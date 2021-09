¿Hay parlamentarios que no se han vacunado contra el Covid-19? Mesa de la Cámara pide informe

Hace más de un año, semanalmente, los funcionarios de la Cámara de Diputados deben ingresar a una intranet, registrarse con su RUT y especificar la labor que realizan, cuándo se vacunaron y si han tenido contacto con personas contagiadas de Covid-19, entre otras varias preguntas, cuyas respuestas declaran bajo juramento. Hecho eso, se les envía un correo electrónico con el registro y un código QR que les permitirá el acceso al edificio del Parlamento, en Valparaíso, por un rango de tiempo determinado, por ejemplo, por los días de sesión.

Así, solo las personas con su esquema de vacunación completo pueden realizar sus funciones de manera presencial en el edificio.

La estricta exigencia para el ingreso al edificio del Congreso Nacional, sin embargo, no corre para los parlamentarios.

¿La razón? Los congresistas asisten al Parlamento y, en particular, al hemiciclo por mandato constitucional para la aprobación de leyes, por lo tanto, no se les puede restringir el acceso. Y si se diera el caso que uno de ellos llega a votar sin Pase de Movilidad, no hay nada que hacer. En ese sentido, el secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, explica: “A los parlamentarios solo les podemos hacer restricciones en cuanto a tenerlos fuera del hemiciclo, por ejemplo, en la medida en que hay un Estado de Excepción Constitucional y se aplica la disposición 22° transitoria de la Constitución, que establece las sesiones remotas y todo lo demás”.

En ese contexto, y frente al hecho de que el 30 de septiembre se termina el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe y, por tanto, a contar del 1 de octubre se vuelve a la presencialidad en el Congreso, la mesa de la Cámara que dirigen Diego Paulsen (RN) y Francisco Undurraga (Evópoli) instruyó esta semana a la secretaría de la corporación que entregue un informe que detalle quiénes están vacunados en cada bancada.

Así, esta semana se informó a los jefes de comité que deben entregar el lunes una lista de los funcionarios y parlamentarios que estarán presencialmente y detallar ahí si cuentan o no con la inmunización respectiva. En el Congreso recalcan, sin embargo, que no hay herramientas legales para obligar a la declaración, pues la vacunación no es obligatoria.

La Cámara fundamentó la solicitud de información de los vacunados en el marco de la readecuación de sus protocolos, considerando el aumento en los aforos y, sobre todo, la obligatoriedad de retomar las sesiones presenciales para todos los legisladores.

La situación fue tema de conversación el martes, en la reunión de Régimen Interno de la Corporación, donde se abordó la necesidad de pesquisar aquellos casos de diputados que no se han vacunado y evaluar cuál será la manera de proceder.

Claro que, de acuerdo al propio Landeros, el margen de acción es restringido, pues no se puede prohibir a ningún diputado que ejerza su derecho constitucional de asistir a la sala de sesiones y votar las diversas iniciativas.

Consultado al respecto, el secretario general detalló que “ahora que no va a haber Estado de Excepción Constitucional, los parlamentarios van a tener que estar presencialmente en el Congreso y, por lo tanto, van a poder ingresar a las salas de sesión y comisiones. Lo que estamos haciendo es aplicar el protocolo interno y, por lo tanto, los aforos se van a alinear con las normas del Ministerio de Salud en las comisiones. Pero, en el pleno, van a tener que estar los 52 (diputados) durante el desarrollo de las sesiones, que es el máximo que les permitimos -y es, además, el mínimo que establece la Constitución-, y les pedimos a los demás que sigan las sesiones desde sus oficinas y que solo vengan cuando vayan a intervenir. Y en el minuto de las votaciones, ahí sí que van a estar los 155 en el hemiciclo”, sostiene.

El jefe bancada de la DC, Gabriel Silber, asegura que en su comité están recabando la información. “Acá no puedes entrar sin certificado, eso aprobamos los comités”, precisa.

La jefa de comité del Frente Amplio, Claudia Mix, reafirma que todos los parlamentarios del sector tienen Pase de Movilidad y que esa información se entregará formalmente a la secretaría de la Cámara.

Fiscalización de la Seremi

Para llevar adelante el protocolo de funcionamiento, la secretaría general realizó las consultas respectivas al Ministerio de Salud, organismo que habría informado que, en la sala de sesiones no habría problemas con el aforo en virtud de los metros cuadrados que tiene. No obstante, Landeros dice a La Tercera que “aunque la norma dijera que es menos, no podemos impedir, ni el presidente ni nadie, que los diputados vengan a cumplir con su deber de votar en una sesión. Es imposible impedirle a un diputado que vote, es su derecho constitucional”.

Eso sí, las comisiones legislativas continuarán sesionando de manera mixta, dado que los espacios en estas son más limitados y, por ende, allí los aforos son más restringidos. En el caso de los comedores para los diputados, lo que la Cámara ha hecho hasta ahora es establecer turnos de almuerzos, cuyos aforos se adecuan en virtud de una declaración jurada que cada jefe de bancada debe entregar, en donde aclara si los asistentes cuentan o no con su plan de vacunación, para así determinar cuántas personas ingresan por cada turno.

Consultado acerca de la presencialidad que retomará la Cámara a contar del lunes y la posibilidad de que algunos diputados no se vacunen, el diputado RN e integrante de la Comisión de Salud José Miguel Castro dice que, “obviamente, es un tema que tiene que manejar la mesa, pero después de haber abogado tanto por las vacunas a través de proyectos de ley y otras gestiones, me parece impresentable que haya diputados que no estén vacunados”.

“En todas partes se exigen aforos y Pase de Movilidad, desde entrar al supermercado hasta poder ir a un restaurante, por lo tanto, me parece insólito que algunos no lo cumplan”, sostiene, y añade: “Me gustaría que aquellos que son antivacunas se pudieran sincerar”.

Además, Castro dice que “ley pareja no es dura y la Seremi de Salud debiera hacerse presente” para fiscalizar el retorno presencial de los congresistas y el cumplimiento de las normativas que corresponden. Por ello, afirma que “aquel que no se quiera vacunar, soy partidario de que se mantenga fuera”.

Opinión similar expresó su par RN y también integrante de la Comisión de Salud Ximena Ossandón, quien dijo no contar con información acerca de diputados que no hayan cumplido con la inmunización, “pero si es así, tendríamos ciudadanos de primera y segunda categoría, porque hay gente que no puede venir a trabajar porque no tiene su esquema de vacunación completo, en cambio, se dejaría entrar a diputados que no tienen sus vacunas”, criticó.

En ese sentido, la legisladora precisa que “no puede haber discriminaciones entre los funcionarios y los diputados. Además, la Cámara es tremendamente estricta con nosotros respecto de los protocolos Covid, mucho más que el Senado y que lo que la normativa exige. De hecho, yo tuve cuarentena 10 días por un viaje y, a eso, tuve que agregar tres días por un protocolo interno de la Cámara para poder volver”.

Por ese motivo, Ossandón también dijo estar de acuerdo con una fiscalización por parte del Seremi de Salud, pues -argumentó- “nosotros no podemos tener una normativa exclusiva y diferente a la de todos los chilenos. No se puede hacer diferencias; si no puedes entrar a un supermercado, no puedes ir al cine o participar de una fiesta, tampoco deberías poder entrar acá, porque igual puedes poner en riesgo a todos los que estamos alrededor”.