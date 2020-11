¿Internas UDI, una oferta de Piñera o privatizarse?: El futuro de Pérez tras la acusación

“¿Descarta también una elección en la interna UDI?”. Esa fue una de las preguntas que le hicieron esta mañana al exministro Víctor Pérez al llegar al Congreso, en Valparaíso, para asistir a la votación en el Senado de la acusación constitucional en su contra.

“Sí”, respondió tajante Pérez. Pese a su negativa respuesta sobre disputar una elección interna en el gremialismo, en el entorno del exjefe de gabinete sostienen que su futuro está 100% ligado a lo que ocurra esta tarde con la votación del libelo, donde la apuesta es que se rechace.

En La Moneda y en la UDI -pese a que saben que el escenario siempre es incierto hasta el final- esperan tener los dos votos necesarios para evitar que avance la ofensiva de la centroizquierda y así evitar que Pérez quede inhabilitado por cinco años de ejercer cargos públicos.

Por estos días, en el entorno del exministro afirman que él se ha dedicado en un 100% a concentrarse en su defensa y que ha tenido reuniones con sus cercanos enfocado en eso, pero que, a la vez, ha recibido algunas ofertas: dos relacionadas al mundo privado, una académica y otra empresarial; un ofrecimiento del Presidente Sebastián Piñera, sobre el cual evitan entregar detalles y que, incluso, algunos desconocen; y por último, que presida la directiva de la UDI.

Para esto último es clave el desenlace de la acusación, ya que de aprobarse no podría ejercer ese puesto. Pero si se rechaza, que es lo que esperan varios dirigentes en la UDI -entre ellos, la propia presidenta del partido, Jacqueline van Rysselberghe-, la idea es convencer a Pérez de que acepte el desafío.

En este escenario, varios dirigentes, entre ellos, el senador Claudio Alvarado y la actual mesa, ven como algo positivo que sea él quien pueda liderar una lista y que, incluso, pueda terminar siendo una nómina de consenso. De hecho, hace unos meses Van Rysselberghe había pensado en Pérez para que fuera candidato a la presidencia de la UDI, pero Piñera le habría ofrecido Interior justo antes de que terminara de conversarla con la timonel gremialista. Esto, en un escenario en que las cartas para competir en los comicios internos, que están fijados para diciembre, son Pablo Longueira y la diputada María José Hoffmann, quienes están afinando los últimos detalles de sus listas y que en los distintos grupos de WhatsApp del partido están con una batalla buscando los patrocinios -las 450 firmas que necesitan- para inscribir oficialmente sus candidaturas.

En la UDI afirman que el nombre de Pérez comenzó a surgir con fuerza porque Van Rysselberghe no quiere que prospere la candidatura de Hoffmann. En el partido algunos sostienen que han conversado con Pérez la opción de presidir la colectividad, pero que él ha transmitido que está enfocado en su defensa y que sus planes son distintos.

De hecho, en la UDI no olvidan que en 2014 Pérez se postuló y se armó una compleja competencia con Ernesto Silva y su bando; y que al final terminó bajándose en medio de una interna en la que tuvo que aguantar rumores de que él no llegaba hasta el final. Por esos días, cuando depuso su candidatura se dijo que fue tras una gestión de algunos de los denominados coroneles.

Pese a esto, son varios los militantes del partido que creen que si logra sortear la acusación aumentará la presión para que exista una lista de consenso con él a la cabeza y que ahí tendría que haber un diálogo principalmente con Longueira para que lleguen a un acuerdo.

De todas formas, Longueira ha transmitido públicamente hasta ahora que no está en conversaciones para una lista de consenso, aunque varios creen que todavía queda margen para que ese escenario cambie o al menos se logre que Pérez lidere su lista y Longueira la integre.

De hecho, en el partido algunos ya están planeando que exista algún tipo de encuentro este martes entre Pérez y Longueira si es que se rechaza el libelo. Y, por lo mismo, son varios los que consideran que si existe mucha presión es difícil que Pérez termine negándose.

“Espero que salga de la acusación del Senado y esté en la primera línea de la UDI. Me gustaría que estuviera en una lista para presidir el partido o integrado en la lista de Longueira”, afirmó a este medio el alcalde de Colina, Mario Olavarría.

Como sea, las definiciones se tendrán que zanjar esta semana, al menos en el tema de la interna de la UDI, debido a que el plazo para la inscripción de las listas vence este viernes.

De todas formas, varios en el entorno del exministro recuerdan que antes de asumir como titular del Interior uno de sus planes era privatizarse y se había trasladado a vivir a Santiago. Una de las ideas que daban vueltas era volver a dedicarse a la abogacía, probablemente con su viejo amigo Mario Rojas, también de la Región del Biobío y que había venido a vivir a Santiago.

En la colectividad liderada por Van Rysselberghe saben que el escenario es complejo: que hay divisiones profundas en la UDI, que hay recriminaciones cruzadas y también hay temor de lo que pueda pasar si prospera la candidatura de Longueira, debido a una posible condena en el caso SQM que termine enredando más al partido.

De no prosperar la idea de las internas UDI, en la colectividad creen que Pérez podría ser una buena alternativa para ser constituyente en las elecciones de abril, una opción que él no cerró del todo esta mañana. “Llevo 40 años en la vida política y, sin duda, la política forma parte de mi razón de ser. Siempre voy a estar en la política, pero yo iba un poco de salida. Había decidido no ir a ninguna elección más, y por lo tanto espero ojalá que eso se mantenga”, dijo Pérez al ser consultado al respecto.