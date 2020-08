Huenchumilla y la visita de Pérez a Temuco: “Lo que está haciendo no es resolver el tema mapuche, es tratar de salvar a su coalición”

En su primera semana como nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez contactó al senador DC, Francisco Huenchumilla, para escuchar su análisis del conflicto en la Araucanía. Fue un diálogo privado entre ambas autoridades que se conocen hace más de 30 años -hasta la semana pasada ambos compartían cargos en la comisión de Constitución del senado-, en el cual ninguno de los dos se movió demasiado de sus convicciones. El parlamentario DC volvió a insistir en que no habrá cese a la violencia mientras el Estado no atienda el conflicto que subyace detrás de cada hecho. Y Pérez, antes de finalizar su viaje por la zona aseguró que “en la Araucanía no hay presos políticos”

Después de un fin de semana marcado por hechos violentos en la Araucanía, el parlamentario falangista dice que ya no cree en una salida política al conflicto en su zona. Asegura que se perdieron las confianzas que construyó el exministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, con el Plan Araucanía, y que la gestión de Pérez en Interior está orientada a tratar de recuperar la base de apoyo de derecha dura en la zona, no a resolver el nudo entre el Estado chileno y el pueblo mapuche.

El ministro del Interior viajó a la zona y le pidió una bilateral. ¿Qué le planteó en esa reunión?

Un senador siempre tiene que estar disponible para hablar con todas las autoridades, sobre todo si uno se conoce hace tantos años. El ministro sabe lo que yo pienso respecto al conflicto de fondo porque me escuchó muchas veces. Le hice ver mi punto de vista, las aristas históricas, jurídicas, políticas y la urgencia de resolver el tema de la huelga de hambre. Tenemos una huelga donde está en juego la vida de las personas. Y un conflicto político que se arrastra por décadas. La pregunta mía es si la autoridad política puede correr el riesgo de que alguna de esas personas muera. Eso es lo que está en juego.

¿Le planteó cómo bajar la huelga de hambre?

Bueno, yo no soy ministro del Interior. Si lo fuera, yo resolvería con mi real saber y entender, pero yo no puedo tomarle la mano y el lápiz al gobierno y decirle “escriba esto”. Esa es la tarea del ministro y del gobierno, porque mientras más compleja es la tarea, mayor obligación tiene el gobierno de buscar una salida. Y para eso hay argumentos jurídicos, argumentos políticos, de todo tipo.

¿Cómo ve el incipiente manejo de este conflicto del ministro Pérez?

Un ministro del Interior siempre tiene que dialogar con todos los senadores y actores sociales. Pero una vez que lo hace, tiene que tomar decisiones. Yo creo que el gobierno tiene el objetivo de reagrupar sus fuerzas, puesto que esté debilitado políticamente y sabe que va a perder, probablemente, el plebiscito del 25 de octubre. Está tratando de salvar su coalición y tratando de terminar honorablemente su gobierno. En virtud de eso se va a endurecer para reagrupar a los sectores más duros.

En su viaje a la zona, el ministro aseguró que en La Araucanía no hay presos políticos, ¿qué efecto tuvieron esos dichos?

Sabiendo que hay un conflicto latente, sus declaraciones no pacifican los espíritus de La Araucanía, los exacerba. Yo no sé si eso es lo que corresponde a un ministro del Interior. Llamar a la calma y al diálogo y a resolver los problemas. Me pareció que fue imprudente el tono y la letra de sus declaraciones.

¿Cree que gatillaron en parte los hechos del fin de semana?

No. Yo doy opiniones políticas, pero no soy adivino. No digo que haya una relación entre lo que dijo el ministro y lo que sucedió en la noche. No. Digo que sus declaraciones no son prudentes para el estado de ánimo de la región. Él tiene que saber que si habla en esa dirección, esa dureza caldea los ánimos en la región. Eso no es prudente que lo haga un ministro del Interior. Y la explicación mía es que él anda tratando de reagrupar las fuerzas más ultra de derecha de la región a favor del gobierno. Una señal para ellos, claramente, porque lo que está haciendo no es resolver el tema mapuche, lo que está haciendo es tratar de salvar su coalición.

