelta y ahora es hora de hacer crecer ese equipo.

¿Ese aumento de los equipos debiera pasar por gente del Partido Republicano?

Mientras no pasemos la primera vuelta, ese equipo tiene que ir creciendo con gente valiosa que hay en el Partido Republicano. Pero ya no queda nada. Y después, una vez viendo el resultado de la elección del domingo, incorporar otras miradas porque para ser gobierno hay que incorporar buenas ideas que estén en otros programas y acoger aquellas personas que creen en la libertad.

¿Qué nombres se le ocurren?

El día que uno menciona un nombre lo mata inmediatamente. Pero en el Partido Republicano Sergio Melnick es un nombre valioso que podría contribuir mucho en nuestras ideas, Vanessa Kaiser es otro nombre valioso, que es libertaria y así muchos. En Chile Podemos Más don Carlos Larraín podría ser un aporte. En la UDI hay personas que son muy valiosas que siempre han defendido las ideas de la libertad y podrían acogerse. Se puede pensar en todos aquellos que ya declararon que van a votar por Kast y que están en esas coaliciones.

Usted dijo que “el equipo de Kast sabía que tenía problemas con su programa”. ¿A qué problemas se refiere?

Todos los programas económicos de todos los candidatos no cuadran y básicamente no cuadran porque ninguno de ellos puede conocer cuál es el resultado de la Convención Constituyente. Mientras el país no tenga certidumbre, los empresarios no van a invertir y van a seguir sacando su dinero de Chile y la inversión extranjera no va a llegar. Mi crítica es transversal a todos los programas de gobierno. Lo otro que es una opinión personal mía y no lo digo ahora, si no que lo he dicho siempre, es que no es bueno mezclar religión con política, le hace mal a la religión y le hace mal a la política.

¿Y qué cosas debieran modificarse?

El programa económico debiera modificarse y dar cuenta de todos aquellos estímulos cuantificables de gasto fiscal que hoy se dilapida y que puedan traducirse en beneficios y ayudas sociales concretas. Hoy la bajada para la segunda vuelta debe ser más concreta que los enunciados de la primera.

En el comando de Sichel dicen que el programa de Kast es su “debilidad”.

La debilidad de Kast no es el programa. Sichel critica tres cosas que son falsas: que Kast va a eliminar el Ministerio de la Mujer, pero lo quiere fusionar. Dice que no reconoce validez de los distintos tipos de familia, lo que también es falso. También lo critica en el tema ecológico, y en el programa de Kast está lleno de temas de medio ambiente. Cuando tienes un programa de 800 paginas no puedes aprendértelas de memoria.