“El Plan Araucanía terminó en nada "

En su gestión como ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno lanzó “El Plan Araucanía” que consideraba reformas importantes como el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, ¿cree que es posible volver a levantar esa agenda?

Con el ministro Moreno hablamos como 500 veces. En un principio se mostró muy activo. Hizo un recorrido por toda la zona y estaba muy entusiasmado y nosotros valoramos ese desarrollo porque dio señales, pero eso murió. Al final terminó en nada. Con la salida del ministro Moreno y con la famosa presentación que hizo el Presidente del comando Jungla, todo fue muy negativo. Y sigue pasando la cuenta porque después de casi tres años hemos retrocedido: los niveles de confianza que logró generar Moreno en algunos sectores se perdieron. Soy escéptico de que este gobierno tan debilitado políticamente pueda hacer algo en los veinte meses que le quedan.

¿No se avanzó nada con los siguientes ministros del Desarrollo Social? ¿No cree que el ministro Pérez desde Interior puede retomar ese camino?

Mire, con el senador (PPD Jaime) Quintana hablamos largo con el ministro (Cristián) Monckeberg. Él estaba disponible para eso. No he tenido la oportunidad de hablar con la ministra (Karla) Rubilar, no sé lo que piensa. Y no creo que el ministro Pérez lo siga, él tiene otro perfil, tiene otras convicciones más en la línea de la presidenta de la UDI. No creo que haga eso, porque supone también la voluntad del Presidente y él no tiene la voluntad que demostró en marzo del 2018 -que no sé si era real- y sin eso es difícil que se avance en el tema de fondo.

¿Y con el exministro Gonzalo Blumel había espacio para eso?

Hablamos de la contingencia. Nunca se habló de una mesa de trabajo o algo por el estilo. Lo de los escaños reservados surgió después del estallido social, del acuerdo por la Constitución y eso está en el Congreso y creo que va a salir.

¿No cree que haya espacio para avanzar en reformas que contengan el conflicto?

Mire, la verdad ya no creo en ese cuento. No creo en la voluntad política de los gobiernos de avanzar en ese línea. Pero si el gobierno vino acá en marzo del 2018 y el Presidente prometió un montón de cosas y no se ha avanzado en nada. Entonces cuando me hablan de la vía legislativa, que el reconocimiento el pueblo, de la Constitución, que el ministerio.... bueno, que lo hagan. Qué voy a decir sobre eso si el gobierno no lo hace. No creo que lo vaya a hacer.

Usted ha hablado de reinvidicación de la autonomía del pueblo mapuche, ¿A qué apunta específicamente?

Para mí este es un tema cansador porque vengo predicando hace como 20 años. Ya he dicho todo lo que tengo que decir, soy escéptico de que el Estado chileno quiera entrar al fondo. No lo han hecho los gobiernos a los que pertenecí, menos lo hará un gobierno de derecha. En Chile hay una ignorancia completa respecto del nuevo derecho de los pueblos indígenas en el mundo, donde el tema de la autonomía está incorporado por las Naciones Unidas como esencial. Mucha gente, por ignorancia, dice que autonomía significa independencia. El pueblo mapuche nunca tuvo Estado, entonces mal podría pedir independencia. Y esa es su complejidad porque tiene muchos liderazgos territoriales. La autonomía significa la posibilidad de manejar sus asuntos internos como lo tienen los pueblos desarrollados en Estados Unidos, Canadá, Noruega o Nueva Zelanda. Lo que no significa independencia territorial, ni soberanía. Son conceptos que la gente confunde.

¿Ve una salida política a este conflicto?

Soy escéptico. Veo más de lo mismo.

¿Cree que hay terrorismo en La Araucanía?

Terrorismo es un concepto jurídico que le corresponde calificar a los tribunales. Lo que yo digo es que efectivamente hay un conflicto y hay violencia. Y lo que digo es que la violencia no se justifica, pero la violencia hay que explicarla. La obligación de la autoridad política es explicarse por qué en La Araucanía llevamos estos años de violencia. ¿Es por joder? ¿Porque son delincuentes o es porque hay una causa política detrás? Eso es lo que ningún gobierno ha querido entender.